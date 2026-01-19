  • Megjelenítés
Sztrájk jöhet a magyar egészségügyben, ha nem lesz béremelés
Sztrájk jöhet a magyar egészségügyben, ha nem lesz béremelés

Portfolio
Hónapokon belül sztrájkot kezdhetnek az egészségügyi szakdolgozók, mivel elakadtak a tárgyalások a kormánnyal – mondta az ATV Híradónak a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke.  Az érdekvédők azt sérelmezik, hogy a szakdolgozók második éve nem kaptak béremelést.

A szakszervezet még szeptember közepén kezdeményezett tárgyalásokat a kormánnyal, érdemi előrelépés azonban azóta sem történt. Az érdekvédelmi szervezet kifogásolja, hogy 2025-ben és 2026-ban sem szerepel béremelés az egészségügyi költségvetésben.

Soós Adrianna, a szakszervezet elnöke az ATV híradónak elmondta: mivel nem történt előrelépés, javaslatot tesznek az elégséges szolgáltatásra, majd ezt benyújtják a bíróságnak. A döntést követően felmérik a sztrájkigényt, és ott kezdeményeznének munkabeszüntetést, ahol erre van fogadókészség. A munkabeszüntetés már az év első felében megtörténhet.

a tavalyi évre 10, az idei évre 13 százalékos béremelési igénnyel fordult a tárcához,

mivel a korábbi béremelés szerintük már elinflálódott. Kiemelték azt is, hogy jelenleg egy átlagos, szakképzett ápoló 30 év munkaviszony után havi bruttó 600 ezer forintot keres.

