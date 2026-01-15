Nagy rali után lefordulás a magyar tőzsdén

A tegnapi csúcsdöntés után megérkezett a korrekció a magyar tőzsdére, a nagyot emelkedő papírok közül a Magyar Telekom esik, de a Mol folytatja a ralit.

Eséssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,2 százalékot esett, így jelenleg 120 420 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, az OTP és a Magyar Telekom árfolyama esik, miközben csak a Mol árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az AutoWallis és a Graphisoft Park teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és a BIF indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a Mol és az OTP, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

