Egyre nagyobb az esés az amerikai tőzsdéken
Egyre nagyobb az esés az amerikai tőzsdéken

Hatottak a Donald Trump által belengetett vámfenyegetések és Grönland elfoglalásának megerősítése, a piacok nem fogadták jól, és ma is lefelé tartanak. Az európai lefordulás után egyre nagyobb az esés az amerikai részvénypiacokon, az emelkedést korábban vezető nagy tech papírok, az Nvidia, a Tesla, az Amazon, a Microsoft ma mind lefordultak.

Egyre nagyobbak a mínuszok, a Dow Jones 1,7, az S&P 500 1,9, a Nasdaq pedig 2,1 százalékos esésben van. A fontosabb tech papírok közül már az Amazon és a Tesla is 3,3 százalék esésbe kapcsolt. A Dowban a 30 komponensből csupán 6 árfolyama emelkedik, a 3M 8 százalékot zuhant a vártnál rosszabb gyorsjelentésre.

Esés Amerikában

Folytatódik az esés az amerikai piacokon, Trump kijelentései Grönlanddal kapcsolatban, a vámháború újbóli eszkalációja nem tesz jót a hangulatnak, a vezető amerikai részvényindexek 1,3-1,7 százalékot estek. Ütik a nagy tech részvényeket is, az Apple és a Meta több mint 2, az Amazon és a Tesla közel 3, az Nvidia pedig 3,5 százalékot esett.

Felülteljesített a BUX

A magyar tőzsde ma viszonylag erős volt, a BUX csak 0,7 százalékot esett, miközben a vezető európai és amerikai részvényindexek nagyobb esésben vannak. A felülteljesítés oka, hogy miközben az OTP 1,2, a Richter pedig 2,4 százalékot esett, a Mol 1,3, a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékot emelkedett, ezek tartották a piacot.

Esés Amerikában

Ahogy arra számítani lehetett, eséssel indul a nap az amerikai tőzsdéken: a Dow 1,2 százalékos esése mellett az S&P 500 1,3 százalékkal, a Nasdaq pedig 1,8 százalékkal került lejjebb.

2007 októbere óta nem látott szinten a Mol

A NIS-ügyletre spekulálva hatalmasot ralizott idén a Mol árfolyama, az idén legjobban teljesítő hazai blue chip jegyzése már több, mint 20 százalékkal került feljebb. Ráadásul ma olyan szintre került az árfolyam,

ahol utoljára 2007 októberében járt.

mol
Nagy esés jöhet Amerikában

Jelentős esést vetítettek előre a Wall Street-i határidős indexek, miután Donald Trump amerikai elnök tovább élezte a Grönlanddal kapcsolatos retorikáját, és új vámok bevezetésével fenyegette meg azokat az országokat, amelyek ellenzik a dán terület Egyesült Államoknak történő eladását. A kijelentések nyomán megnőttek az amerikai államkötvény-hozamok, miközben a dollár gyengült, ami az amerikai eszközökből való menekülés jeleként értelmezhető.

A határidős adatok alapján a Dow közel 680 pontos eséssel nyithatott, míg az S&P 500 index 1,4 százalékos mínusz felé tart. A Nasdaq esetében a nyitás előtti indikációk 1,7 százalékos visszaesést jeleznek.

Esésben a Richter

A kedvezőtlen nemzetközi részvénypiaci hangulatba simulva egyre nagyobb mínuszokat látunk a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter teljesít a legrosszabban.

Tovább a cikkhez
Esésben a Richter
Új cég lépett a magyar tőzsdére

A COOL Klíma tőzsdére lépett a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán - olvasható a vállalat közleményében.

Tovább a cikkhez
A magyar tőzsde is megadta magát

Sokáig szembe ment az általános európai részvénypiaci hangulattal a magyar tőzsde, de ez már nem így van: a BUX index 0,6 százalékos mínuszban van, a Mol korábbi, közel 2 százalékos emelkedése is visszaesett, most csak 0,2 százlékos pluszban van az olajcég jegyzése.

Nagy esésben Európa

Miközben a magyar tőzsdén elsősorban a Molra figyelnek a befektetők, a nemzetközi piacokon egyre rosszabb a hangulat: a vámfenyegetések hátterében egyre nagyobbat esnek a vezető részvényindexek, a német DAX például már másfél százalékkal került lejjebb, ezzel fontos technikai szintre került a börze.

Már 1,8 százalékos pluszban a Mol

Egyre jobb a hangulat a Mol piacán, már 1,8 százalékkal került feljebb az olajcég árfolyama.

