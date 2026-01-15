  • Megjelenítés
Nagy rali után lefordulás a magyar tőzsdén
Üzlet

Nagy rali után lefordulás a magyar tőzsdén

Portfolio
A tegnapi csúcsdöntés után megérkezett a korrekció a magyar tőzsdére, a nagyot emelkedő papírok közül a Magyar Telekom esik, de a Mol folytatja a ralit.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Eséssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,2 százalékot esett, így jelenleg 120 420 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, az OTP és a Magyar Telekom árfolyama esik, miközben csak a Mol árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az AutoWallis és a Graphisoft Park teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és a BIF indítja a napot.

Még több Üzlet

Nagy változás jön a 4iG-nál

Esik az olaj, esik az arany, megy tovább a Mol - Mi történik a tőzsdéken?

Rákapcsolt az AutoWallis, jelentősen nőtt tavaly a cég

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a Mol és az OTP, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Kitört a magyar részvény, rég nem látott magasságokban az árfolyam

Eszeveszett hozamok a magyar részvényalapoknál, itt könnyedén kereshettél 40 százalékot!

Közel száz napos leállás után elindult a kőolaj a szerb olajfinomítóba

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Kasza Elliott-tal

Versant Media - elemzés

2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Trump szerint nem az van az ukrajnai béke útjában, akit mindenki gondol
Új korszak kezdődik az Európai Unió egyik legszegényebb országában
Elromlott a hangulat: esett Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility