Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
Az elmúlt napokban a geopolitikai események vpltak a befektetők fókuszában, Grönland kérdése továbbra is a terítéken van, miután tegnap este európai katonák érkeztek a szigetre, Trump pedig továbbra sem állt el annak megszerzésétől. Pluszban zártak tegnap az amerikai tőzsdék, a chiprészvények nagyot mentek a tajvani TSMC chip bérgyártó vártnál jobb negyedéves eredményei után, de a tegnap jelentő bankrészvények (GS, MS) is 5 százalék körüli pluszban zártak. Az ázsiai tőzsdék szintén emelkedtek, részben annak is köszönhetően, hogy az USA kereskedelmi megállapodást jelentett be Tajvannal, amely vállalta, hogy az alacsonyabb vámok érdekében jelentős mértékű beruházást fog végrehajtani az Egyesült Államokban. Az előjelek Európát tekintve is pozitívak, enyhe emelkedéssel indulhat a nap a határidős indexek állása alapján.
Félrevezette a befektetőket egy magyar tőzsdei cég, lecsapott az MNB

A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAquával szemben a piaci manipulációról szóló szabályok és a közzétételi előírások megsértése miatt. A kibocsátó több közzétételével, illetve a későbbi negatív információk közreadásának elmulasztásával hamis, félrevezető információkat közvetített a nyilvánosság felé. A befektetőkben így a valósnál megalapozatlanul pozitívabb kép alakulhatott ki a kibocsátóról.

Rekorddal zárta 2025-öt a PannErgy

Rekord magas geotermikus hőértékesítést ért el a PannErgy 2025 negyedik negyedévében, miközben a társaság a korábban jelzett EBITDA-sáv teteje fölé várja a 2025-ös eredményt. A friss termelési jelentéssel együtt a cég közzétette a 2026-os előzetes hőértékesítési tervét és EBITDA-várakozását is.

Európában kis emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, csak a kínai és japán piacok relatíve alulteljesítők.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,02 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,17 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,43 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma az amerikai decemberi kapacitáskihasználtsági és ipari termelési adatok zárják a hetet, amelyek a konjunkturális folyamatok szempontjából is fontos visszajelzést adhatnak.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,2 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 18,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 6,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 442,44 0,6% 0,4% 2,1% 2,9% 14,4% 60,5%
S&P 500 6 944,47 0,3% 0,3% 1,9% 1,4% 16,7% 84,3%
Nasdaq 25 547,08 0,3% 0,2% 1,9% 1,2% 20,3% 99,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 54 110,5 -0,4% 5,9% 7,9% 7,5% 40,7% 89,7%
Hang Seng 26 923,62 -0,3% 3,0% 5,1% 5,0% 39,6% -5,8%
CSI 300 4 751,43 0,2% 0,3% 4,4% 2,6% 25,2% -12,9%
Európai részvényindexek              
DAX 25 352,39 0,3% 0,9% 4,6% 3,5% 23,2% 83,9%
CAC 8 313,12 -0,2% 0,8% 2,3% 2,0% 11,2% 48,1%
FTSE 10 238,94 0,5% 1,9% 5,0% 3,1% 23,3% 52,0%
FTSE MIB 45 849,77 0,4% 0,4% 3,9% 2,0% 28,6% 104,9%
IBEX 17 642,7 -0,3% -0,1% 3,5% 1,9% 48,3% 114,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 120 679,9 0,0% 4,1% 10,2% 8,7% 43,8% 173,0%
ATX 5 471,02 0,7% 1,1% 5,8% 2,7% 46,8% 85,6%
PX 2 749,21 0,5% -0,1% 6,4% 2,4% 52,3% 156,1%
Magyar blue chipek              
OTP 37 750 -1,0% 2,6% 9,7% 7,5% 61,4% 172,8%
Mol 3 494 2,8% 12,3% 19,9% 18,8% 22,3% 48,4%
Richter 10 350 0,5% 0,7% 5,4% 4,9% -3,9% 30,6%
Magyar Telekom 1 900 -0,8% 3,3% 8,7% 6,0% 43,1% 379,8%
Nyersanyagok              
WTI 59,13 -4,4% 2,4% 3,8% 3,3% -26,8% 13,2%
Brent 63,8 -4,2% 2,8% 5,3% 4,8% -21,8% 15,6%
Arany 4 621,75 0,1% 3,9% 7,4% 6,9% 72,3% 153,2%
Devizák              
EURHUF 385,5750 -0,2% 0,1% 0,2% 0,4% -6,2% 6,9%
USDHUF 332,3350 0,3% 0,7% 1,6% 1,7% -16,7% 11,4%
GBPHUF 444,2200 -0,3% 0,1% 1,5% 0,8% -9,3% 9,6%
EURUSD 1,1602 -0,5% -0,6% -1,4% -1,2% 12,6% -4,1%
USDJPY 158,1250 0,0% 0,8% 1,9% 0,9% 1,2% 52,2%
GBPUSD 1,3386 -0,5% -0,4% -0,1% -0,5% 9,2% -1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 95 577 -1,4% 5,0% 10,6% 7,7% -4,9% 160,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,17 0,6% -0,4% 0,2% 0,1% -10,3% 280,1%
10 éves német állampapírhozam 2,78 -0,1% -1,7% -1,6% -2,9% 9,9% -586,7%
10 éves magyar állampapírhozam 6,78 0,6% 0,0% -4,0% -1,3% -4,9% 180,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
