  • Megjelenítés
Megérkezett a ChatGPT fordítója, de máris hibát dobott
Üzlet

Megérkezett a ChatGPT fordítója, de máris hibát dobott

Portfolio
Az OpenAI saját dedikált fordítóprogramot fejlesztett, csak épp nem működik. 

Hasonló témákról szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció ls részletek itt!
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Bár a ChatGPT elméletileg nem is tud magyarul, már a kezdetektől magabiztosan cseveghettünk a legkedveltebb nagy nyelvi modellel. Ugyanakkor ennek ellenére más szolgáltatókkal - mint pl. a Google-lel - ellentétben, eddig dedikált fordítója nem volt az OpenAI-nak.

Az új fordító itt érhető el, ugyanakkor a jelek szerint még bőven lesz dolga a ejlesztőnek a rendszer csiszolásával, ugyanis a harmadik, negyedik tesztmondatunkat már nem sikerült lefordítania. Hogy ez az újdonság miatti terhelés vagy egyéb probléma miatt van így, azt egyelőre nem tudjuk, de "sikertelen fordítás" üzenetet kaptunk:

chatgpt01

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Putyin "ördögien cinikus" tervéről beszélnek, Moszkva atomfegyvert is bevetne Európa ellen? – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken
Emelkedtek az amerikai tőzsdék, szárnyaltak a befektetési bankok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility