  • Megjelenítés
Grönland miatt fenyegetőzik Trump, nagy reakciók a tőzsdéken
Üzlet

Grönland miatt fenyegetőzik Trump, nagy reakciók a tőzsdéken

Portfolio
Jelentős esésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, miután hétvégén Donald Trump vámokkal fenyegette meg azokat az európai országokat, amelyek az útjába állnak Grönland megszerzésében. A német és a francia tőzsde 1 százalék feletti csökkenéssel nyitott és az ázsiai részvénypiacokon is többségében eséseket látni, itt egy kínai GDP-adat is mozgatta a hangulatot. A kockázatkerülés érződik a nyersanyagpiacokon és a kriptovalutáknál is, az arany és az ezüst új csúcsra ment, a bitcoin és az ether viszont jelentősebb esést mutat. Az amerikai tőzsdéken ma nincs kereskedés Martin Luther King napja miatt, így innen nem érkezik ma iránymutatás.
Megosztás

Csökkenéssel nyit a BUX

Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken Trump újabb vámfenyegetéseire, eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde is, bár a főbb nyugat-európai indexekhez képest kissé így is felülteljesítő a BUX.

Tovább a cikkhez
Csökkenéssel nyit a BUX
Megosztás

Közel 2 százalékos mínuszban nyit a DAX

Ahogy a határidős indexke alapján arra számítani lehetett, jelentős esésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, az átfogó európai index, a Stoxx 600 1 százalékos meghaladó csökkenéssel kezdte a kereskedést,

a német DAX 1,8 százalékos, a CAC-40 pedig 1,5 százalékos csökkenéssel indította a napot.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Közzétette friss rendelésállományát a Gloster

A Gloster Digital Group Nyrt. 2025 negyedik negyedévét 4526 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárta – tette közzé a vállalat.

Tovább a cikkhez
Közzétette friss rendelésállományát a Gloster
Megosztás

Tovább vette saját részvényeit az Opus

Folytatta a sajátrészvény-vásárlásokat az Opus Global, pénteken 56 386 darab részvényt vett, 548,61 forintos átlagáron. A tranzakciót  követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 45 093 251 db, csoport szinten összesen 164 607 906 db (23,57%).

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Esnek a kriptoeszközök

A kockázatkerülő hangulat a kriptopiacokon is érezteti hatását, esnek a főbb kriptoeszközök, a bitcoin 2,9 százalékot, az ether 4,3 százalékot veszített értékéből.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Új csúcson az arany és az ezüst

A Grönlanddal kapcsolatos hírek a menedékeszközök felé terelik ma reggel a befektetőket,

az arany és az ezüst is új történelmi csúcsra emelkedett:

