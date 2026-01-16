Csúcsközelben kezd a magyar tőzsde, ma sem áll meg a Mol

Az európai tőzsdéken mérsékelt eséssel indult a nap, ezzel szemben a magyar tőzsde kis pluszban kezdett és közelíti történelmi csúcsát a BUX.

A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,2 százalékot emelkedett, így jelenleg 120 943 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a PannErgy és a Duna House teljesít, míg a leggyengébben az Appeninn és a 4iG indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