A forgalom kifejezetten magas ma is a Molnál.

molforg
Már 1 százalékos pluszban a Mol árfolyama

A bizonytalan nyitást követően úgy tűnik, megvan az irány a Mol befektetői számára: felfelé. Jelenleg 1 százalékos emelkedésben van az olajcég árfolyama, ezzel együtt idén már 21,8 százalékkal került feljebb a jegyzés, ezzel messze a legjobban teljesítő hazai blue chipről beszélünk.

Nagy esésben Európa

A vámháborús feszültségek növekedése miatt kifejezetten rossz hangulatban nyitottak az európai tőzsdék: a DAX 0,9 százalékos esése mellett a FTSE 100 és a CAC is 0,7 százalékkal került lejjebb.

Kivárnak a Mol befektetői

Kisebb eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,2 százalékos mínuszban van.

A hazai blue chipek közül a Molra figyelhetnek ma elsősorban a befektetők, az olajcég tegnap jelentette be hivatalosan, hogy a szerb NIS olajfinomító többségi tulajdonosa lesz. Jelenleg mindössze 0,2 százalékos az emelkedés a magyar cég árfolyamában, ahogy az ilyen esetekben gyakori, már a spekulációt megvették a befektetők (buy the rumour), most pedig várnak a gigaügylet további részleteire.

Eséssel indulhat a nap Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,48 százalékot esett, a Hang Seng 0,26 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,06 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,5 százalékot eshet, a CAC 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb, a FTSE 100 azonban 0,1 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 1,52 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a fókusz Németországra kerül: megjelenik a decemberi termelői infláció, majd a januári ZEW gazdasági hangulatindex, amelyek az euróövezeti konjunktúra megítéléséhez adhatnak fontos kapaszkodókat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,5 százalékos eséssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 20,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 8,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 359,33 0,0% -0,5% 2,5% 2,7% 13,5% 59,6%
S&P 500 6 940,01 0,0% -0,5% 1,5% 1,4% 15,7% 82,7%
Nasdaq 25 529,26 0,0% -1,0% 0,7% 1,1% 19,1% 96,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 583,57 -0,7% 3,2% 8,2% 6,4% 39,4% 87,1%
Hang Seng 26 563,9 -1,0% -0,2% 3,4% 3,6% 35,6% -10,4%
CSI 300 4 734,46 0,1% -1,2% 3,6% 2,3% 24,2% -12,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 959,06 -1,3% -1,8% 2,8% 1,9% 19,4% 80,7%
CAC 8 112,02 -1,8% -3,0% -0,5% -0,5% 5,2% 44,9%
FTSE 10 195,35 -0,4% 0,5% 3,0% 2,7% 19,9% 51,9%
FTSE MIB 45 195,89 -1,3% -1,2% 1,0% 0,6% 24,6% 101,4%
IBEX 17 665,3 -0,3% 0,0% 2,9% 2,1% 48,2% 115,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 151,7 -0,1% 4,1% 10,6% 10,0% 43,9% 173,8%
ATX 5 441,57 -0,5% 0,0% 4,0% 2,2% 43,9% 81,2%
PX 2 730,86 -1,0% -0,4% 2,9% 1,7% 48,5% 154,5%
Magyar blue chipek              
OTP 38 330 -0,4% 2,9% 8,6% 9,2% 61,5% 171,8%
Mol 3 546 0,4% 11,0% 25,6% 20,6% 22,9% 52,3%
Richter 10 500 0,3% 2,9% 7,9% 6,4% -1,9% 30,4%
Magyar Telekom 1 910 -0,5% 2,5% 5,2% 6,6% 39,8% 375,7%
Nyersanyagok              
WTI 59,4 0,0% 0,0% 4,6% 3,7% -24,4% 12,4%
Brent 64,18 0,0% 0,4% 6,1% 5,5% -20,8% 14,7%
Arany 4 672,6 1,7% 0,9% 7,6% 8,0% 72,0% 153,7%
Devizák              
EURHUF 385,5 0,1% -0,4% -0,4% 0,4% -6,6% 7,8%
USDHUF 331,1856 -0,3% -0,1% 0,2% 1,3% -17,4% 12,3%
GBPHUF 444,5950 0,0% -0,5% 0,6% 0,9% -9,1% 10,5%
EURUSD 1,1640 0,4% -0,4% -0,6% -0,9% 13,0% -4,0%
USDJPY 158,0650 0,0% 0,1% 0,4% 0,8% 1,3% 52,1%
GBPUSD 1,3422 0,3% -0,4% 0,4% -0,2% 10,0% -1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 92 560 -3,1% 1,5% 5,1% 4,3% -11,1% 157,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,23 0,0% 0,9% 2,4% 1,5% -8,3% 287,1%
10 éves német állampapírhozam 2,8 0,0% -0,1% -2,1% -2,2% 11,7% -602,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,84 0,1% 2,2% -0,4% -0,4% -2,8% 183,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
