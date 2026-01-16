Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Félrevezette a befektetőket egy magyar tőzsdei cég, lecsapott az MNB
A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAquával szemben a piaci manipulációról szóló szabályok és a közzétételi előírások megsértése miatt. A kibocsátó több közzétételével, illetve a későbbi negatív információk közreadásának elmulasztásával hamis, félrevezető információkat közvetített a nyilvánosság felé. A befektetőkben így a valósnál megalapozatlanul pozitívabb kép alakulhatott ki a kibocsátóról.
Rekorddal zárta 2025-öt a PannErgy
Rekord magas geotermikus hőértékesítést ért el a PannErgy 2025 negyedik negyedévében, miközben a társaság a korábban jelzett EBITDA-sáv teteje fölé várja a 2025-ös eredményt. A friss termelési jelentéssel együtt a cég közzétette a 2026-os előzetes hőértékesítési tervét és EBITDA-várakozását is.
Európában kis emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, csak a kínai és japán piacok relatíve alulteljesítők.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,02 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,17 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,43 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma az amerikai decemberi kapacitáskihasználtsági és ipari termelési adatok zárják a hetet, amelyek a konjunkturális folyamatok szempontjából is fontos visszajelzést adhatnak.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,2 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 18,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 6,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 442,44
|0,6%
|0,4%
|2,1%
|2,9%
|14,4%
|60,5%
|S&P 500
|6 944,47
|0,3%
|0,3%
|1,9%
|1,4%
|16,7%
|84,3%
|Nasdaq
|25 547,08
|0,3%
|0,2%
|1,9%
|1,2%
|20,3%
|99,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|54 110,5
|-0,4%
|5,9%
|7,9%
|7,5%
|40,7%
|89,7%
|Hang Seng
|26 923,62
|-0,3%
|3,0%
|5,1%
|5,0%
|39,6%
|-5,8%
|CSI 300
|4 751,43
|0,2%
|0,3%
|4,4%
|2,6%
|25,2%
|-12,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 352,39
|0,3%
|0,9%
|4,6%
|3,5%
|23,2%
|83,9%
|CAC
|8 313,12
|-0,2%
|0,8%
|2,3%
|2,0%
|11,2%
|48,1%
|FTSE
|10 238,94
|0,5%
|1,9%
|5,0%
|3,1%
|23,3%
|52,0%
|FTSE MIB
|45 849,77
|0,4%
|0,4%
|3,9%
|2,0%
|28,6%
|104,9%
|IBEX
|17 642,7
|-0,3%
|-0,1%
|3,5%
|1,9%
|48,3%
|114,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|120 679,9
|0,0%
|4,1%
|10,2%
|8,7%
|43,8%
|173,0%
|ATX
|5 471,02
|0,7%
|1,1%
|5,8%
|2,7%
|46,8%
|85,6%
|PX
|2 749,21
|0,5%
|-0,1%
|6,4%
|2,4%
|52,3%
|156,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 750
|-1,0%
|2,6%
|9,7%
|7,5%
|61,4%
|172,8%
|Mol
|3 494
|2,8%
|12,3%
|19,9%
|18,8%
|22,3%
|48,4%
|Richter
|10 350
|0,5%
|0,7%
|5,4%
|4,9%
|-3,9%
|30,6%
|Magyar Telekom
|1 900
|-0,8%
|3,3%
|8,7%
|6,0%
|43,1%
|379,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,13
|-4,4%
|2,4%
|3,8%
|3,3%
|-26,8%
|13,2%
|Brent
|63,8
|-4,2%
|2,8%
|5,3%
|4,8%
|-21,8%
|15,6%
|Arany
|4 621,75
|0,1%
|3,9%
|7,4%
|6,9%
|72,3%
|153,2%
|Devizák
|EURHUF
|385,5750
|-0,2%
|0,1%
|0,2%
|0,4%
|-6,2%
|6,9%
|USDHUF
|332,3350
|0,3%
|0,7%
|1,6%
|1,7%
|-16,7%
|11,4%
|GBPHUF
|444,2200
|-0,3%
|0,1%
|1,5%
|0,8%
|-9,3%
|9,6%
|EURUSD
|1,1602
|-0,5%
|-0,6%
|-1,4%
|-1,2%
|12,6%
|-4,1%
|USDJPY
|158,1250
|0,0%
|0,8%
|1,9%
|0,9%
|1,2%
|52,2%
|GBPUSD
|1,3386
|-0,5%
|-0,4%
|-0,1%
|-0,5%
|9,2%
|-1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|95 577
|-1,4%
|5,0%
|10,6%
|7,7%
|-4,9%
|160,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,17
|0,6%
|-0,4%
|0,2%
|0,1%
|-10,3%
|280,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,78
|-0,1%
|-1,7%
|-1,6%
|-2,9%
|9,9%
|-586,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,78
|0,6%
|0,0%
|-4,0%
|-1,3%
|-4,9%
|180,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
