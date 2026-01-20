Megerősítette a 4iG minősítését a Scope Ratings

A 4iG Nyrt. stabil kilátású (BB-) kibocsátói besorolást, kötvényeinek adósságbesorolása pedig szintén (BB-) minősítést kapott.

A Scope Ratings előrejelzése szerint a 4iG Csoport Scope által korrigált EBITDA-ja 2025-ben megközelíti a 247 milliárd forintot, mintegy 34 százalékos EBITDA-marzs mellett. Az elemzés alapján a 2025-ben bejelentett, illetve lezárt akvizíciók teljes éves hatása érdemben javítja az eredménytermelő képességet, így az EBITDA 2026-ban 260 milliárd fölé emelkedhet, míg 2027-re várhatóan meghaladja majd a 330 milliárd forintot.

A Scope Rating elemzése szerint a stabil távközlési tevékenység és a szilárd piaci pozíció alátámasztja a minősítést, negatívumként emelik ki ugyanakkor a korlátozott diverzifikációt és a marzsok szintjét.

Hozzáteszik, hogy 2025-ben egy sor akvizíciót hajtott végre a vállalat, amelynek célja a távközlési és informatikai szegmensek megerősítése, valamint az űr- és védelmi tevékenységek fejlesztése és bővítése volt. Az utóbbitól a Scope elemzői 2026-tól kezdődően növekvő EBITDA-hozzájárulást várnak a stratégiai fókusz eredményeként. A Rába januárban lezárt és az N7 Defence várhatóan idén záruló akvizíciója tovább támogatja idén az űr-és védelmi üzletág bővülését. Hozzáteszik, hogy a 4iG piaci pozíciója még kicsi a nemzetközi védelmi szektorban, de az üzletág korai stádiumban jár és növekedés várható, a cégméretet pedig ellensúlyozhatják a stratégiai partnerségek, mint például az Axiom Space-befektetés. Ezek ugyanis hozzáférést biztosítanak meglévő platformokhoz, szellemi tulajdonokhoz és nemzetközi gyártósorokhoz, így segítve a 4iG-nál a gyártás növekedését, az exportlehetőségeket és a 4iG pozíciójának fokozatos erősödését a regionális védelmi és űripar értékláncában az elkövetkező években.

A hitelmutatók romlanak a tranzakciók és a magasabb beruházási költségek eredményeként, a Scope által számított adósság/EBITDA mutató 2026-ban 5-szörös szinten tetőzhet, a jelenlegi minősítés ennek megfelelő – írja a közlemény. De hozzáteszik, hogy ha 2027-ben nem sikerül a várt mértékben csökkenteni a tőkeáttételt, az negatív következményekkel járhat. 2027-re a Scope a tőkeáttétel javulását várja körülbelül 4-szeres szintre, amit az akvirált vállalatok növekvő EBITDA-hozzájárulása és az űr- és védelmi szegmens fellendülése támogat.

A Scope szerint a 4iG likviditása megfelelő, a likviditást idén kedvezően befolyásolja az NKP II kötvény egyösszegű visszafizetési struktúrára való áttérése is, ugyanakkor növeli a 2031-es kockázatot, amikor a teljes 370 milliárd forint értékű kötvény lejár.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio