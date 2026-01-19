Grönland miatt fenyegetőzik Trump, nagy reakciók a tőzsdéken

Ahogy a határidős indexke alapján arra számítani lehetett, jelentős esésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, az átfogó európai index, a Stoxx 600 1 százalékos meghaladó csökkenéssel kezdte a kereskedést,

a német DAX 1,8 százalékos, a CAC-40 pedig 1,5 százalékos csökkenéssel indította a napot.