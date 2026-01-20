Általános undor kezd kialakulni az amerikai eszközökkel szemben

A kriptók sem maradnak ki az esésből., a bitcoin 3, az ethereum 6 százalékkal került lejjebb. A bitcoin újra a 90 ezer dolláros szint alá esett.

Kis kapcsolódó: a Strategy árfolyama 7 százalékot zuhant, ez az a cég, amelyiknek a működése gyakorlatilag arról szól, hogy bitcoint vesznek, aminek most esik az árfolyama, a cég pedig az elmúlt napokban több mint 2 milliárd dollárért vett még bitcoint. Nem néz ki jól...