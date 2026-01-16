Óriási bejelentés érkezett: a magyar energiamogul is beszáll a német médiapiacra

A versenyhatóságok szokásos engedélyeinek megszerzését követően a CNBC DACH többplatformos üzleti hírszolgáltatásként indul. Tartalma tévén, digitális felületeken, a közösségi médiában, élő eseményeken és nyomtatott formában is elérhető lesz.
A kiadott közlemény szerint önálló tévécsatornát is indítanak helyi tartalommal, a DACH-régióra szabott, saját gyártású tartalmakkal.
A CNBC globális hálózatára támaszkodva a CNBC DACH a nemzetközi piaci tudósításokat ötvözi majd a mélyebb regionális elemzésekkel.
A tartalmak a német, osztrák és svájci gazdasági és pénzügyi döntéshozókat helyezik a középpontba,
bemutatva a régió meghatározó szerepét a nemzetközi gazdaságban és pénzügyi világban.
A holdingtársaság tulajdonosai Alex Schütz osztrák üzletember és befektető, Lakatos Benjamin üzletember és befektető, a MET Csoport Igazgatóságának elnöke, valamint Rusmir Nefić médiavállalkozó.
A nemzetközi piacokon szerzett üzleti tapasztalataim révén alaposan megismertem a német nyelvű régió karakterét: ambiciózus, kreatív és globálisan gondolkodó. Ugyanakkor nemzetközi szinten számos történet még mindig nem jelenik meg méltó súllyal és jelentőséggel. A CNBC DACH ezt a hiányt hivatott pótolni - kommentálta a bejelentést Lakatos Benjamin, a CNBC DACH társalapítója és befektetője (címlapképünkön).
Kik állnak a projekt mögött?
A C-DACH Business News Holding GmbH
Újonnan alapított vállalat, amelynek befektetői Alex Schütz, Lakatos Benjamin és Rusmir Nefic. A társaság célja a CNBC DACH fejlesztése és magas minőségű üzleti hírszolgáltatás biztosítása a német nyelvű piacokon.
Alex Schütz
Alex Schütz a bécsi székhelyű C-Quadrat Investment Group (CQ) alapítója és vezérigazgatója, üzletember. A CQ Ausztria legnagyobb független vagyonkezelője. 2021 májusáig a Deutsche Bank AG felügyelőbizottságának tagja volt. Befektetései vállalatokra és ingatlanokra terjednek ki, kiemelt fókuszterületei a pénzügyi szolgáltatások (különösen a FinTech), az élettudományok és a kiberbiztonság.
Lakatos Benjamin
Lakatos Benjamin üzletember és befektető. A MET Csoport többségi tulajdonosa és Igazgatóságának elnöke, a vállalat hosszú távú stratégiai irányításáért felel. 2026 januárjáig a cégcsoport vezérigazgatójaként vezette a MET-et, amely irányítása alatt független európai energiavállalattá vált, és 2024-ben 17,9 milliárd euró árbevételt ért el. Lakatos Benjamin jelenleg új befektetésekre és stratégiai együttműködésekre összpontosít különféle iparágakban.
Rusmir Nefic
Médiatanácsadó és -vezető, aki nemzetközi médiamárkák franchise-alapú együttműködéseinek felépítésében és fejlesztésében szerzett átfogó tapasztalatot, többek között a CNN, az Euronews és a Bloomberg partnereként. Legutóbb elindította a Bloomberg Adriát, a délkelet-európai piacokat lefedő üzleti multimédiás platformot. Korábban olyan médiaprojekteket vezetett, mint a CNN Prima, az Euronews Serbia, a Polsat Wydarzenia 24, az A2 CNN Albania és az N1 CNN Balkans.
Címlapkép forrása: Portfolio
