Nagy bejelentést tett a Mol, mutatjuk a piaci reakciót

A Mol lett a befutó a szerb NIS-ért folyó versenyben - írják a szerb lapok. A befektetők egyelőre nem reagáltak érdemben a fejleményre, a Mol kismértékben felülteljesítő a magyar tőzsdén, 0,4 százalékos pluszban áll a papír az általános negatív részvénypiaci hangulatban.

A részvénypiaci forgalom az átlagosnál valamivel magasabb a Mol részvényeinek piacán.