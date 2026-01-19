  • Megjelenítés
Nagy bejelentést tett a Mol, mutatjuk a piaci reakciót
Nagy bejelentést tett a Mol, mutatjuk a piaci reakciót

Portfolio
Jelentős esésekkel indul a hét az európai tőzsdéken, miután hétvégén Donald Trump vámokkal fenyegette meg azokat az európai országokat, amelyek az útjába állnak Grönland megszerzésében. A német és a francia tőzsde 1 százalék feletti mínuszban áll és az ázsiai részvénypiacokon is többségében eséseket lehetett reggel látni, itt egy kínai GDP-adat is mozgatta a hangulatot. A kockázatkerülés érződik a nyersanyagpiacokon és a kriptovalutáknál, az arany és az ezüst új csúcsra ment, a bitcoin és az ether viszont jelentősebb esést mutat. Az amerikai tőzsdéken ma nincs kereskedés Martin Luther King napja miatt, így innen nem érkezik ma iránymutatás. A héten a világ szeme Davoson van, ma kezdődik a Világgazdasági Fórum, itthon pedig a Mollal kapcsolatban érkeztek hírek.
Megerősítette a Mol a NIS megvásárlásának hírét

A Mol megerősítette, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Neft társasággal a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról. A hírre továbbra sincs komolyabb részvénypiaci reakció, a Mol árfolyama mérsékelt, 0,4 százalékos pluszban tartózkodik. A forgalom az átlagosnál kissé magasabb.

Megszólalt a Mol az év olajüzletéről!

A Mol csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot (Heads of Agreement) írt alá a Gazprom Neft társasággal a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról, olvasható a Mol közleményében. A tranzakció megvalósulásával a Mol irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban. A szándéknyilatkozat szerint a tranzakció a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogén kutatás-termelési portfóliójára is.

Megszólalt a Mol az év olajüzletéről!
Rejtett értéket találtunk - Itt egy vonzó befektetés, ami éppen kitörés előtt áll!

Csúcson a részvénypiacok, az arany, az ezüst, a réz, sok a meredek grafikon, csúcson pedig nem sokan vásárolnak szívesen. Most mutatunk egy olyan befektetést, amihez harmadával alacsonyabb áron lehet hozzájutni, mint fél éve, amiben egy titkos értéket nem vesznek észre a befektetők, és amiben most jöhet a nagy kitörés!

Rejtett értéket találtunk - Itt egy vonzó befektetés, ami éppen kitörés előtt áll!
Bevásárol a Mol, emelkedik az árfolyam

A Mol lett a befutó a szerb NIS-ért folyó versenyben - írják a szerb lapok. A befektetők egyelőre nem reagáltak érdemben a fejleményre, a Mol kismértékben felülteljesítő a magyar tőzsdén, 0,4 százalékos pluszban áll a papír az általános negatív részvénypiaci hangulatban.

molarfolyam

A részvénypiaci forgalom az átlagosnál valamivel magasabb a Mol részvényeinek piacán.

mol0119
Hivatalos: a Mol veszi meg a szerb olajfinomítót!

A Mol lett a befutó a szerb NIS-ért folyó versenyben, írják a szerb lapok. Cikkünk folyamatosan frissül.

Hivatalos: a Mol veszi meg a szerb olajfinomítót!
Váratlan fordulat a gyógyszeriparban: az európai betegek kerülhetnek bajba az amerikai döntés miatt

Az amerikai gyógyszergyártók egyre határozottabban követelnek magasabb árakat Európában, és azzal fenyegetnek, hogy visszatartják az új készítményeket, ha az európai döntéshozók nem hajlandók engedni - írja a Financial Times.

Váratlan fordulat a gyógyszeriparban: az európai betegek kerülhetnek bajba az amerikai döntés miatt
Így állnak a nap felénél az európai tőzsdék

Nem javul a hangulat napközben az európai tőzsdéken, a DAX 1,3 százalékos mínuszban áll, a Stoxx 600 1,3 százalékot, az FTSE-100 0,5 százalékot, a CAC-40 1,5 százalékot esett a nap folyamán a pénteki záróértékekhez képest.

