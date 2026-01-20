Nagy felvásárlás jöhet a biztosítási szektorban, 40%-ot ugrott egy biztosító árfolyama

Európa második legnagyobb piaci értékű biztosítója, a Zurich Insurance azt követően jelentette be ajánlatát, hogy a Beazley több korábbi megkeresést is visszautasított. A londoni tőzsdén jegyzett brit társaság pénteken még elutasította a január 4-i ajánlatot, arra hivatkozva, hogy az jelentősen alulértékeli a vállalatot. A legújabb ajánlatot egyelőre nem kommentálták - írja a Reuters.
A Beazley felvásárlásával a Zurich megerősíthetné pozícióit a speciális biztosítások piacán, amely olyan területeket fed le, mint a kiberbiztosítás, a tengeri, a légi és űrbiztosítás, valamint a műtárgybiztosítás. A svájci cég emellett brit jelenlétét is bővíthetné, miközben jelentős amerikai kitettsége és a gyenge dollár jelenleg nyomást gyakorol a teljesítményére.
A részvényenként 1280 pennys ajánlat 56 százalékos prémiumot jelent a Beazley pénteki záróárához képest,
tehát a hétfői emelkedés ezt még nem is teljesen tükrözi. A Zurich készpénzből, új hitelből és részvénykibocsátásból finanszírozná a tranzakciót.
Mario Greco vezérigazgató a Financial Timesnak elmondta, hogy az elmúlt egy évben összesen ötször próbálták felvásárolni a Beazley-t.
A hír nyomán a rivális londoni biztosítók árfolyama is emelkedett: a Hiscox 7,4 százalékkal, a Lancashire pedig 4,5 százalékkal erősödött, mivel a befektetők további iparági konszolidációra számítanak. Egy sikeres ügylet a legújabb külföldi felvásárlási ajánlat lenne egy londoni tőzsdei cégre, az alacsonyabb brit értékeltségek ugyanis továbbra is vonzzák a vevőket.
A Jefferies elemzői szerint az 56 százalékos prémium nagylelkűnek tűnik, ugyanakkor a Beazley kiemelkedő kiberbiztosítási üzletága és piacvezető sajáttőke-arányos megtérülése
akár még magasabb értékelést is indokolhat.
A brit felvásárlási szabályok értelmében a Zurichnak február 16-ig kell bejelentenie, hogy hivatalos ajánlatot tesz, vagy eláll a tranzakciótól.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Michael Derrer Fuchs michaelderrer@fuchs.red via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
