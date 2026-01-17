  • Megjelenítés
Elkezdődött: térképen mutatjuk, ahogy betör Magyarországra a brutális szibériai hideg, itt tart most
Elkezdődött: térképen mutatjuk, ahogy betör Magyarországra a brutális szibériai hideg, itt tart most

Belépett országunkba északkelet felől a kontinentális eredetű hideg légtömeg, és máris markánsan éreztette hatását - jelentette a HungaroMet a Facebook-oldalán.

Kontinentális eredetű hideg légtömeg érkezett Magyarországra, ennek hatását hűen tükrözik az alábbi műholdképre ráillesztett hőmérsékleti értékek - hívja fel a figyelmet a HungarOmet.

A Zemplén környezetében és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagy részén kiderült az ég, és a (képen türkizzel jelölt)

vastag hótakaró hatásának is köszönhetően fagyos, egyes helyeken keményen fagyos az idő.

Ezzel szemben az ország más részein a borult ég alatt (valamint a több helyen párás levegőben) viszonylag homogén a hőmérséklet eloszlása - a legtöbb helyen kevéssel 0 fok fölötti értékeket mérnek.

Forrás: HungaroMet
