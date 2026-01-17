Elkezdődött: térképen mutatjuk, ahogy betör Magyarországra a brutális szibériai hideg, itt tart most

Kontinentális eredetű hideg légtömeg érkezett Magyarországra, ennek hatását hűen tükrözik az alábbi műholdképre ráillesztett hőmérsékleti értékek - hívja fel a figyelmet a HungarOmet.
A Zemplén környezetében és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagy részén kiderült az ég, és a (képen türkizzel jelölt)
vastag hótakaró hatásának is köszönhetően fagyos, egyes helyeken keményen fagyos az idő.
Ezzel szemben az ország más részein a borult ég alatt (valamint a több helyen párás levegőben) viszonylag homogén a hőmérséklet eloszlása - a legtöbb helyen kevéssel 0 fok fölötti értékeket mérnek.
Címlapkép forrása: Portfolio
Ilyen veszélyes forgatókönyv még nem fenyegette a világgazdaságot – most egy síparadicsomban dőlhet el minden
A davosi Világgazdasági Fórum olyan töltetet kapott, amire a világ vezetői sem számítottak.
Új világ jön a csalásoknál: szigorítást vezet be az MNB
Két perce lesz a bankoknak.
Történelmi csúcsot döntött a hazai autópiac: kiderült, melyik márka tarolt tavaly
Voltak változások is a listában.
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Kína válságban: hiába a kormány minden intézkedése, történelmi mélypontra zuhantak a számok
Ez minden területre hatással van.
Az ingatlanfejlesztést támogatja az új magyar barnamezős adatbázis
Közel 12 000 hektárnyi magyarországi barnamezős területet tartalmaz a kataszter.
Gyengébb Kína, mint azt hisszük
Ezt nem lehet már sokáig rejtegetni.
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor kultusza a kisbefektetők közt, mint az esések azonnali megvásárlásának. És... The post Buy t
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és
Követett részvények - 2026. január
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Ha a közgázos sem tudatos pénzügyileg, akkor ki lenne az?
A felmérésben résztvevő közgázos hallgatók közel felének szinte egyáltalán nincs megtakarítása, 80 százalékuk nem is vezeti a kiadásait. Pedig a pénzügyi tudatosság nem az előadásokon,
A bértranszparenciától az AI Actig: EU munkajogi trendek és kötelezettségek
Az uniós munkajogi szabályok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a magyar munkáltatók napi működésére - a rugalmas munkavégzéstől és családi szabadságoktól a bértranszparencián át
Top 10 osztalék részvény - 2026. január
Január hetedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumulátor telepítésére. De milyen eséllyel indulhat a pályázaton egy átlagos család? Menn
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!