Itt a lista: ezeket a szektorokat ütik meg a leginkább Trump legújabb vámjai

Donald Trump amerikai elnök több európai szövetségesével szemben egyre magasabb vámokat helyezett kilátásba, ami komoly aggodalmat keltett a régió iparában és vállalkozásai körében - tudósított a Cnbc.

Itt a lista: ezeket a szektorokat ütik meg a leginkább Trump legújabb vámjai
Esnek a hazai blue chipek

Ahogy az európai tőzsdéken, úgy a magyar piacon is elromlott a hangulat a hétfői kereskedésben, a blue chipek esnek a budapesti tőzsdén.

Esnek a hazai blue chipek
Felpörögnek a műholdas és a rakétaberuházások - Egy eddig háttérbe szorult szektor lehet a nagy nyertes

Tovább áramolhatnak idén a befektetések az űrtechnológiába, elsősorban a védelmi célú műholdrendszerekre fordított állami kiadásoknak és a magánszektor rakétaindítási beruházásainak köszönhetően - írja a Reuters.

Felpörögnek a műholdas és a rakétaberuházások - Egy eddig háttérbe szorult szektor lehet a nagy nyertes
1 százalék feletti mínuszok Európában

Kitartanak a mínuszok a tőzsdéken, a Stoxx 600 1,2 százalékos mínuszban áll, aDAX 1,3, a CAC-40 1,5 százalékos mínuszban áll. Az európai tőzsdéken a szektorok közül az autógyártók, a luxuscégek és a technológiai papírok a legnagyobb vesztesek a mai kereskedésben.

dax0119
OTP-részvényeket adott el a vezérigazgató-helyettes

OTP-részvényeket adott el a vállalat vezérigazgató-helyettese, Bencsik László – derül ki a BÉT-en publikált közleményből. Január 16-án a Budapesti Értéktőzsdén 2000 darab részvényt értékesített, 38 300 forintos átlagáron, vagyis összesen 76,6 millió forint értékben.

Menetelnek felfelé a védelmi részvények

Jól teljesítenek a védelmi részvények ma, Grönland kapcsán ismét előtérbe kerültek a geopolitikai kockázatok. A Rheinmetall 2,7 százalékos pluszban van, a Thales 2,2 százalékkal, a Leonardo 2,8 százalékkal emelkedett ma délelőtt.

rheinmetalll
Kezdenek magukhoz térni az első sokkból a tőzsdék

Az első sokkból kissé magukhoz tértek az európai tőzsdék, az irányadó indexek visszajöttek napi mélypontjukról, a DAX már "csak” 0,9 százalékos mínuszban áll, a CAC-40 1,2 százalékot esett, az FTSE-100 0,1 százalékkal került lejjebb.

Ilyen veszélyes forgatókönyv még nem fenyegette a világgazdaságot – most egy síparadicsomban dőlhet el minden

A davosi Világgazdasági Fórum idén nem gazdasági válság vagy pénzügyi sokk miatt került újra a geopolitika fókuszába, hanem Donald Trump visszatérésével és az általa felrúgott transzatlanti status quóval. Az amerikai elnök grönlandi annexiós terve, az Európai Unióval szembeni vámfenyegetések és a venezuelai katonai beavatkozás együtt egy olyan erőpolitikai fordulatot jeleznek, amely alapjaiban kérdőjelezi meg a második világháború utáni szövetségi és kereskedelmi rendet. Miközben tavaly Davosban még az ukrajnai háború lezárásának esélyei uralták az agendát, idén ezek a kísérletek kifulladni látszanak, és a figyelem a nagyhatalmi gazdasági konfrontáció felé tolódik. A svájci találkozó így ismét nem a növekedésről, hanem arról szól majd, mennyire maradt életképes a szabályalapú világrend egy egyre nyíltabban erőre, vámokra és katonai nyomásra építő korszakban.

