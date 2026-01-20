Nobel-díjas tudós bombasztikus bejelentése: hetekre rövidülhet az, ami eddig évtizedekig tartott

Demis Hassabis, az Isomorphic Labs alapító-vezérigazgatója kedden Davosban elismerte, hogy a vállalat mesterséges intelligencia alapú fejlesztésének első klinikai vizsgálatai várhatóan csak 2026 végén kezdődhetnek meg - számolt be a Reuters. Ez eltolódást jelent a cég korábbi, ambiciózusabb terveihez képest, amelyek még 2025-ös indulással számoltak.

Mi az az Isomorphic Labs? A vállalatot 2021-ben alapították az Alphabet (a Google anyavállalata) mesterséges intelligencia kutatóegységének, a DeepMindnak a leányvállalataként. A cég célja, hogy a fehérjeszerkezetek előrejelzésében forradalmi áttörést hozó AlphaFold technológiát kereskedelmi forgalomba hozza és a gyógyszerkutatás szolgálatába állítsa.

A céget az a Demis Hassabis irányítja, aki 2024-ben kémiai Nobel-díjat kapott az MI-alapú fehérjekutatásért. Olyan gyógyszeripari óriásokkal kötöttek már több milliárd dolláros megállapodásokat, mint az Eli Lilly, a Novartis és legutóbb a Johnson & Johnson.

A gyógyszeriparban egy-egy új molekula felfedezése hagyományosan akár egy évtizedet is igénybe vehet. Hassabis víziója szerint

a mesterséges intelligencia ezt a folyamatot hetekre vagy hónapokra rövidítheti le.

Hassabis tavaly még úgy nyilatkozott, hogy 2025 végére már humán klinikai szakaszba léphetnek az első, MI által tervezett készítmények. Bár a technológia elképesztő sebességgel fejlődik, a fizikai mintákon végzett laboratóriumi tesztek és a szigorú hatósági előírások továbbra is meghatározzák a klinikai fázis kezdetét.

Az Isomorphic Labs jelenleg olyan súlyos betegségcsoportok elleni terápiákon dolgozik, mint az onkológia (rákkutatás), az immunológia és a szív- és érrendszeri megbetegedések. Bár a klinikai tesztek kezdete 2026-ra tolódott, a cég elnöke, Colin Murdoch szerint már most is gőzerővel folyik a munka a londoni központjukban, ahol kutatóik MI-segítséggel terveznek új gyógyszereket.

