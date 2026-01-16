  • Megjelenítés
Közlekedés: több helyen is torlódásra készülhetnek az autósok
Lassulás és időszakos torlódás figyelhető meg az M1-es autópályán, Kecskemétnél két kamion karambolozott, Szombathelynél két személygépkocsi koccent, Debrecennél pedig egy túlméretes járműről a rakomány leborult - közölte az Útinform. A Magyar Közút közlése szerint szombaton az M0-s autóúton kamerakarbantartást fognak végezni a szakemberek mindkét oldalon.

Az erős forgalom miatt az M1-es autópályán, Budapest felé, a Komáromi csomópont és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Az érintett szakaszon baleset nincsen, de a szabálytalanul közlekedő kamionok időnként és helyenként mindkét sávot elfoglalják. Két kamion karambolozott a 445-ös főúton, Kecskeméten, a Reptéri út körforgalmában. Az 1-es km-nél a főutat teljes szélességében lezárták. Kerülni a városon belül lehet. A 87-es főúton, Szombathely térségében két személygépkocsi koccant. A 33-as km-nél fél útpályán halad a forgalom. A 47-es főúton, Debrecen külterületén, egy túlméretes járműről a rakomány leborult. Az 5-ös km-nél lévő körforgalomnál forgalomkorlátozásra számítsanak. Az M0-s autóút keleti szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az Újpest-Csömör csomópontban, a felhajtó ág végén egy műszaki hibás teherautó vesztegel a 64-es km-nél.

Közben Magyar Közút Nonprofit Zrt. azt közölte, hogy kamerakarbantartást fognak végezni a szakemberek az M0 autóút mindkét oldalán, a 8+485 km szelvényben Diósd térségében, és a 14+350 km szelvényben Halásztelek és Nagytétény térségében 2026.01.17-én szombaton 8 és 15 óra között. Mozgó terelés mellett, sávonként haladnak majd a munkálatok, ezért sávzárásokra számíthatnak a közlekedők. Az autóút jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki.