  • az arany 1,7 százalékot erősödött 4671 dollárra
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
  • az ezüst több mint 5 százalékot szárnyalt, 93 dollár fülé emelkedett
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdék többségében esnek ma reggel, a Nikkei 0,6 százalékot esett, a Hang Seng 1,1 százalékos mínuszban áll. A kínai Shanghai Composite kismértékű, 0,3 százalékos pluszban áll a negyedik negyedéves GDP-adatot követően.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,2 százalékos, a CAC-40 2 százalékos mínuszt jelez előre.
  • Az európai vezetők a következő napokban személyes tanácskozást terveznek, hogy megvitassák, hogyan reagáljanak az Egyesült Államok elnökének azon lépésére, melynek keretében vámokat vetne ki azokra az országokra, amelyek nem támogatják Grönland elfoglalására vonatkozó terveit. A hétvégi hírek szerint ugyanis az európai országok azt mérlegelik, hogy 93 milliárd euró értékű amerikai importra vetnek ki büntetővámokat, illetve korlátozzák az amerikai cégek uniós piacra jutását, válaszul Donald Trump grönlandi követeléseire és vámfenyegetéseire.
  • Az amerikai tőzsdéken nem lesz ma kereskedés Martin Luther King napja miatt, de a határidős indexeknél jelentősebb lefordulás látszik, a Dow futures 0,8 százalékos, az S&P 500 futures 0,9 százalékos, a Nasdaq futures 1,3 százalékos mínuszban áll.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon az MNB a decemberi nemzetközi tartalékok alakulását teszi közzé. Nemzetközi szinten Kínából érkezik a negyedik negyedéves GDP, valamint a decemberi ipari termelési és kiskereskedelmi adatsor, az euróövezetben pedig a végleges decemberi inflációs szám jelenik meg, miközben az Egyesült Államokban tőzsdei szünnap lesz.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,1 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 20,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 6,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 359,33 -0,2% -0,3% 2,6% 2,7% 14,4% 60,2%
S&P 500 6 940,01 -0,1% -0,4% 2,1% 1,4% 16,9% 84,2%
Nasdaq 25 529,26 -0,1% -0,9% 1,6% 1,1% 21,0% 99,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 936,17 -0,3% 3,8% 9,2% 7,1% 39,8% 89,1%
Hang Seng 26 844,96 -0,3% 2,3% 6,4% 4,7% 37,5% -6,1%
CSI 300 4 731,87 -0,4% -0,6% 5,2% 2,2% 24,5% -13,3%
Európai részvényindexek              
DAX 25 297,13 -0,2% 0,1% 5,1% 3,3% 22,5% 83,5%
CAC 8 258,94 -0,7% -1,2% 1,9% 1,3% 8,2% 47,2%
FTSE 10 235,29 0,0% 1,1% 5,7% 3,1% 22,0% 52,0%
FTSE MIB 45 799,69 -0,1% 0,2% 4,1% 1,9% 27,9% 104,6%
IBEX 17 710,9 0,4% 0,4% 4,7% 2,3% 49,6% 115,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 311,2 1,4% 5,0% 11,4% 10,2% 45,5% 176,7%
ATX 5 470,33 0,0% 1,2% 5,7% 2,7% 46,8% 85,6%
PX 2 758,38 0,3% 0,3% 6,3% 2,7% 52,3% 156,9%
Magyar blue chipek              
OTP 38 480 1,9% 5,2% 11,2% 9,6% 65,9% 178,0%
Mol 3 532 1,1% 10,4% 23,9% 20,1% 22,6% 50,0%
Richter 10 470 1,2% 1,8% 6,2% 6,1% -3,3% 32,1%
Magyar Telekom 1 920 1,1% 3,1% 7,9% 7,1% 41,8% 384,8%
Nyersanyagok              
WTI 59,4 0,5% 0,7% 7,1% 3,7% -25,1% 13,7%
Brent 64,17 0,6% 1,3% 8,8% 5,5% -20,5% 16,3%
Arany 4 592,88 -0,6% 2,0% 6,4% 6,2% 68,9% 151,6%
Devizák              
EURHUF 385,2750 -0,1% -0,1% 0,0% 0,3% -6,7% 6,8%
USDHUF 332,2769 0,0% 0,3% 1,5% 1,6% -17,1% 11,4%
GBPHUF 444,4050 0,0% 0,0% 0,9% 0,9% -9,4% 9,6%
EURUSD 1,1595 -0,1% -0,4% -1,5% -1,3% 12,6% -4,1%
USDJPY 158,5400 0,0% 0,4% 2,4% 1,1% 2,0% 52,6%
GBPUSD 1,3381 0,0% -0,3% -0,3% -0,5% 9,4% -1,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 95 521 -0,1% 5,5% 8,7% 7,7% -4,5% 159,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,23 1,4% 1,4% 2,4% 1,5% -8,3% 285,3%
10 éves német állampapírhozam 2,8 0,8% -1,0% -0,7% -2,2% 11,0% -590,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,83 0,7% 1,0% -2,7% -0,6% -3,7% 182,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Szétverik a bankrészvényeket, nagyot esett az OTP

Olyan pénzügyi vihar közeleg a héten, amire fel kell készülni

Kimondta az EKB döntéshozója: a következő lépésünk kamatemelés lehet

Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Megosztás

Rendkívüli EU-csúcstalálkozó lesz Trump támadása miatt

Az európai vezetők a következő napokban személyes tanácskozást terveznek, hogy megvitassák, hogyan reagáljanak az Egyesült Államok elnökének azon lépésére, melynek keretében vámokat vetne ki azokra az országokra, amelyek nem támogatják Grönland elfoglalására vonatkozó terveit.

Tovább a cikkhez
Rendkívüli EU-csúcstalálkozó lesz Trump támadása miatt

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapásra készül Oroszország, Putyin lehet a világ leboldogabb embere - Háborús híreink vasárnap
Rendkívüli EU-csúcstalálkozó lesz Trump támadása miatt
Videón a pillanat, amikor hangosan kettéreped a Balaton jege
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility