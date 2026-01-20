Mibe tegyük idén a pénzünket? - Elmondták kedvenc befektetési ötleteiket a szakértők

A befektetők számára 2026-ban kulcskérdés, hogy mennyire erősek a recessziós kockázatok - mondták el az OTP stratégái. A forint árfolyama oldalazhat idén az euróval szemben a várakozásaik szerint, és van még potenciál a közép-kelet-európai részvénypiacban annak ellenére, hogy az értékeltségi diszkontok mérséklődtek. Izgalmas lehet a brazil és az indiai részvénypiac, a nyersanyagok közül pedig a réz és az urán a stratégák nagy kedvence, és a nagy emelkedés ellenére még érdemes lehet aranyat is tartani az OTP elemzői szerint.

Mi történik a makrogazdaságban?

Tardos Gergely, az OTP Bank Elemzési Központjának vezetője a makrogazdasági helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy eszközallokációs szempontból a legfontosabb kérdés az, látható-e recesszió. Az amerikai gazdaság jól teljesít, míg az európai gazdaság – a vámháború ellenére – ellenszélben is tisztességesen helytáll.

Az Egyesült Államokban folytatódhat a kedvező trend: a gazdaság lendületesen bővül, az export támogatja a növekedést, az AI szerepe is meghatározó, és a történelmi átlaghoz képest magasabb növekedési ütem figyelhető meg, a kockázatok inkább felfelé mutatnak. Mindezt egy olyan munkaerőpiac kíséri, amely alapjaiban átalakult, ugyanakkor nem ássa alá a bizalmat, így a fogyasztói bizalom erős maradt, ami támogatja a fogyasztást. Neuralgikus pont az infláció, amely a cél felett van, de mértéke folyamatosan csökken. A Fedtől két kamatcsökkentés is várható, ugyanakkor izgalmas kérdés, hogy új Fed-elnököt kell jelölni, aki megengedőbb lehet a kamatcsökkentésekkel. A dollár gyengülhet, ezzel párhuzamosan pedig a hosszú lejáratú amerikai állampapírok hozama csökkenhet.

Az európai gazdaság tavaly kissé felülteljesítette a várakozásokat. Az energiaválság, a háború és a vámháború ellenére lassan gyorsuló gazdasági növekedés látható. Az iparvezérelt északi blokk stagnált, míg a déli országok lendületesen bővültek, ez a különbség azonban várhatóan mérséklődni fog. A bizalmi mutatók lassan emelkednek, amelyre ráerősít az európai költségvetési élénkítés. Európában már érezhető problémát jelent a szűk munkaerőpiac, emiatt a munkaerő-intenzív szolgáltatások drágulnak. A hosszú lejáratú kötvények kevésbé vonzóak, előretekintve a hozamok enyhe emelkedése várható.

A magyar gazdaságban a három évig tartó stagnálást követően idén élénkülhet a növekedés. A növekedés egyik hajtóereje lehet, hogy a német gazdaság kiléphet a stagnálásból, emellett költségvetési impulzus is érkezik, amely élénkítheti a fogyasztás dinamikáját. A beruházásokban is megjelenhet némi élénkülés, elsősorban a magánszektorban, miközben az exportdinamika is lassan javulhat. A jegybank tavaly jelentős korrekcióról döntött a korábbi évek árfolyampolitikájához képest, az új jegybanki vezetés pedig stagnáló vagy enyhén felértékelődő forinttal számol, ami reálissá teszi az inflációs cél elérését. Az OTP várakozásai szerint idén oldalazó mozgás várható a forint árfolyamában az euróval szemben, amely még mindig kissé alulértékelt, az idei évre 390 körüli az OTP előrejelzése. Érdemes a kötvényeket felülsúlyozni, a jelenlegi szintek még elég vonzóak még ehhez.

Jók a részvénypiaci kilátások, de nem árt az óvatosság

Sándor Dávid, az OTP Global Markets multi-asset elemzési osztályának vezetője szerint befektetői szemszögből a kulcskérdés az, mennyire tekinthető erősnek a recessziós kockázat. Amennyiben ennek alacsony az esélye, akkor a vállalati oldalon erős profitdinamika várható, ami jelentős támaszt nyújthat a részvénypiacoknak. Az árazásokat tekintve a részvénypiacok drágák, és egyfajta „lufifújós” állapot felé haladunk. Az idei év a tavalyihoz hasonló lehet:

érdemes részvényeket tartani, ugyanakkor fel kell készülni arra, hogy a magas árazottság miatt nagyobb volatilitás várható.

Ezekben a korrekciós időszakokban azonban érdemes lehet növelni a részvényjellegű kitettségeket.

Brazília, India izgalmas lehet

Számos olyan téma, régió és szektor van, amelyre érdemes lehet nagyobb hangsúlyt helyezni. Folytatódhat egyfajta tőkekiáramlás az amerikai eszközökből, ami más régiók számára kedvező lehet. A feltörekvő piaci univerzumon belül adódnak jó lehetőségek, de Kína súlya nagyon nagy a feltörekvő indexekben, ahol extra geopolitikai kockázat van jelen, ezért a feltörekvő piacokon belül érdemes szelektálni. A latin-amerikai térség lehet különösen izgalmas, a brazil részvénypiac például globálisan az egyik legolcsóbb, és erősen kitett a nyersanyagpiaci környezetnek, ahol már megfigyelhető egy felívelés.

Emellett India is izgalmas lehet. Indiát hosszú távon pozitív trendek támogatják, mint az erős belső piac, a kedvező demográfiai folyamatok, valamint a profitnövekedési potenciál a vállalatoknál. Az elmúlt években az indiai részvénypiac lényegében egy helyben állt, miközben a világ többi része emelkedett, ez most belépési lehetőséget jelent.

A közép-kelet-európai részvénypiac a világ többi régiójához képest kifejezetten olcsónak számít, elsősorban a háború miatti tőkekivonás következtében. A vállalatok azóta rácáfoltak a pesszimizmusra. A nagy diszkont a tavalyi felülteljesítést követően szűkült, de továbbra is van benne potenciál:

a régió visszaárazódási folyamata tart, és várhatóan folytatódni fog.

Van még potenciál az AI-ban?

A szektorok közül tavaly az OTP egyik kedvelt szektora a technológia volt, és ezen belül idén is potenciált lát az OTP a félvezetőgyártókban a jelentős beruházási tervek és a nagy megrendelésállomány miatt, amelyek nagyon erős strukturális húzóerők hatnak. Az Egyesült Államokban az AI-hoz kapcsolódó technológiák még izgalmasak lehetnek: a szoftverszektorban lassan átlépünk abba a szakaszba, amikor már kevésbé a hardver, hanem inkább a szolgáltatások – például a kiberbiztonság – kerülnek előtérbe.

Európán belül a kisebb kapitalizációjú vállalatokat részesítik előnyben az OTP elemzői a növekedést támogató költségvetési élénkítés miatt. Az európai kisvállalatok kifejezetten olcsók, ez a szegmens lehet vonzóbb, és jellemzően sok olyan, ciklikus jellegű, belső piacra termelő kisebb cég található itt, amelyek a fiskális lépésekből profitálhatnak.

A nyersanyagpiacok

A nyersanyagok közül a fémeknél a réz és az urán számít érdekes, jó potenciállal rendelkező szegmensnek,

mivel kapcsolódnak az AI-trendekhez és az elektrifikációhoz. A nyersanyagok között az arany is megmaradt a tematikák között, mivel a jegybankok részéről strukturális kereslet mutatkozik, és a jelenlegi, geopolitikai bizonytalanságokkal terhelt környezetben továbbra is indokolt a jelenléte. Ugyanakkor oda kell figyelni az aranynál, mivel egy exponenciálisan emelkedő szakaszba lépett az árfolyam.

Így gondolkodnak a private banking ügyfelek

Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője elmondta, hogy nőtt a diverzifikáció, az összportfólió pedig kissé kockázatosabbá vált a PMÁP-lejáratok miatt, különösen azok esetében, akik korábban a magas hozamelvárások miatt választották az államkötvényeket. A portfóliók összetettebbé váltak, ezért mind tanácsadói, mind ügyféloldalon több figyelmet igényelnek, és ez a tendencia az idei évben is folytatódik. Nem pesszimisták a szakértők, ugyanakkor az óvatosság indokolt lehet, a piac pedig egyre inkább az alternatív stratégiák és a strukturált eszközök irányába tolódik.

