Bejelentették Magyarország eddigi legnagyobb akkumulátoros energiatároló projektjét

A Greenvolt és az UniCredit Bank Hungary Zrt. projektfinanszírozási megállapodást írt alá 58,9 millió euró értékben, több mint tízéves futamidővel - olvasható a bank közleményében. A finanszírozás a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Buj településen építendő, 99 MW/288 MWh kapacitású, önálló akkumulátoros energiatároló rendszer (Battery Energy Storage System: BESS) építését, üzemeltetését és karbantartását támogatja, amely az ország legnagyobb ilyen létesítménye lesz.

A megújuló energiaforrások térnyerésével egyre égetőbb kérdés a villamosenergia-hálózat stabilitása és az energia tárolása. Erre a kihívásra ad választ a Greenvolt Power legújabb beruházása, amelynek finanszírozási hátterét most biztosították egy több mint tízéves futamidejű megállapodás keretében.

A projekt keretében egy 99 MW teljesítményű és 288 MWh kapacitású önálló akkumulátoros energiatároló rendszert építenek ki.

A létesítmény nemcsak méreteiben lesz kiemelkedő – ez lesz Magyarország legnagyobb ilyen típusú egysége –, hanem technológiájában is, hiszen kulcsszerepet játszik majd a hálózati rugalmasság növelésében.

A kivitelezés már folyamatban van az északkeleti országrészben található Buj településen, a létesítmény átadása pedig 2026 első negyedévére várható.

A beruházás jelentősége túlmutat a puszta kapacitásbővítésen. Az időjárástól függő megújuló energiaforrások (mint a nap- és szélenergia) integrálása a hálózatba csak megfelelő tárolókapacitásokkal oldható meg biztonságosan.

Az energiatárolás már most is a modern energiarendszerek alappillére, amely rugalmasságot biztosít a megújuló energiahordozók növekvő arányának kezeléséhez

– hangsúlyozta João Manso Neto, a Greenvolt Csoport vezérigazgatója.

A projekt pénzügyi háttere is stabil lábakon áll:

a beruházás nyilvános aukción nyert, 10 éves CfD (METÁR) támogatással rendelkezik,

ezt követően pedig szabadpiaci értékesítéssel fog működni. A tranzakció jogi és műszaki hátterét olyan neves tanácsadók biztosították, mint a Dentons, a Schoenherr és az MVM Erbe Zrt.

Az 58,9 millió eurós (jelenlegi árfolyamon több mint 23 milliárd forintos) hitelkeretet biztosító UniCredit Bank számára a projekt finanszírozása illeszkedik a bankcsoport fenntarthatósági stratégiájába.

Toldi Balázs, az UniCredit Bank Hungary Vállalati divíziójának vezetője kiemelte:

Meggyőződésem, hogy Európa erejét a fenntartható és kiszámítható energiaforrások adják, és büszke vagyok arra, hogy bankcsoportunk elkötelezettségével aktív részesei lehetünk ennek a fejlődésnek.

Lakos László, a pénzintézet Strukturált Finanszírozási osztályának igazgatója hozzátette, hogy a megállapodás tovább mélyíti a bankcsoportszintű partneri kapcsolatot a Greenvolttal, amely Európa egyik legnagyobb megújulóenergia-fejlesztője.

A projekt mögött álló Greenvolt Power a Greenvolt Csoport leányvállalata, amely globálisan is meghatározó szereplő a megújuló energia piacán. A cég jelenleg 19 piacon van jelen, és hatalmas, 14,1 GW-os projektportfólióval rendelkezik. Különösen erősek az akkumulátoros energiatárolás (BESS) terén, ahol világszinten is a vezetők közé tartoznak 4,7 GW-os fejlesztési állományukkal.

