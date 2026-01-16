Csúnyán visszaestek a Porsche eladásai 2025-ben

A Volkswagen-csoporthoz tartozó Porsche közlése szerint 2025-ben összesen 279 449 sportkocsit és terepjárót szállított le világszerte, szemben a 2024-es 310 718 darabbal.
A tavalyi volt a legalacsonyabb éves értékesítési volumen 2020, a koronavírus-járvány éve óta.
A visszaesés közel feléért a kínai piac gyengélkedése felelős.
Kínában a Porsche 41 938 járművet értékesített, ami a negyedik egymást követő éves csökkenés, és jelentős visszaesés a 2021-ben eladott közel 95 700 darabhoz képest. A vállalat a romló piaci környezetet és az egyre élesebb versenyt - különösen az elektromos modellek szegmensében - jelölte meg fő okként. A korábbi vezérigazgató, Oliver Blume többször is úgy fogalmazott, hogy a luxustermékek piaca Kínában gyakorlatilag összeomlott, részben az ingatlanválság miatt visszafogott fogyasztás következtében.
Más régiókban is gyengült a kereslet: Németországban 16 százalékkal, Európa többi részén 13 százalékkal csökkent az értékesítés. Az úgynevezett tengerentúli és feltörekvő piacokon - köztük Afrikában, Latin-Amerikában, Japánban, Dél-Koreában és Ausztráliában - enyhe mínuszt könyvelt el a gyártó. Ezzel szemben Észak-Amerikában, amely a Porsche legfontosabb piaca, az eladások stabilak maradtak: mintegy 86 200 járművet szállítottak le, az előző évhez hasonló mennyiséget.
Modellszinten a Macan volt a legkeresettebb típus 2025-ben, 84 328 darabos értékesítéssel, ami 2 százalékos növekedésnek felel meg; az eladások több mint fele a tisztán elektromos változathoz kötődött. A 911-es sportkocsi szintén rekordot döntött közel 51 600 kiszállított példánnyal. Ezzel szemben több más modell - köztük a 718-as sorozat, a Panamera, a Taycan és a Cayenne - értékesítése jelentősen visszaesett.
Matthias Becker értékesítési igazgató szerint a 2025-ös eredmények összhangban vannak a vállalat várakozásaival. A Porsche az elmúlt évben stratégiai irányváltást jelentett be: a korábbi, erőteljesen elektromos fókusz helyett ismét nagyobb szerepet szán a belső égésű és hibrid hajtásláncoknak, miközben az idei évre "reális" értékesítési volumeneket tervez a kifutó modellek és a piaci bizonytalanságok fényében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
