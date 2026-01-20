Olyan történt a Mol részvényével, amire már 2007 óta nem volt példa

Jelentős esést vetítettek előre a Wall Street-i határidős indexek, miután Donald Trump amerikai elnök tovább élezte a Grönlanddal kapcsolatos retorikáját, és új vámok bevezetésével fenyegette meg azokat az országokat, amelyek ellenzik a dán terület Egyesült Államoknak történő eladását. A kijelentések nyomán megnőttek az amerikai államkötvény-hozamok, miközben a dollár gyengült, ami az amerikai eszközökből való menekülés jeleként értelmezhető.

A határidős adatok alapján a Dow közel 680 pontos eséssel nyithatott, míg az S&P 500 index 1,4 százalékos mínusz felé tart. A Nasdaq esetében a nyitás előtti indikációk 1,7 százalékos visszaesést jeleznek.