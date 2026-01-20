Egyre nagyobb az esés az amerikai tőzsdéken

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Egyre nagyobbak a mínuszok, a Dow Jones 1,7, az S&P 500 1,9, a Nasdaq pedig 2,1 százalékos esésben van. A fontosabb tech papírok közül már az Amazon és a Tesla is 3,3 százalék esésbe kapcsolt. A Dowban a 30 komponensből csupán 6 árfolyama emelkedik, a 3M 8 százalékot zuhant a vártnál rosszabb gyorsjelentésre.
Esés Amerikában
Folytatódik az esés az amerikai piacokon, Trump kijelentései Grönlanddal kapcsolatban, a vámháború újbóli eszkalációja nem tesz jót a hangulatnak, a vezető amerikai részvényindexek 1,3-1,7 százalékot estek. Ütik a nagy tech részvényeket is, az Apple és a Meta több mint 2, az Amazon és a Tesla közel 3, az Nvidia pedig 3,5 százalékot esett.
Vicc az egész világ - Most akkor Elon Musk tényleg megveszi a Ryanairt?
Egyre kevésbé lehet már komolyan venni azt, ami a világban történik, most éppen attól hangos a globális média, hogy váratlan és egyre élesebb nyilvános konfliktus bontakozott ki Elon Musk és a Ryanair között, vagy hát Musk és a Ryanair-vezér O'Leary között, ami eredetileg egy üzleti lehetőségről szólt, majd gyorsan személyeskedő szócsatává és globális médiatémává nőtte ki magát. Szépen egymásra talált a két provokatőr. Mutatjuk, hogy hol tart a sztori.
Új korszak kezdődhet az iPhone-nál - Jön a drága, hajlítható csúcsmobil!
A Citi elemzője szerint az Apple idén belép az összehajtható telefonok piacára, az új iPhone extrém magas ára ellenére már az első évben milliós darabszámban fogyhat, írja a Yahoo Finance.
Felülteljesített a BUX
A magyar tőzsde ma viszonylag erős volt, a BUX csak 0,7 százalékot esett, miközben a vezető európai és amerikai részvényindexek nagyobb esésben vannak. A felülteljesítés oka, hogy miközben az OTP 1,2, a Richter pedig 2,4 százalékot esett, a Mol 1,3, a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékot emelkedett, ezek tartották a piacot.
Esés Amerikában
Ahogy arra számítani lehetett, eséssel indul a nap az amerikai tőzsdéken: a Dow 1,2 százalékos esése mellett az S&P 500 1,3 százalékkal, a Nasdaq pedig 1,8 százalékkal került lejjebb.
2007 októbere óta nem látott szinten a Mol
A NIS-ügyletre spekulálva hatalmasot ralizott idén a Mol árfolyama, az idén legjobban teljesítő hazai blue chip jegyzése már több, mint 20 százalékkal került feljebb. Ráadásul ma olyan szintre került az árfolyam,
ahol utoljára 2007 októberében járt.
Kiderült, mi dönti el majd a nemzetek sorsát: az energia
Az energiaköltségek döntik el, melyik ország kerül az élre a mesterségesintelligencia-versenyben – állítja Satya Nadella. A Microsoft vezérigazgatója szerint a GDP-növekedés egyre szorosabban függ majd az MI-hez szükséges energia árától, jelentette a CNBC.
Vörös riasztás Amerikában: a kötvénypiac újra leckéztetni készül Trumpot
Miközben a befektetők a jó gazdasági eredményeket ünnepelték, a kötvénypiacon a csendet vészjósló robaj váltotta fel. A 10 éves államkötvényhozam kitört a csökkenő trendből, de most nem a gazdasági erő, hanem a félelem hajtja felfelé. A növekvő inflációs várakozások, a zuhanó reálkamatok és a függőlegesbe forduló kockázati prémium mind egy irányba mutatnak: a piac stagflációt és bizalmi válságot áraz. A Fed elleni támadás és a fiskális szakadék közepette a "kötvény-önbíráskodók" (Bond Vigilantes) visszatértek, hogy benyújtsák a számlát.
Riasztó jelzés érkezett: a befektetők egyáltalán nincsenek felkészülve arra, ami most jöhet
A részvénypiac ezen a héten bekövetkezett hirtelen korrekciója sok befektetőt váratlanul érhetett. A Bank of America felmérése szerint az alapkezelők 2021 júliusa óta a legoptimistábbak voltak, miközben a részvénypiaci eséssel szembeni védekezés mértéke nyolcéves mélypontra süllyedt - a felmérést még a hétvégi, Grönland körüli geopolitikai feszültségek eszkalálódása előtt végezték el, jegyzi meg a Bloomberg.
Nagy esés jöhet Amerikában
Jelentős esést vetítettek előre a Wall Street-i határidős indexek, miután Donald Trump amerikai elnök tovább élezte a Grönlanddal kapcsolatos retorikáját, és új vámok bevezetésével fenyegette meg azokat az országokat, amelyek ellenzik a dán terület Egyesült Államoknak történő eladását. A kijelentések nyomán megnőttek az amerikai államkötvény-hozamok, miközben a dollár gyengült, ami az amerikai eszközökből való menekülés jeleként értelmezhető.
