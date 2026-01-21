Három hónap alatt megduplázta értékét az "orvosok ChatGPT-je"

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A floridai Miami központú OpenEvidence 250 millió dollárt vont be a legutóbbi körben, amelyet a Thrive Capital és a DST vezetett. A vállalat először tavaly februárban fogadott be külső tőkét, amikor a Sequoia 75 millió dollárt fektetett be 1 milliárd dolláros értékelés mellett.

Októberre az értékelés már 6 milliárd dollárra emelkedett.

Így alig egy év alatt az OpenEvidence összesen 700 millió dollár forrást gyűjtött össze olyan befektetőktől, mint a Google kockázatitőke-részlege, az Nvidia, a Kleiner Perkins, David Sacks Craft Ventures alapja és a Mayo Clinic.

A céget 2022-ben alapította Daniel Nadler és Zachary Ziegler; utóbbi a Harvard mesterségesintelligencia-szakának PhD-hallgatója. Nadler korábban a Kensho Technologies nevű AI-vállalatot építette fel, amelyet a Standard & Poor's 2018-ban mintegy 700 millió dollárért vásárolt meg.

Az OpenEvidence olyan chatbotot kínál orvosoknak, amelynek modelljeit vezető tudományos folyóiratok cikkein képezték. Nadler szerint "az orvosok ChatGPT-je" hasznos rövidítés, de a szolgáltatás valójában abban segíti az orvosokat, hogy nagy téttel járó klinikai döntéseket hozzanak meg közvetlenül a betegágy mellett. Hozzátette: a rendszert nem a nyílt interneten vagy a közösségi médián tanították, mert ezek gyenge minőségű vagy pontatlan orvosi információkat tartalmazhatnak.

Nadler állítása szerint az OpenEvidence jelenleg a legelterjedtebb AI-platform az amerikai orvosok körében:

több mint 40 százalékuk használja.

Az alapító a piac méretét is hangsúlyozta: az egészségügy az amerikai GDP közel 20 százalékát adja, az éves költés eléri az 5 ezer milliárd dollárt.

A vállalat olyan versenytársakkal néz szembe, mint az OpenAI és az Anthropic. Az OpenAI a hónap elején indította el a ChatGPT Health szolgáltatást, az Anthropic pedig Claude Healthcare néven kínál egészségügyi megoldást. Mindkettő a népszerű fogyasztói chatbotok HIPAA-kompatibilis változata.

Nadler szerint cégük előnye az orvosfókusz, az adatok minősége és az, hogy korán léptek a piacra.

Már több százmillió valós klinikai konzultációt gyűjtöttünk össze ellenőrzött orvosoktól; ezt a visszacsatolási hurkot rendkívül nehéz lemásolni

– mondta.

Még ha valaki ma teljesen át is venné a stratégiánkat, akkor is messze lemaradna, mert nemcsak a partnerségekről van szó, hanem a valós használati adatokról is.

A cég tavaly 100 millió dollár feletti éves bevételt ért el, döntően organikus növekedésből. Nadler szerint az új felhasználók 95 százaléka másik orvostól hall az OpenEvidence-ről.

Az amerikai egészségügyi ellátás nagy része nem milliárd dolláros New York-i vagy San Franciscó-i kórházakban zajlik, hanem olyan kis rendelőkben, ahol nincs informatikai részleg és nincs költségvetés drága szoftverekre

– fogalmazott az alapító.

Az OpenEvidence az első AI-startupok egyike volt, amely hirdetésalapú bevételi modellt vezetett be. Nadler szerint ez gyorsabb terjedést és szélesebb körű használatot tesz lehetővé, mint a kizárólag előfizetésre épülő modell. A vállalatok bannerekkel, jelvényekkel, képekkel és más típusú tartalmakkal hirdethetnek az alkalmazásban.

A mesterségesintelligencia-ipar is kezdi felfedezni a hirdetésalapú bevételeket: a múlt héten az OpenAI is bejelentette, hogy teszteli a ChatGPT reklámokkal támogatott változatát.

Nadler szerint igyekeznek fegyelmezetten gazdálkodni, szemben azokkal a cégekkel, amelyek nyíltan tervezik, hogy a következő években milliárdokat vagy akár tízmilliárdokat égetnek el. Az OpenEvidence a növekedés és a jövedelmezőség közötti egyensúlyra törekszik.

Az AI-startupok idén is folytatják a tavalyi finanszírozási boomot. A CB Insights adatai szerint tavaly a harmadik negyedévben hat olyan befektetési kör zárult, amelynek értéke meghaladta az 1 milliárd dollárt. Januári hírek szerint az Anthropic további 10 milliárd dollárt gyűjthet, míg Elon Musk xAI-ja ebben a hónapban egy 20 milliárd dolláros kört jelentett be.

A nagy technológiai cégek agresszív felvásárlási tervei ellenére Nadler továbbra is amellett van, hogy az OpenEvidence önálló vállalatként növekedjen.

Már végigmentem egy felvásárlási folyamaton, és az is lehet jó kimenetel. Most azonban olyasmit szeretnék építeni, ami hosszú éveken át gyarapodik

– mondta.

A tőzsdei bevezetésről szólva úgy vélekedett, hogy előbb a SpaceX-nek, az OpenAI-nak és az Anthropicnak kell nyilvános piacra lépnie. Mindhárom cégről azt pletykálják, hogy 2026-ban debütálhat a tőzsdén.

