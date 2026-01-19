Jó hírt közölt a Hungarocontrol: nagyot csökkentek a járatkésések

2025 sorozatban a harmadik olyan év volt, amikor a magyar légiforgalom mértéke csúcsokat döntött. A hazai légtérben több mint 1,2 millió légi jármű közlekedését segítette a magyar léginavigációs szolgáltató, az összesített forgalomnövekedés közel 9 százalékos volt 2024-hez képest. A járatkésések pedig csaknem 80 százalékkal mérséklődtek a korábbi évhez viszonyítva – írja közleményében a Hungarocontrol.

Rekordmennyiségű repülőgépet kezeltek a HungaroControl szakemberei 2025-ben. A vállalat légiforgalmi irányítói összesen 1,4 millió légi jármű biztonságos közlekedéséért feleltek, ami 8,37 százalékos emelkedés 2024-hez képest, és közel 30 százalékkal több a Covid-járvány előtti, 2019. évi forgalmi adatokhoz viszonyítva.

Hazánk légterét összesen 1,25 millió járat szelte át, ami 8,16 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi értéket. A hazai légtér forgalmának közel 85 százalékát az átrepülő forgalom adta, ami jól tükrözi Magyarország meghatározó tranzitszerepét Európa légi közlekedésében. A 2025-ben kezelt átrepülő forgalom 8,42 százalékkal növekedett az előző évhez képest.

A HungaroControl adatai szerint a forgalom számottevő növekedése mellett a járatkésések jelentős mérséklődése is megfigyelhető. 2025-ben 80 százalékkal kevesebb késés írható a társaság számlájára, mint 2024-ben.