A határidős adatok alapján a Dow közel 680 pontos eséssel nyithatott, míg az S&P 500 index 1,4 százalékos mínusz felé tart. A Nasdaq esetében a nyitás előtti indikációk 1,7 százalékos visszaesést jeleznek.
Mibe tegyük idén a pénzünket? - Elmondták kedvenc befektetési ötleteiket a szakértők
A befektetők számára 2026-ban kulcskérdés, hogy mennyire erősek a recessziós kockázatok - mondták el az OTP stratégái. A forint árfolyama oldalazhat idén az euróval szemben a várakozásaik szerint, és van még potenciál a közép-kelet-európai részvénypiacban annak ellenére, hogy az értékeltségi diszkontok mérséklődtek. Izgalmas lehet a brazil és az indiai részvénypiac, a nyersanyagok közül pedig a réz és az urán a stratégák nagy kedvence, és a nagy emelkedés ellenére még érdemes lehet aranyat is tartani az OTP elemzői szerint.
Esésben a Richter
A kedvezőtlen nemzetközi részvénypiaci hangulatba simulva egyre nagyobb mínuszokat látunk a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter teljesít a legrosszabban.
Új cég lépett a magyar tőzsdére
A COOL Klíma tőzsdére lépett a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán - olvasható a vállalat közleményében.
Itt egy olcsó részvény, amivel a profik szerint most nagyon sok pénzt lehet keresni
Miközben a befektetők elsősorban a grönlandi eseményekre, és azok piaci hatására figyelnek, rendkívül ígéretes lehetőségek bontakoznak ki a tőzsdéken. Van egy részvény, amely előtt most rendkívül nagy felértékelődés állhat a profik szerint. Nézzük is meg, hogy mit érdemes tudni erről a papírról.
A magyar tőzsde is megadta magát
Sokáig szembe ment az általános európai részvénypiaci hangulattal a magyar tőzsde, de ez már nem így van: a BUX index 0,6 százalékos mínuszban van, a Mol korábbi, közel 2 százalékos emelkedése is visszaesett, most csak 0,2 százlékos pluszban van az olajcég jegyzése.
Befektetők, figyelem: kulcsszintre került az egyik legfontosabb grafikon!
Komoly hullámokat vetnek a tőzsdéken Donald Trump amerikai elnök újabb vámfenyegetései, a bizonytalanságban ma lefelé vették az irányt a tőzsdék. Különösen izgalmas a helyzet, mivel a befektetők által talán leginkább figyelt grafikon, a DAX index kulcsfontosságú szintre került, ahonnan akár egy komolyabb esés is kibontakozhat. Nézzük, melyik szintekre kell most nagyon odafigyelni!
Nagy esésben Európa
Miközben a magyar tőzsdén elsősorban a Molra figyelnek a befektetők, a nemzetközi piacokon egyre rosszabb a hangulat: a vámfenyegetések hátterében egyre nagyobbat esnek a vezető részvényindexek, a német DAX például már másfél százalékkal került lejjebb, ezzel fontos technikai szintre került a börze.
Már 1,8 százalékos pluszban a Mol
Egyre jobb a hangulat a Mol piacán, már 1,8 százalékkal került feljebb az olajcég árfolyama.
A forgalom kifejezetten magas ma is a Molnál.
Most már végre drága az OTP?
Az ukrajnai háború kirobbanása után alaposan megütötték az OTP részvényét, szakadt az árfolyam, az árazás pedig hosszú időre nyomottá vált. Azóta viszont közel ötszörösére emelkedett az árfolyam, a rali egyre meredekebb, sokakat érdekel, hogy egy ekkora emelkedés után drága-e már az OTP. Mutatjuk a megfejtést!
Már 1 százalékos pluszban a Mol árfolyama
A bizonytalan nyitást követően úgy tűnik, megvan az irány a Mol befektetői számára: felfelé. Jelenleg 1 százalékos emelkedésben van az olajcég árfolyama, ezzel együtt idén már 21,8 százalékkal került feljebb a jegyzés, ezzel messze a legjobban teljesítő hazai blue chipről beszélünk.
Nagy esésben Európa
A vámháborús feszültségek növekedése miatt kifejezetten rossz hangulatban nyitottak az európai tőzsdék: a DAX 0,9 százalékos esése mellett a FTSE 100 és a CAC is 0,7 százalékkal került lejjebb.
Kivárnak a Mol befektetői
Kisebb eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,2 százalékos mínuszban van.
A hazai blue chipek közül a Molra figyelhetnek ma elsősorban a befektetők, az olajcég tegnap jelentette be hivatalosan, hogy a szerb NIS olajfinomító többségi tulajdonosa lesz. Jelenleg mindössze 0,2 százalékos az emelkedés a magyar cég árfolyamában, ahogy az ilyen esetekben gyakori, már a spekulációt megvették a befektetők (buy the rumour), most pedig várnak a gigaügylet további részleteire.
