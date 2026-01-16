Megérkezett a ChatGPT fordítója, de máris hibát dobott

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Bár a ChatGPT elméletileg nem is tud magyarul, már a kezdetektől magabiztosan cseveghettünk a legkedveltebb nagy nyelvi modellel. Ugyanakkor ennek ellenére más szolgáltatókkal - mint pl. a Google-lel - ellentétben, eddig dedikált fordítója nem volt az OpenAI-nak.

Az új fordító itt érhető el, ugyanakkor a jelek szerint még bőven lesz dolga a ejlesztőnek a rendszer csiszolásával, ugyanis a harmadik, negyedik tesztmondatunkat már nem sikerült lefordítania. Hogy ez az újdonság miatti terhelés vagy egyéb probléma miatt van így, azt egyelőre nem tudjuk, de "sikertelen fordítás" üzenetet kaptunk:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images