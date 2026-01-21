Bejelentés érkezett a Netflix jövőjéről: ilyen változások jönnek 2026-ban

A vállalat néhány órával a pénzügyi eredmények bejelentése előtt módosította a Warner Bros-szal kötött, 82,7 milliárd dolláros fúziós megállapodást. A lépés célja, hogy kivédje a Paramount Skydance ellenséges ajánlatát.
Annak ellenére, hogy az új felhasználók számának növekedése és a nézettség lassult, a Netflix az árak emelésével és a reklámok bevezetésével kétszámjegyű bevételnövekedést könyvelt el. A Netflix október és december között 12,1 milliárd dolláros bevételt realizált, ami meghaladta az elemzők 11,97 milliárd dolláros várakozását. Az egy részvényre jutó, korrigált nyereség 56 cent lett az előre jelzett 55 centtel szemben.
Az eredményeket részben az előfizetői bázis bővülése hajtotta.
A streaming-szolgáltatás a negyedév végén 325 millió fizető előfizetővel rendelkezett, szemben a 2024 végén jelentett 300 millióval. A Nielsen adatai szerint a Netflix havi nézettsége 10 százalékkal nőtt decemberben, elsősorban a Stranger Things utolsó évadának köszönhetően, amely 15 milliárd percnyi nézettséget generált. A szolgáltatás karácsonykor két NFL-meccset is közvetített, és bemutatták a Tőrbe ejtve-sorozat harmadik filmjét is.
A társaság bejelentette, hogy 2026-ban 10%-kal növeli a filmekre és tévéműsorokra fordított kiadásait, miközben halad a Warner Bros. stúdió és streaming üzletágának felvásárlásával. Mindezek a kiadások rövid távon negatívan hatnak a vállalat nyereségére. A Netflix a folyó negyedévre 76 centes részvényenkénti nyereséget jósol, ami elmarad a Wall Street 82 centes becslésétől. Az árbevétel 12,2 milliárd dollár lehet, ami megfelel az előrejelzéseknek.
2026-ra a Netflix 50,7-51,7 milliárd dollár közötti éves bevételt prognosztizál, aminek az alsó sávja elmarad az elemzői várakozásoktól. A vállalat 2026-ban áremelést tervez, és előrejelzése szerint a reklámbevételek az idei évben megduplázódnak a 2025-ös 1,5 milliárd dollárhoz képest.
A cég új kezdeményezésekbe is invesztál: bővíti az élő közvetítéseket az Egyesült Államokon kívül is, például a japán Baseball Világbajnokság sugárzásával. Emellett videopodcastokat is indított Pete Davidson és Michael Irvin közreműködésével.
A Warner Bros felvásárlásával a Netflix megszerezheti a stúdió filmgyártási és televíziós üzletágát, kiterjedt tartalomkönyvtárát, valamint olyan nagy értékű franchise-okat, mint a Trónok harca, a Harry Potter és a DC Comics szuperhősei.
A tranzakció finanszírozásához a vállalat 59 milliárd dolláros áthidaló hitelkeretet biztosított, amelyet hétfőn további 8,2 milliárd dollárral megemelt. A Netflix közölte, hogy a felvásárlás támogatása érdekében szünetelteti részvény-visszavásárlási programját.
A jelentést követően a Netflix árfolyama 5,1 százalékot esett a piaczárás után.
