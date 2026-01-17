  • Megjelenítés
Elon Musk mesés vagyont követel a sztárcégtől, amelyet egykor pénzzel tömött ki
Üzlet

Elon Musk mesés vagyont követel a sztárcégtől, amelyet egykor pénzzel tömött ki

Portfolio
Elon Musk akár 134 milliárd dollár kifizetését követeli az OpenAI-tól és a Microsofttól, arra hivatkozva, hogy a cégek az ő korai támogatásán jogtalanul gazdagodtak. Hasonló témákról szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció ls részletek itt!
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Egy pénteken benyújtott bírósági beadvány szerint Elon Musk

akár 134 milliárd dollárt követelhet az OpenAI-tól és a Microsofttól.

A milliárdos vállalkozó azt állítja, hogy joga van ahhoz a "jogtalan haszonhoz", amelyet a két cég az ő korai támogatásának köszönhetően szerzett.

A szövetségi bírósághoz benyújtott dokumentum szerint az OpenAI 65,5 és 109,4 milliárd dollár közötti, a Microsoft pedig 13,3 és 25,1 milliárd dollár közötti haszonra tett szert Musk hozzájárulásaiból.

Még több Üzlet

Figyelmeztetés jött a Balaton jegéről

Az EU kitilt két nagy kínai céget a közösség kritikus infrastruktúrájából

Katonai műveletekre figyelmeztet Amerika a légtérben

Musk 2018-ban hagyta el az általa társalapított OpenAI-t, és jelenleg az xAI vállalatot vezeti, amely a konkurens Grok chatbotot fejleszti. Állítása szerint a ChatGPT mögött álló OpenAI elárulta eredeti küldetését, amikor nyereségorientált társasággá alakult.

A beadvány részletezi, hogy Musk mintegy 38 millió dollárt fektetett az OpenAI-ba, ami a vállalat korai finanszírozásának körülbelül 60 százalékát tette ki. Emellett segített munkatársakat toborozni, fontos kapcsolatokat közvetített az alapítóknak, és hitelességet kölcsönzött a projektnek.

Musk érvelése szerint, ahogyan egy startup korai befektetője is a befektetésénél jóval nagyobb hozamot érhet el, úgy az OpenAI és a Microsoft jogtalan nyeresége is messze meghaladja az ő eredeti hozzájárulását.

Az oaklandi bíróság ebben a hónapban döntött arról, hogy az ügy esküdtszék elé kerül. A tárgyalás várhatóan áprilisban kezdődik.

Ha az esküdtszék bármelyik vállalatot felelősnek találja, Musk büntetőjellegű kártérítést és egyéb szankciókat is követelhet.

AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meglepő bejelentést tett Trump - Mutatjuk a piaci reakciókat!
A forint is megfagyott a héten
A mesterséges intelligencia tényleg mindent megváltoztat?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility