Halálos ítéletidő csapott le a turistaparadicsomban: évtizedek óta nem láttak ilyet
MTI
Legkevesebb négyen meghaltak Tunézia keleti részén az ország évtizedek óta legsúlyosabb áradásaiban - jelentette kedden a TAP tunéziai állami hírügynökség.

A halálos áldozatok a kelet-tunéziai Monasztir partvidéki részéről jelentették, Moknin város közeléből, ahol a csapadék mennyisége elérte a 230 millimétert.

Halil Mesrif, a polgári védelem egyik vezetője azt mondta, egységeik kedd hajnalra már 106 esetben riasztották, a többi között elárasztott utak és az emelkedő vízszint miatt bajbajutott gépjárművek ügyében.

Hozzátette, hogy 15 embert evakuálni kellett és további 300-nak segíteni kellett kijutni több elárasztott területről, miután az esőzések nyomán megáradtak a folyók is. Két német turista, akit elsodort az ár egy folyóvá változott úton, csak a szerencsének köszönheti megmenekülését a dpa német hírügynökség szerint. Az autóval utazó pár Tunézia északi részén került bajba, Tunisztól délre, egy falusias környéken. Szemtanúk szerint a férfit magával sodorta az ár, a nő az iszapban akadt el. Helybéliek traktorral húzták ki őket a vízből, illetve sárból. Meleg helyre vitték, és száraz ruhával látták el őket.

Az észak-afrikai ország meteorológiai intézete (INM) vörös riasztást adott ki a főváros, Tunisz környékére, valamint Nábel és Monasztir tartományokra, a hatóságok pedig több mint nyolc tartomány iskoláiban felfüggesztették az oktatást - beleértve az egyetemi előadásokat is -, illetve lezártak több fontos útszakaszt. Az érintett területek lakosait óvatosságra intették, különösen azért, mert az előrejelzések szerint további esőzésekre és heves szelekre lehet számítani.

Sajtóforrások szerint Kaisz Szaíd tunéziai elnök utasítására a mentési munkálatokban a hadsereg is részt vesz.

Az ítéletidő által érintett térségben 75 éve nem voltak olyan heves januári esőzések, mint idén.

Abderrazák Rahál, az INM igazgatója elmondta, utoljára 1950-ben mértek ilyen nagy mennyiségű csapadékot januárban. Az áradásokat súlyosbítja Tunézia elöregedett, illetve nem megfelelően karbantartott csatorna-és elvezetőrendszere is.

A szomszédos Algériából szintén áradásokat jelentettek, az algériai polgári védelem pedig egy holttestet is talált egy megáradt folyóban az ország nyugati részén lévő Gilizán tartományban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

