Kiderülhet, mi okozta a spanyol vonatkatasztrófát - Kulcsfontosságú alkatrészt találtak meg
Kiderülhet, mi okozta a spanyol vonatkatasztrófát - Kulcsfontosságú alkatrészt találtak meg

Portfolio
Az Adamuz közelében vasárnap este kisiklott nagysebességű vonat balesetének helyszínén egy nagy fémdarabot találtak, amely feltehetően a nyomozók által keresett forgóváz, és kulcsfontosságú lehet a legalább 42 halálos áldozatot követelő katasztrófa okainak feltárásában.

A vasárnap este, a dél-spanyolországi Adamuz közelében történt nagysebességű vonatbaleset helyszínén

egy nagy fémdarabot találtak,

amely a nyomozók feltételezése szerint a keresett forgóváz lehet. A félreeső, dombos vidéken történt baleset Európa egyik legsúlyosabb vasúti katasztrófájának számít; legalább 42 ember vesztette életét.

Iñaki Barrón, a spanyol vasúti baleseteket vizsgáló hatóság vezetője hétfőn közölte, hogy a vizsgálat középpontjában egy hiányzó alkatrész, az úgynevezett forgóváz áll. Ez a nagysebességű vonat és a sínek közötti érintkezés kulcseleme, ezért fontos szerepe lehet annak kiderítésében, mi okozta a kisiklást.

A Reuters kedden készült felvételei szerint az alkatrész egy vasúti híd melletti patakban hever, részben víz alatt, körülbelül 15 méterrel a sínek szintje alatt és mintegy 300 méterre a baleset helyszínétől. A Guardia Civil szóvivője elmondta, hogy a keresőcsapatok már a hét elején drónfelvételeken észrevették a fémdarabot, amelyet a nyomozók azóta a helyszínen is megvizsgáltak. Nagy mérete és súlya miatt egyelőre nem mozdították el.

A vizsgálatban részt vevő egyik forrás szerint az alkatrész feltehetően annak a szerelvénynek a forgóváza, amely elsőként siklott ki, és amelyet az Iryo magánkonzorcium üzemeltetett. A két vonat nagy sebessége és az ütközés ereje miatt a nehéz alkatrész "mint egy lövedék" repülhetett ki – mondta a forrás, aki az ügy érzékenysége miatt névtelenséget kért.

Gareth Dennis skót vasútmérnök és szakíró megerősítette, hogy a forgóvázak – amelyek a kerekeket és a felfüggesztést tartják – nagy energiájú kisiklások során gyakran leszakadnak. Hozzátette: az alkatrész pontos helye, valamint az, hogy a szerelvény mely részéről vált le, segíthet a nyomozóknak rekonstruálni a kisiklott járművek röppályáját és az ütközés energiáját.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

