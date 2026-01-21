Kiderülhet, mi okozta a spanyol vonatkatasztrófát - Kulcsfontosságú alkatrészt találtak meg

A vasárnap este, a dél-spanyolországi Adamuz közelében történt nagysebességű vonatbaleset helyszínén
egy nagy fémdarabot találtak,
amely a nyomozók feltételezése szerint a keresett forgóváz lehet. A félreeső, dombos vidéken történt baleset Európa egyik legsúlyosabb vasúti katasztrófájának számít; legalább 42 ember vesztette életét.
Iñaki Barrón, a spanyol vasúti baleseteket vizsgáló hatóság vezetője hétfőn közölte, hogy a vizsgálat középpontjában egy hiányzó alkatrész, az úgynevezett forgóváz áll. Ez a nagysebességű vonat és a sínek közötti érintkezés kulcseleme, ezért fontos szerepe lehet annak kiderítésében, mi okozta a kisiklást.
A Reuters kedden készült felvételei szerint az alkatrész egy vasúti híd melletti patakban hever, részben víz alatt, körülbelül 15 méterrel a sínek szintje alatt és mintegy 300 méterre a baleset helyszínétől. A Guardia Civil szóvivője elmondta, hogy a keresőcsapatok már a hét elején drónfelvételeken észrevették a fémdarabot, amelyet a nyomozók azóta a helyszínen is megvizsgáltak. Nagy mérete és súlya miatt egyelőre nem mozdították el.
A vizsgálatban részt vevő egyik forrás szerint az alkatrész feltehetően annak a szerelvénynek a forgóváza, amely elsőként siklott ki, és amelyet az Iryo magánkonzorcium üzemeltetett. A két vonat nagy sebessége és az ütközés ereje miatt a nehéz alkatrész "mint egy lövedék" repülhetett ki – mondta a forrás, aki az ügy érzékenysége miatt névtelenséget kért.
Gareth Dennis skót vasútmérnök és szakíró megerősítette, hogy a forgóvázak – amelyek a kerekeket és a felfüggesztést tartják – nagy energiájú kisiklások során gyakran leszakadnak. Hozzátette: az alkatrész pontos helye, valamint az, hogy a szerelvény mely részéről vált le, segíthet a nyomozóknak rekonstruálni a kisiklott járművek röppályáját és az ütközés energiáját.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ilyen hatása lehet a magyar agráriumra, élelmiszeriparra a Mercosur-megállapodásnak
Az ELTE KRTK főigazgatójának írása.
Évekre jegelhették Ursula von der Leyen eddigi legnagyobb húzását
Korszakos döntéssel kaszálták el a nagyszabású tervet, legalábbis papíron.
Változhat a rezsicsökkentés, jönnek a kormány bejelentései
Holnap Kormányinfó.
Kongatja a vészharangot a Wall Street veteránja, aki szerint valós időben omlik össze az OpenAI
Csillagászati kockázatokra figyelmeztet.
A világ egyik legjobban felfegyverzett felszíni hadihajója megmutatta, mit tud: bevetésre indult a Cunji
Rendkívül feszült zónában zajlott a művelet.
Zsiday Viktor elmondta, milyen reformra lenne szüksége a magyar adórendszernek
Reakció Bethlendi András írására.
Elsöprő támogatással törölhetik el a "házasság-adót" a világ egyik legfejlettebb országában
A népszavazáson a készpénzről is precedens értékű döntés születhet.
Mi lesz most a szervizdíjjal és a borravalóval?
Mit hozhat Nagy Márton bejelentése?
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Banki tartozás elévülése - gyakorlati útmutató
A banki tatozások elévüléséről közérthetően, jogszerűen Ez az átfogó szakmai útmutató elsősorban azoknak szól, akiket régi banki tartozás miatt keresett meg követeléskezelő, vagy ba
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Időnyomás alatt az Otthon Start fejlesztők: elindult a versenyfutás
Mi lesz így az újlakásárakkal?