Ilyen veszélyes forgatókönyv még nem fenyegette a világgazdaságot – most egy síparadicsomban dőlhet el minden
Újabb vámokról beszél Trump, ütik az európai autógyártókat

Trump vámfenyegetéseire meredek esésbe kezdtek ma reggel a nyitást követően a legnagyobb európai autógyártók részvényei, jellemzően 3-4 százalékos mínuszokat látni a papíroknál.

Újabb vámokról beszél Trump, ütik az európai autógyártókat
Ütik az észak-európai részvénypiacokat

Különösen nagyot estek ma reggel az észak-európai országok részvénypiacai, a dán index közel 3 százalékos mínuszban áll, a finn tőzsde 2,5 százalékot esett, míg az irányadó svéd index 2 százalékkal került lejjebb.

Trump közölte, hogy további 10 százalékos vámmal sújthatja február 1-től Dániát, Norvégiát, Svédországot, Franciaországot, Németországot, Hollandiát, Finnországot és Nagy-Britanniát, ha pedig nem születik megállapodás, ez júniustól 25 százalékra emelkedhet.

danomx
Csökkenéssel nyit a BUX

Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken Trump újabb vámfenyegetéseire, eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde is, bár a főbb nyugat-európai indexekhez képest kissé így is felülteljesítő a BUX.

Csökkenéssel nyit a BUX
Közel 2 százalékos mínuszban nyit a DAX

Ahogy a határidős indexke alapján arra számítani lehetett, jelentős esésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, az átfogó európai index, a Stoxx 600 1 százalékos meghaladó csökkenéssel kezdte a kereskedést,

a német DAX 1,8 százalékos, a CAC-40 pedig 1,5 százalékos csökkenéssel indította a napot.

Közzétette friss rendelésállományát a Gloster

A Gloster Digital Group Nyrt. 2025 negyedik negyedévét 4526 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárta – tette közzé a vállalat.

Közzétette friss rendelésállományát a Gloster
Tovább vette saját részvényeit az Opus

Folytatta a sajátrészvény-vásárlásokat az Opus Global, pénteken 56 386 darab részvényt vett, 548,61 forintos átlagáron. A tranzakciót  követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 45 093 251 db, csoport szinten összesen 164 607 906 db (23,57%).

Esnek a kriptoeszközök

A kockázatkerülő hangulat a kriptopiacokon is érezteti hatását, esnek a főbb kriptoeszközök, a bitcoin 2,9 százalékot, az ether 4,3 százalékot veszített értékéből.

Új csúcson az arany és az ezüst

A Grönlanddal kapcsolatos hírek a menedékeszközök felé terelik ma reggel a befektetőket,

az arany és az ezüst is új történelmi csúcsra emelkedett:

