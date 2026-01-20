100 milliárd forintot oszt ki a kormány

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon számolt be róla, hogy
mintegy 100 milliárd forintnyi támogatásról döntött a kormány a hazai éttermek javára.
A kormány Gazdasági Kabinete múlt heti ülésén értékelte a turisztikai szektor tavalyi és várható idei teljesítményét és úgy határozott, hogy konkrét intézkedésekkel kell segíteni a hazai vendéglátást, különösen az éttermeket.
Nagy Márton Facebook-bejegyzése alapján a Kabinet előterjesztését most döntés követte, melynek értelmében a kormány 5+1 elemű intézkedéscsomaggal nyújt segítséget a szektornak.
Az intézkedés konkrét részletei egyelőre még derültek ki, eddig csak a már érvényben lévő 2,5 százalékos hitel felvételéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás konstrukciója vált ismertté. Erről a bejelentésről alábbi cikkünkben tudósítottunk:
Érdemes felidézni, hogy már eddig is voltak olyan célzott, alapvetően hitel oldali programok, amelyek az éttermi ágazatot támogatták. A Kisfaluy Turisztikai Hitelközpont által nyújtott 3%-os hitelprogram erre a szektorra is vonatkozik. Majd novemberben érkezett a bejelentés, hogy ennek a hitelkonstrukciónak a kamatait 2,5%-ra szállította le a kormány. Ezzel a turisztikai szolgáltatók számára érhetőek el a legalacsonyabb kamatozású hitelek Magyarországon, a legkedvezőbb feltételekkel.
Az intézkedésre azért vélhetően volt szükség, mert a kiskereskedelmi vendéglátás forgalma 1,1, a munkahelyi vendéglátásé pedig 15 százalékkal esett vissza 2019 óta, az éttermi-vendéglátó egységek száma pedig mintegy 20 százalékkal mérséklődött 2010 óta. A szektor és a tervezett kormányzati intézkedéscsomag helyzetével alábbi cikkünkben írtunk:
A Portfolio Checklist podcastjának egyik múlt heti adásában kiemelten foglalkoztunk az akkor még csak körvonalazódó program részleteivel, amely itt hallgatható meg.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
