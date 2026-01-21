Friss dokumentumok kerültek elő a lezuhant utasszállítóról: már az első naptól kezdve bajok voltak a géppel

A Boeing 787 Dreamliner június 12-én zuhant le, nem sokkal az Ahmadábádból Londonba tartó járat felszállása után; a katasztrófában 260 ember vesztette életét.

A Foundation for Aviation Safety nevű szervezet egy prezentációt küldött az amerikai szenátusnak, amelyben a birtokába került dokumentumokra hivatkozva ismerteti megállapításait. A baleset hivatalos vizsgálata még tart, a júliusban közzétett előzetes jelentés azonban komoly vitákat váltott ki.

A katasztrófában érintett, VT-ANB lajstromjelű repülőgép az egyik legkorábban gyártott 787-es volt. 2013 végén emelkedett először a levegőbe, majd 2014 elején állt forgalomba az Air Indiánál.

A szervezet szerint a dokumentumok azt mutatják, hogy a gép már az első üzemelési napjától kezdve rendszeresen különféle hibákat produkált.

Állításuk szerint ezeket "a tervezési, gyártási, minőségbiztosítási és karbantartási problémák széles és zavaros köre" okozta. A hibák között elektronikai és szoftveres problémák, ismétlődően kioldó megszakítók, kábelezési sérülések, rövidzárlatok, áramkimaradások és túlmelegedő alkatrészek szerepeltek.

2022 januárjában tűz ütött ki a P100 jelű áramellátó panelben. Ez egyike annak az öt panelnek, amelyek a hajtóművek által termelt nagyfeszültségű áramot elosztják a repülőgép fedélzetén. A pilóták frankfurti leszállás közben kezdtek hibaüzeneteket kapni, a tényleges károsodást azonban csak utólag fedezték fel. A sérülés olyan súlyos volt, hogy a teljes panelt ki kellett cserélni.

A 787-es a korábbi utasszállítókhoz képest jóval nagyobb mértékben támaszkodik az elektromos rendszerekre. A hatékonyság javítása érdekében a tervezők számos mechanikus és pneumatikus alkatrészt könnyebb, elektromos komponensekkel váltottak ki. Ez azonban a típus korai időszakában komoly gondokat okozott: 2013-ban egy Japan Airlines-gép akkumulátortüze miatt ideiglenesen az összes 787-est földre parancsolták. Magát a P100 panelt is áttervezték 2010-ben, miután egy tesztrepülőgépen tűz keletkezett.

A hivatalos vizsgálatot az indiai légügyi balesetvizsgáló hatóság végzi, amerikai szakértők bevonásával. Erre azért van szükség, mert a repülőgépet és hajtóműveit az Egyesült Államokban tervezték és gyártották.

A baleset után egy hónappal közzétett előzetes jelentés egyik rövid bekezdése váltotta ki a legnagyobb vitát. Eszerint közvetlenül a felszállás után az üzemanyag-vezérlő kapcsolókat – amelyeket általában a hajtóművek indításakor és leállításakor használnak – a "run" állásból "cut-off" állásba kapcsolták. Ezzel elvágták az üzemanyag-ellátást a hajtóművek elől, amelyek gyorsan veszíteni kezdtek a tolóerejükből. A kapcsolókat ugyan visszaállították, de már túl későn. A jelentés szerint a pilótafülke hangrögzítőjén az egyik pilóta megkérdezi a másiktól, miért kapcsolta át a kapcsolókat. A másik pilóta azt válaszolta, hogy nem ő tette. Ez a közvetett idézet sok kommentátort arra a következtetésre juttatott, hogy a balesetet az egyik pilóta okozta – szándékosan vagy véletlenül. Azóta azonban az áldozatok ügyvédei, biztonsági szakértők, pilótaszövetségek és műszaki szakemberek egyre hangosabban bírálják ezt az értelmezést. Szerintük a pilótákra irányuló figyelem félrevezető, és eltereli a figyelmet a repülőgép esetleges műszaki hibáiról.

A Foundation for Aviation Safety vezetője Ed Pierson, a Boeing seattle-i gyárának egykori vezető munkatársa, aki évek óta bírálja a vállalat biztonsági és minőségellenőrzési gyakorlatát. Korábban "siralmasnak és kínosnak" nevezte az Air India-járatról készült előzetes vizsgálati jelentést.

A szervezet szerint aggodalmaik messze túlmutatnak az adott gépen. Állításuk szerint mintegy 2000, más 787-eseken bekövetkezett meghibásodásról szóló jelentést is áttekintettek az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából.

A Boeing továbbra is biztonságos típusnak tartja a 787-est. Az ahmadábádi baleset előtt a gépcsalád közel másfél évtizeden át üzemelt anélkül, hogy egyetlen halálos áldozatot követelő baleset történt volna.

