Már 670 ezer darab éves e-matricát vásároltak a magyar autósok
MTI
Január 15-ig közel 670 ezer éves e-matricát vásároltak az autósok, ebből mintegy 200 ezer volt országos, több mint 467 ezer pedig vármegyei matrica. A vásárlások 95 százaléka magyar rendszámú járműre történt - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke az MTI-nek küldött közleményében.

Bartal Tamás kiemelte: az éves országos és vármegyei e-matricák értékesítésében az év eleje, különösen január a legerősebb időszak, mivel ezek a jogosultságok 13 hónapig érvényesek, de már decemberében is sokan éltek az előértékesítés lehetőségével:

három hét alatt csaknem 160 ezer éves e-matrica kelt el, ebből mintegy 63 ezer országos és több mint 96 ezer vármegyei.

Hozzátette, egyre többen terveznek előre: míg a 2023-as évre közel 3,3 millió, 2024-re mintegy 3,6 millió, 2025-re pedig közel 3,7 millió darab éves úthasználati jogosultságot vásároltak, ez utóbbiból 714 ezer volt éves országos bérlet.

A Magyar Közút felhívta az autósok figyelmét arra, hogy a 2025-ös éves matricák érvényessége január 31-én éjfélkor lejár, ezért érdemes még előtte megvásárolni az idei évre érvényes jogosultságot.

A társaság az e-matricák megvételéhez a nemzetiutdij.hu oldalt ajánlja, ahol regisztrációval több adminisztratív előny is igénybe vehető, igy például az ellenőrzőszelvényt nem szükséges három évig megőrizni, ami későbbi ügyintézéseknél hasznos lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

