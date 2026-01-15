Körvonalazódik a Dunaferr jövője, idén már több mint hatvan dolgozót vettek vissza

Az acélipar megmentéséért felelős kormánybiztos, Fenyvesi Csaba Gábor és az állami felszámoló társaság képviselője, Mike Ferenc újabb egyeztetést tartott a dunaújvárosi vasmű sorsáról. A megbeszélések témája

egy fenntartható, környezetbarát ipari koncepció, amely megalapozhatja a Dunaferr újraindítását

– erről Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője számolt be közösségi felületén. A tárgyalások jelenlegi szakaszában nemzetközi szinten elismert, jelentős iparági tapasztalattal rendelkező szakmai befektetőkkel folynak az egyeztetések.

A tervek szerint a Dunaferr meglévő infrastruktúrájának lehető legnagyobb részét ismét üzembe helyeznék. Ezzel párhuzamosan egy zöld ipari területet alakítanának ki, amely más ágazatok befektetői számára is vonzó, hosszú távú lehetőségeket kínál, és a munkahelyteremtés szempontjából is meghatározó lenne.

Nemzetközi jogi és pénzügyi tanácsadók dolgoznak egy átlátható, megbízható és tartósan életképes üzleti struktúra kialakításán.

Januárban már több mint hatvan munkavállalót vettek vissza.

Ők az előkészítő feladatok ellátásában és az átalakulási folyamat támogatásában vesznek részt. Az illetékesek várakozásai szerint a végleges megoldás körvonalai belátható időn belül kirajzolódhatnak, a fejleményekről pedig a közeljövőben további információkat ígérnek.

