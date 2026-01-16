  • Megjelenítés
Nagyon erős napot zárt a magyar tőzsde
Nagyon erős napot zárt a magyar tőzsde

Portfolio
A hét utolsó kereskedési napján is kitartott a lendület a magyar tőzsdén, ezúttal is új történemi csúcson zárt a BUX.
Ma a BUX-index 1,4 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a CIG Pannónia árfolyama 1,5 százalékot esett, a 4iG árfolyama pedig 2,8 százalékkal esett. A legjobban ma a PannErgy részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 3,7 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 17,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
