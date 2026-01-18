Carmen Reinhart: Hazárdjáték a dollár jövőjével

Az amerikai dollár évtizedek óta élvezi a világ tartalékvalutájából fakadó „túlzott kiváltságot”, amely olcsó finanszírozást és kivételes mozgásteret biztosított Washingtonnak. Ám miközben az Egyesült Államok költségvetési és folyó fizetési mérleg-hiánya elszállt, a külföldi befektetők lassan, de egyre következetesebben kezdtek elfordulni az amerikai állampapíroktól – kérdésessé téve, meddig tarthat még a dollár globális dominanciája.

Néhány kilengéstől eltekintve az amerikai dollár a második világháború vége óta vitathatatlanul a globális tartalékvaluta szerepét tölti be. Ez a státusz lehetővé tette az amerikai kormány számára, hogy alacsonyabb kamatszintek mellett finanszírozza magát annál, mint ami akkor lenne lehetséges, ha a jegybankok és a magánbefektetők nem tekintenék az amerikai állampapírokat a „biztonságos eszköz” megtestesítőinek.

Az 1960-as években Valéry Giscard d’Estaing, Franciaország akkori pénzügyminisztere ezt az amerikai tartalékvaluta-monopóliumból fakadó előnyt „túlzott kiváltságnak” nevezte. Idővel azonban ez a kiváltság – amelyet az amerikai állampapírok iránti tartós kereslet támaszt alá – amerikai politikusok és döntéshozók generációit termelte ki, akik mit sem törődnek az Egyesült Államok növekvő folyó fizetési mérleg-hiányából és költségvetési deficitjéből fakadó kockázatokkal.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az amerikai jegybank, a Federal Reserve, a 2008-as globális pénzügyi válság után hosszú időn át „alacsonyan tartotta” az irányadó kamatot. Sokan a „hosszú időt” egyenesen „örökre”-ként értelmezték. Magától értetődőnek vették, hogy az amerikai gazdasági növekedés tartósan meghaladja majd az államadósság reálkamatát, amely történelmi összevetésben kivételesen alacsony marad.