Az arany ára az egekbe szökött: erre az egy jelentésre várnak most a befektetők
Az arany unciánkénti ára ma átlépte a 4700 dollárt, ezzel új történelmi csúcsot állított fel. A ralit a kiéleződő amerikai–európai kereskedelmi feszültségek hajtják, amelyek felerősítik a befektetők menedékeszközök iránti keresletét.
Váratlan fordulat: több mint egy év után súlyos döntést hoztak az európai részvényekről
A Citigroup több mint egy év után először rontotta az európai részvények ajánlását, mivel éleződik a kereskedelmi feszültség Brüsszel és Washington között - írja a Bloomberg.
Eséssel indulhat a nap Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,48 százalékot esett, a Hang Seng 0,26 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,06 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,5 százalékot eshet, a CAC 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb, a FTSE 100 azonban 0,1 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 1,52 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a fókusz Németországra kerül: megjelenik a decemberi termelői infláció, majd a januári ZEW gazdasági hangulatindex, amelyek az euróövezeti konjunktúra megítéléséhez adhatnak fontos kapaszkodókat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,5 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 20,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 8,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 359,33
|0,0%
|-0,5%
|2,5%
|2,7%
|13,5%
|59,6%
|S&P 500
|6 940,01
|0,0%
|-0,5%
|1,5%
|1,4%
|15,7%
|82,7%
|Nasdaq
|25 529,26
|0,0%
|-1,0%
|0,7%
|1,1%
|19,1%
|96,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 583,57
|-0,7%
|3,2%
|8,2%
|6,4%
|39,4%
|87,1%
|Hang Seng
|26 563,9
|-1,0%
|-0,2%
|3,4%
|3,6%
|35,6%
|-10,4%
|CSI 300
|4 734,46
|0,1%
|-1,2%
|3,6%
|2,3%
|24,2%
|-12,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 959,06
|-1,3%
|-1,8%
|2,8%
|1,9%
|19,4%
|80,7%
|CAC
|8 112,02
|-1,8%
|-3,0%
|-0,5%
|-0,5%
|5,2%
|44,9%
|FTSE
|10 195,35
|-0,4%
|0,5%
|3,0%
|2,7%
|19,9%
|51,9%
|FTSE MIB
|45 195,89
|-1,3%
|-1,2%
|1,0%
|0,6%
|24,6%
|101,4%
|IBEX
|17 665,3
|-0,3%
|0,0%
|2,9%
|2,1%
|48,2%
|115,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 151,7
|-0,1%
|4,1%
|10,6%
|10,0%
|43,9%
|173,8%
|ATX
|5 441,57
|-0,5%
|0,0%
|4,0%
|2,2%
|43,9%
|81,2%
|PX
|2 730,86
|-1,0%
|-0,4%
|2,9%
|1,7%
|48,5%
|154,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 330
|-0,4%
|2,9%
|8,6%
|9,2%
|61,5%
|171,8%
|Mol
|3 546
|0,4%
|11,0%
|25,6%
|20,6%
|22,9%
|52,3%
|Richter
|10 500
|0,3%
|2,9%
|7,9%
|6,4%
|-1,9%
|30,4%
|Magyar Telekom
|1 910
|-0,5%
|2,5%
|5,2%
|6,6%
|39,8%
|375,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,4
|0,0%
|0,0%
|4,6%
|3,7%
|-24,4%
|12,4%
|Brent
|64,18
|0,0%
|0,4%
|6,1%
|5,5%
|-20,8%
|14,7%
|Arany
|4 672,6
|1,7%
|0,9%
|7,6%
|8,0%
|72,0%
|153,7%
|Devizák
|EURHUF
|385,5
|0,1%
|-0,4%
|-0,4%
|0,4%
|-6,6%
|7,8%
|USDHUF
|331,1856
|-0,3%
|-0,1%
|0,2%
|1,3%
|-17,4%
|12,3%
|GBPHUF
|444,5950
|0,0%
|-0,5%
|0,6%
|0,9%
|-9,1%
|10,5%
|EURUSD
|1,1640
|0,4%
|-0,4%
|-0,6%
|-0,9%
|13,0%
|-4,0%
|USDJPY
|158,0650
|0,0%
|0,1%
|0,4%
|0,8%
|1,3%
|52,1%
|GBPUSD
|1,3422
|0,3%
|-0,4%
|0,4%
|-0,2%
|10,0%
|-1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|92 560
|-3,1%
|1,5%
|5,1%
|4,3%
|-11,1%
|157,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,23
|0,0%
|0,9%
|2,4%
|1,5%
|-8,3%
|287,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,8
|0,0%
|-0,1%
|-2,1%
|-2,2%
|11,7%
|-602,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,84
|0,1%
|2,2%
|-0,4%
|-0,4%
|-2,8%
|183,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
