Túl drága fizetések: pert vesztett a Revolut, a Visa és a Mastercard

A három cég azt követően fordult a londoni felsőbírósághoz, hogy a brit Payments System Regulator (PSR) 2024 decemberében bejelentette: konzultációt indít arról,

bevezessen-e díjplafont az európai fogyasztók brit webáruházakban végzett vásárlásai után fizetendő kártyadíjakra.

A szabályozó korábban is jelezte aggályait, mondván, a Mastercard és a Visa "indokolatlanul magasra" emelte ezeket a díjakat.

A Mastercard, a Visa és a Revolut azzal érvelt, hogy a PSR-nek nincs jogköre árkorlátozás bevezetésére. A díjplafon konkrét mértékéről és bevezetésének időzítéséről egyelőre nem született döntés.

John Cavanagh bíró azonban elutasította a keresetet, és kimondta:

a szabályozónak igenis van hatásköre az interchange-díjakra vonatkozó árplafon bevezetésére.

A Mastercard nem kívánta kommentálni az ügyet. A Visa korábban vitatta a PSR megállapításait, és hangsúlyozta, hogy az árkorlátozások "negatívan befolyásolhatják azt az értéket, amelyet az emberek és a vállalkozások a kártyás fizetésekből kapnak".

David Geale, a PSR ügyvezető igazgatója üdvözölte a döntést, amely szerinte "megerősíti hatáskörünket annak biztosítására, hogy a kártyás fizetések költségei méltányosak legyenek a brit vállalkozások és fogyasztók számára".

