Elon Musk mesés vagyont követel a sztárcégtől, amelyet egykor pénzzel tömött ki

Egy pénteken benyújtott bírósági beadvány szerint Elon Musk

akár 134 milliárd dollárt követelhet az OpenAI-tól és a Microsofttól.

A milliárdos vállalkozó azt állítja, hogy joga van ahhoz a "jogtalan haszonhoz", amelyet a két cég az ő korai támogatásának köszönhetően szerzett.

A szövetségi bírósághoz benyújtott dokumentum szerint az OpenAI 65,5 és 109,4 milliárd dollár közötti, a Microsoft pedig 13,3 és 25,1 milliárd dollár közötti haszonra tett szert Musk hozzájárulásaiból.

Musk 2018-ban hagyta el az általa társalapított OpenAI-t, és jelenleg az xAI vállalatot vezeti, amely a konkurens Grok chatbotot fejleszti. Állítása szerint a ChatGPT mögött álló OpenAI elárulta eredeti küldetését, amikor nyereségorientált társasággá alakult.

A beadvány részletezi, hogy Musk mintegy 38 millió dollárt fektetett az OpenAI-ba, ami a vállalat korai finanszírozásának körülbelül 60 százalékát tette ki. Emellett segített munkatársakat toborozni, fontos kapcsolatokat közvetített az alapítóknak, és hitelességet kölcsönzött a projektnek.

Musk érvelése szerint, ahogyan egy startup korai befektetője is a befektetésénél jóval nagyobb hozamot érhet el, úgy az OpenAI és a Microsoft jogtalan nyeresége is messze meghaladja az ő eredeti hozzájárulását.

Az oaklandi bíróság ebben a hónapban döntött arról, hogy az ügy esküdtszék elé kerül. A tárgyalás várhatóan áprilisban kezdődik.

Ha az esküdtszék bármelyik vállalatot felelősnek találja, Musk büntetőjellegű kártérítést és egyéb szankciókat is követelhet.

