Újabb rendőrségi tenderen nyert az Opus érdekeltsége

Rendkívüli tájékoztatást tett közzé az Opus Global, miután a cégcsoporthoz tartozó Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. nyertes lett a Budapesti Rendőr-főkapitányság „A BRFK részére szállásférőhely biztosítása” elnevezésű közbeszerzésén.

A közlemény szerint a Hunguest nettó 5 990 forint/fő/éj ajánlati árat tartalmazó ajánlatával nyerte el a megbízást, amely Budapest közigazgatási határain belül történő szállásférőhely-szolgáltatásról szól.

Az OPUS azt is jelezte, hogy a Hunguest Hotels 2011 óta több alkalommal indult a BRFK és az ORFK hasonló közbeszerzésein, és korábban is nyert ilyen jellegű szerződéseket.

A közlemény nem részletezi a szerződés várható időtartamát vagy volumenét.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

