Óriási bejelentés érkezett: a magyar energiamogul is beszáll a német médiapiacra

A CNBC vezető üzlet hírszolgáltató és a C-DACH Business News Holding GmbH közös vállalatot alapít CNBC DACH néven, amely német nyelvű üzleti és pénzügyi hírszolgáltatást nyújt, Németországra, Ausztriára és Svájcra összpontosítva. Az indulás 2027 elején várható, a központi szerkesztőségek Frankfurtban, Zürichben és Bécsben kapnak helyet, további irodák Berlinben és Münchenben működnek majd. Az ügy érdekessége, hogy a befektetők között van Lakatos Benjamin is.

A versenyhatóságok szokásos engedélyeinek megszerzését követően a CNBC DACH többplatformos üzleti hírszolgáltatásként indul. Tartalma tévén, digitális felületeken, a közösségi médiában, élő eseményeken és nyomtatott formában is elérhető lesz.

A kiadott közlemény szerint önálló tévécsatornát is indítanak helyi tartalommal, a DACH-régióra szabott, saját gyártású tartalmakkal.

A CNBC globális hálózatára támaszkodva a CNBC DACH a nemzetközi piaci tudósításokat ötvözi majd a mélyebb regionális elemzésekkel.

A tartalmak a német, osztrák és svájci gazdasági és pénzügyi döntéshozókat helyezik a középpontba,

bemutatva a régió meghatározó szerepét a nemzetközi gazdaságban és pénzügyi világban.

A holdingtársaság tulajdonosai Alex Schütz osztrák üzletember és befektető, Lakatos Benjamin üzletember és befektető, a MET Csoport Igazgatóságának elnöke, valamint Rusmir Nefić médiavállalkozó.

A nemzetközi piacokon szerzett üzleti tapasztalataim révén alaposan megismertem a német nyelvű régió karakterét: ambiciózus, kreatív és globálisan gondolkodó. Ugyanakkor nemzetközi szinten számos történet még mindig nem jelenik meg méltó súllyal és jelentőséggel. A CNBC DACH ezt a hiányt hivatott pótolni - kommentálta a bejelentést Lakatos Benjamin, a CNBC DACH társalapítója és befektetője (címlapképünkön).

Kik állnak a projekt mögött?

A C-DACH Business News Holding GmbH

Újonnan alapított vállalat, amelynek befektetői Alex Schütz, Lakatos Benjamin és Rusmir Nefic. A társaság célja a CNBC DACH fejlesztése és magas minőségű üzleti hírszolgáltatás biztosítása a német nyelvű piacokon.

Alex Schütz

Alex Schütz a bécsi székhelyű C-Quadrat Investment Group (CQ) alapítója és vezérigazgatója, üzletember. A CQ Ausztria legnagyobb független vagyonkezelője. 2021 májusáig a Deutsche Bank AG felügyelőbizottságának tagja volt. Befektetései vállalatokra és ingatlanokra terjednek ki, kiemelt fókuszterületei a pénzügyi szolgáltatások (különösen a FinTech), az élettudományok és a kiberbiztonság.

Lakatos Benjamin

Lakatos Benjamin üzletember és befektető. A MET Csoport többségi tulajdonosa és Igazgatóságának elnöke, a vállalat hosszú távú stratégiai irányításáért felel. 2026 januárjáig a cégcsoport vezérigazgatójaként vezette a MET-et, amely irányítása alatt független európai energiavállalattá vált, és 2024-ben 17,9 milliárd euró árbevételt ért el. Lakatos Benjamin jelenleg új befektetésekre és stratégiai együttműködésekre összpontosít különféle iparágakban.

Lakatos Benjamin. Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Rusmir Nefic

Médiatanácsadó és -vezető, aki nemzetközi médiamárkák franchise-alapú együttműködéseinek felépítésében és fejlesztésében szerzett átfogó tapasztalatot, többek között a CNN, az Euronews és a Bloomberg partnereként. Legutóbb elindította a Bloomberg Adriát, a délkelet-európai piacokat lefedő üzleti multimédiás platformot. Korábban olyan médiaprojekteket vezetett, mint a CNN Prima, az Euronews Serbia, a Polsat Wydarzenia 24, az A2 CNN Albania és az N1 CNN Balkans.

Címlapkép forrása: Portfolio