Újabb banki engedélyt szerzett meg a Revolut

A londoni székhelyű vállalat közleménye szerint az engedély lehetővé tenné, hogy

átfogó, a helyi igényekre szabott termékeket és szolgáltatásokat kínáljon a perui ügyfeleknek.

Peru pénzügyi rendszere rendkívül koncentrált: az ország bankfelügyelete szerint a négy legnagyobb bank adja az összes hitel mintegy 82 százalékát.

Peru a Revolut ötödik latin-amerikai piaca. A cég Mexikóban már megszerezte a banki engedélyt, Kolumbiában jóváhagyták bankalapítási kérelmét, Argentínában pedig felvásárolt egy bankot. Brazíliában hitelezési engedéllyel működik.

A fő versenytársaink a hagyományos bankok lesznek, mert nincsenek olyan nagy új szereplők a piacon, mint a Nubank vagy a Mercado Pago

– mondta Julien Labrot, a Revolut Peru vezérigazgatója, aki korábban a chilei Banco Ripley-nél dolgozott. Szerinte a hazautalások és a többdevizás szolgáltatások versenyelőnyt jelenthetnek számukra, mivel az országban mintegy egymillió ember külföldi átutalásokból él.

A terjeszkedés a vállalat átfogó növekedési stratégiájának része. A Revolut célja, hogy világszerte 100 millió ügyfelet érjen el a jelenlegi 70 millió helyett, éves bevételét pedig 100 milliárd dollárra növelje.

Címlapkép forrása: Portfolio