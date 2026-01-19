Grönland miatt fenyegetőzik Trump, nagy reakciók a tőzsdéken

Csökkenéssel nyit a BUX
Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken Trump újabb vámfenyegetéseire, eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde is, bár a főbb nyugat-európai indexekhez képest kissé így is felülteljesítő a BUX.
Közel 2 százalékos mínuszban nyit a DAX
Ahogy a határidős indexke alapján arra számítani lehetett, jelentős esésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, az átfogó európai index, a Stoxx 600 1 százalékos meghaladó csökkenéssel kezdte a kereskedést,
a német DAX 1,8 százalékos, a CAC-40 pedig 1,5 százalékos csökkenéssel indította a napot.
Közzétette friss rendelésállományát a Gloster
A Gloster Digital Group Nyrt. 2025 negyedik negyedévét 4526 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárta – tette közzé a vállalat.
Tovább vette saját részvényeit az Opus
Folytatta a sajátrészvény-vásárlásokat az Opus Global, pénteken 56 386 darab részvényt vett, 548,61 forintos átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 45 093 251 db, csoport szinten összesen 164 607 906 db (23,57%).
Esnek a kriptoeszközök
A kockázatkerülő hangulat a kriptopiacokon is érezteti hatását, esnek a főbb kriptoeszközök, a bitcoin 2,9 százalékot, az ether 4,3 százalékot veszített értékéből.
Új csúcson az arany és az ezüst
A Grönlanddal kapcsolatos hírek a menedékeszközök felé terelik ma reggel a befektetőket,
az arany és az ezüst is új történelmi csúcsra emelkedett:
- az arany 1,7 százalékot erősödött 4671 dollárra
- az ezüst több mint 5 százalékot szárnyalt, 93 dollár fülé emelkedett
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdék többségében esnek ma reggel, a Nikkei 0,6 százalékot esett, a Hang Seng 1,1 százalékos mínuszban áll. A kínai Shanghai Composite kismértékű, 0,3 százalékos pluszban áll a negyedik negyedéves GDP-adatot követően.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,2 százalékos, a CAC-40 2 százalékos mínuszt jelez előre.
- Az európai vezetők a következő napokban személyes tanácskozást terveznek, hogy megvitassák, hogyan reagáljanak az Egyesült Államok elnökének azon lépésére, melynek keretében vámokat vetne ki azokra az országokra, amelyek nem támogatják Grönland elfoglalására vonatkozó terveit. A hétvégi hírek szerint ugyanis az európai országok azt mérlegelik, hogy 93 milliárd euró értékű amerikai importra vetnek ki büntetővámokat, illetve korlátozzák az amerikai cégek uniós piacra jutását, válaszul Donald Trump grönlandi követeléseire és vámfenyegetéseire.
- Az amerikai tőzsdéken nem lesz ma kereskedés Martin Luther King napja miatt, de a határidős indexeknél jelentősebb lefordulás látszik, a Dow futures 0,8 százalékos, az S&P 500 futures 0,9 százalékos, a Nasdaq futures 1,3 százalékos mínuszban áll.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon az MNB a decemberi nemzetközi tartalékok alakulását teszi közzé. Nemzetközi szinten Kínából érkezik a negyedik negyedéves GDP, valamint a decemberi ipari termelési és kiskereskedelmi adatsor, az euróövezetben pedig a végleges decemberi inflációs szám jelenik meg, miközben az Egyesült Államokban tőzsdei szünnap lesz.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,1 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 20,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 6,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 359,33
|-0,2%
|-0,3%
|2,6%
|2,7%
|14,4%
|60,2%
|S&P 500
|6 940,01
|-0,1%
|-0,4%
|2,1%
|1,4%
|16,9%
|84,2%
|Nasdaq
|25 529,26
|-0,1%
|-0,9%
|1,6%
|1,1%
|21,0%
|99,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 936,17
|-0,3%
|3,8%
|9,2%
|7,1%
|39,8%
|89,1%
|Hang Seng
|26 844,96
|-0,3%
|2,3%
|6,4%
|4,7%
|37,5%
|-6,1%
|CSI 300
|4 731,87
|-0,4%
|-0,6%
|5,2%
|2,2%
|24,5%
|-13,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 297,13
|-0,2%
|0,1%
|5,1%
|3,3%
|22,5%
|83,5%
|CAC
|8 258,94
|-0,7%
|-1,2%
|1,9%
|1,3%
|8,2%
|47,2%
|FTSE
|10 235,29
|0,0%
|1,1%
|5,7%
|3,1%
|22,0%
|52,0%
|FTSE MIB
|45 799,69
|-0,1%
|0,2%
|4,1%
|1,9%
|27,9%
|104,6%
|IBEX
|17 710,9
|0,4%
|0,4%
|4,7%
|2,3%
|49,6%
|115,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 311,2
|1,4%
|5,0%
|11,4%
|10,2%
|45,5%
|176,7%
|ATX
|5 470,33
|0,0%
|1,2%
|5,7%
|2,7%
|46,8%
|85,6%
|PX
|2 758,38
|0,3%
|0,3%
|6,3%
|2,7%
|52,3%
|156,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 480
|1,9%
|5,2%
|11,2%
|9,6%
|65,9%
|178,0%
|Mol
|3 532
|1,1%
|10,4%
|23,9%
|20,1%
|22,6%
|50,0%
|Richter
|10 470
|1,2%
|1,8%
|6,2%
|6,1%
|-3,3%
|32,1%
|Magyar Telekom
|1 920
|1,1%
|3,1%
|7,9%
|7,1%
|41,8%
|384,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,4
|0,5%
|0,7%
|7,1%
|3,7%
|-25,1%
|13,7%
|Brent
|64,17
|0,6%
|1,3%
|8,8%
|5,5%
|-20,5%
|16,3%
|Arany
|4 592,88
|-0,6%
|2,0%
|6,4%
|6,2%
|68,9%
|151,6%
|Devizák
|EURHUF
|385,2750
|-0,1%
|-0,1%
|0,0%
|0,3%
|-6,7%
|6,8%
|USDHUF
|332,2769
|0,0%
|0,3%
|1,5%
|1,6%
|-17,1%
|11,4%
|GBPHUF
|444,4050
|0,0%
|0,0%
|0,9%
|0,9%
|-9,4%
|9,6%
|EURUSD
|1,1595
|-0,1%
|-0,4%
|-1,5%
|-1,3%
|12,6%
|-4,1%
|USDJPY
|158,5400
|0,0%
|0,4%
|2,4%
|1,1%
|2,0%
|52,6%
|GBPUSD
|1,3381
|0,0%
|-0,3%
|-0,3%
|-0,5%
|9,4%
|-1,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|95 521
|-0,1%
|5,5%
|8,7%
|7,7%
|-4,5%
|159,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,23
|1,4%
|1,4%
|2,4%
|1,5%
|-8,3%
|285,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,8
|0,8%
|-1,0%
|-0,7%
|-2,2%
|11,0%
|-590,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,83
|0,7%
|1,0%
|-2,7%
|-0,6%
|-3,7%
|182,2%
