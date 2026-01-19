Új világ jön a csalásoknál: szigorítást vezet be az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vezetői körlevelet adott ki a pénzforgalmi szolgáltatóknak (így a bankoknak) a pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő visszaélésekkel kapcsolatos ügyfélbejelentések gördülékeny kezelése érdekében.
A pénzforgalmi törvény szerint a fogyasztók bármikor ingyenesen bejelenthetik a bankjuknál, ha csalás áldozatává váltak, és ennek során szükség esetén kezdeményezhetik a bankkártya és/vagy a netbanki felület letiltását is. A törvény friss módosítása szerint
a bejelentést a bankoknak telefonon, élőhangos ügyintézővel, a hét minden napján 0-24 óráig fogadniuk kell.
A pénzügyi felügyelet elvárja, hogy a hívás sikeres felépülését követő 2 percnél több ne legyen az ügyfél várakozási ideje az ügyintéző élőhangos bejelentkezéséig. Az indokolatlan késedelem elkerülése érdekében a pénzforgalmi szolgáltatóknak a telefonos ügyfélszolgálatok egyes időszakokban megfigyelt terhelésének megfelelő számú, felkészült, e feladatra elkülönített ügyintézővel kell rendelkezniük.
Elvárás, hogy a telefonos menürendszerben eltöltött idő rövidítése érdekében a csalásbejelentés az először elhangzó (0-s) menüpontban kapjon helyet. Az is, hogy az élőhangos bejelentkezést megelőző tájékoztatás során csak a jogszabályban előírt, elengedhetetlen – pl. adatkezeléssel kapcsolatos – banki információk hangozzanak el. További elvárás, hogy az ügyfelek a piaci szereplők telefonos reklámjai, egyéb tájékoztatói meghallgatása előtt választhassák a visszaélés bejelentéséhez szükséges menüpontot.
A pénzforgalmi szolgáltatók honlapjukon jól láthatóan kiemelve, könnyen elérhető helyen kell közzétenniük telefonos menürendszerük struktúráját, illetve (ha van) a visszaélések bejelentését fogadó külön telefonszámot. Ha az adott banknál az ügyfél a számlájához való hozzáférést mobil- vagy internetbank révén is korlátozni tudja, felügyeleti elvárás, hogy annak feloldására csak személyes vagy telefonos ügyfélszolgálat révén legyen lehetőség.
Jó gyakorlat, ha a bank fogadja azokat az akár nem banki ügyfelektől érkező, olyan bankszámlára vonatkozó jelzéseket is, amelyeket a csalók a megkárosított ügyfelektől való pénz gyűjtőhelyeként, cél- vagy tranzit számlaként használnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
