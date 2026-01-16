  • Megjelenítés
Havas hétvége jön, jó hír érkezett a Normafa szerelmeseinek
MTI
A Normafát érintő tömegközlekedési járatok ezen a hétvégén is sűrűbben közlekednek - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel, azt kérve a kirándulóktól, hogy aki teheti, a közösségi közlekedést válassza autó helyett.

Közleményükben azt írták, hogy a télies, havas időjárás várhatóan ezen a hétvégén is sokakat csábít majd a Normafához. A múlt heti tapasztalatok alapján most is nagy forgalomra kell készülni, de csak korlátozott számban állnak rendelkezésre parkolóhelyek, és ezek a téli hétvégéken már a délelőtti órákban megtelnek. Ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés - jelezték.

A BKK arra kéri a kirándulókat, hogy aki teheti, válassza a közösségi közlekedést: a Normafa kényelmesen megközelíthető a 21-es, 210B, 212-es és a 221-es autóbuszokkal, amelyek a főváros számos pontjáról - így Angyalföldről, a belvárosból, a Széll Kálmán térről, a Boráros térről, Újbuda-központból és Lágymányosról - közvetlen eljutási lehetőséget biztosítanak a Normafához. 

A BKK-járatokon szánkó is szállítható.

Mint írták, a hajnaltól késő esti órákig folyamatosan közlekedő járatok a legforgalmasabb délelőtti és délutáni időszakban összesítve 3-5 percenként indulnak a város felé, az egyes irányokba pedig 5-20 percenként közlekednek a buszok. 

A társaság folyamatosan figyeli a környék és a járatok forgalmát, és - a múlt hétvégéhez hasonlóan - szükség esetén tartalékbuszokat állít majd forgalomba. A buszjáratok mellett a BKK a környék megközelítésére a 60-as jelzésű fogaskerekűt is ajánlja, ez negyed óránként közlekedik. 

A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy a Normafánál a szabálytalanul, tiltott helyen vagy zöldfelületen parkoló autók tulajdonosai bírságra számíthatnak.  A BKK az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazás használatát javasolja. 

Kapcsolódó cikkünk

Megtelt a Normafa

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