  • az arany 1,7 százalékot erősödött 4671 dollárra
  • az ezüst több mint 5 százalékot szárnyalt, 93 dollár fülé emelkedett
Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdék többségében esnek ma reggel, a Nikkei 0,6 százalékot esett, a Hang Seng 1,1 százalékos mínuszban áll. A kínai Shanghai Composite kismértékű, 0,3 százalékos pluszban áll a negyedik negyedéves GDP-adatot követően.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,2 százalékos, a CAC-40 2 százalékos mínuszt jelez előre.
  • Az európai vezetők a következő napokban személyes tanácskozást terveznek, hogy megvitassák, hogyan reagáljanak az Egyesült Államok elnökének azon lépésére, melynek keretében vámokat vetne ki azokra az országokra, amelyek nem támogatják Grönland elfoglalására vonatkozó terveit. A hétvégi hírek szerint ugyanis az európai országok azt mérlegelik, hogy 93 milliárd euró értékű amerikai importra vetnek ki büntetővámokat, illetve korlátozzák az amerikai cégek uniós piacra jutását, válaszul Donald Trump grönlandi követeléseire és vámfenyegetéseire.
  • Az amerikai tőzsdéken nem lesz ma kereskedés Martin Luther King napja miatt, de a határidős indexeknél jelentősebb lefordulás látszik, a Dow futures 0,8 százalékos, az S&P 500 futures 0,9 százalékos, a Nasdaq futures 1,3 százalékos mínuszban áll.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon az MNB a decemberi nemzetközi tartalékok alakulását teszi közzé. Nemzetközi szinten Kínából érkezik a negyedik negyedéves GDP, valamint a decemberi ipari termelési és kiskereskedelmi adatsor, az euróövezetben pedig a végleges decemberi inflációs szám jelenik meg, miközben az Egyesült Államokban tőzsdei szünnap lesz.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,1 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 20,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 6,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 359,33 -0,2% -0,3% 2,6% 2,7% 14,4% 60,2%
S&P 500 6 940,01 -0,1% -0,4% 2,1% 1,4% 16,9% 84,2%
Nasdaq 25 529,26 -0,1% -0,9% 1,6% 1,1% 21,0% 99,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 936,17 -0,3% 3,8% 9,2% 7,1% 39,8% 89,1%
Hang Seng 26 844,96 -0,3% 2,3% 6,4% 4,7% 37,5% -6,1%
CSI 300 4 731,87 -0,4% -0,6% 5,2% 2,2% 24,5% -13,3%
Európai részvényindexek              
DAX 25 297,13 -0,2% 0,1% 5,1% 3,3% 22,5% 83,5%
CAC 8 258,94 -0,7% -1,2% 1,9% 1,3% 8,2% 47,2%
FTSE 10 235,29 0,0% 1,1% 5,7% 3,1% 22,0% 52,0%
FTSE MIB 45 799,69 -0,1% 0,2% 4,1% 1,9% 27,9% 104,6%
IBEX 17 710,9 0,4% 0,4% 4,7% 2,3% 49,6% 115,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 311,2 1,4% 5,0% 11,4% 10,2% 45,5% 176,7%
ATX 5 470,33 0,0% 1,2% 5,7% 2,7% 46,8% 85,6%
PX 2 758,38 0,3% 0,3% 6,3% 2,7% 52,3% 156,9%
Magyar blue chipek              
OTP 38 480 1,9% 5,2% 11,2% 9,6% 65,9% 178,0%
Mol 3 532 1,1% 10,4% 23,9% 20,1% 22,6% 50,0%
Richter 10 470 1,2% 1,8% 6,2% 6,1% -3,3% 32,1%
Magyar Telekom 1 920 1,1% 3,1% 7,9% 7,1% 41,8% 384,8%
Nyersanyagok              
WTI 59,4 0,5% 0,7% 7,1% 3,7% -25,1% 13,7%
Brent 64,17 0,6% 1,3% 8,8% 5,5% -20,5% 16,3%
Arany 4 592,88 -0,6% 2,0% 6,4% 6,2% 68,9% 151,6%
Devizák              
EURHUF 385,2750 -0,1% -0,1% 0,0% 0,3% -6,7% 6,8%
USDHUF 332,2769 0,0% 0,3% 1,5% 1,6% -17,1% 11,4%
GBPHUF 444,4050 0,0% 0,0% 0,9% 0,9% -9,4% 9,6%
EURUSD 1,1595 -0,1% -0,4% -1,5% -1,3% 12,6% -4,1%
USDJPY 158,5400 0,0% 0,4% 2,4% 1,1% 2,0% 52,6%
GBPUSD 1,3381 0,0% -0,3% -0,3% -0,5% 9,4% -1,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 95 521 -0,1% 5,5% 8,7% 7,7% -4,5% 159,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,23 1,4% 1,4% 2,4% 1,5% -8,3% 285,3%
10 éves német állampapírhozam 2,8 0,8% -1,0% -0,7% -2,2% 11,0% -590,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,83 0,7% 1,0% -2,7% -0,6% -3,7% 182,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
