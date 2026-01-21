Örülnek a vendéglátósok a kormány 5+1-es intézkedéscsomagjának

Somlyai Zoltán, az MSZÉSZ elnöke kiemelte: a vendéglátás és a szállodaipar az elmúlt években rendkívüli terheket viselt, ezért minden olyan intézkedés, amely az adminisztratív, adózási és finanszírozási nyomást enyhíti, érdemi segítséget jelent a vállalkozások számára.
Az 5+1-es csomag olyan irányba mutat, amely hozzájárulhat a szektor stabilizációjához - közölte.
Az elnök szerint különösen fontos, hogy a döntéshozók ezzel a támogatással a turizmus GDP-hez való hozzájárulását segítik, elismerve a vendéglátás gazdasági jelentőségét, hiszen a szektor nemcsak jelentős foglalkoztató, hanem a belföldi és nemzetközi turizmus egyik meghatározó pillére is. Somlyai Zoltán kiemelte, hogy a szakma részéről továbbra is elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet, valamint a hosszú távon fenntartható szabályozás, és bízik abban, hogy az 5+1-es intézkedéscsomag a jövőben további, a szektor egészét támogató lépések alapját képezheti.
A VIMOSZ az MTI-nek azt írta: örömmel üdvözlik a január 21-én ismertetett, az NGM 5+1 intézkedésből álló akciótervét, mely több ponton is segítséget kíván nyújtani a vendéglátóipari vállalkozások számára, érzékelve azok nehéz gazdálkodási helyzetét. "
Külön büszkeség, hogy visszaköszönni látjuk - az elfogadott 2030-as turizmus stratégiához hasonlóan - a korábbiakban több változatban is benyújtott lobbijavaslatunk jelentős részét
- írták.
Gál Pál Zoltán elnök felidézte: korábban a szövetség kérte a reprezentációs adó mérséklését, ami most megvalósul. Ez az intézkedés meggyőződésük szerint fehéríti a reprezentációs megrendeléseket és a forgalom növekedése révén emeli a költségvetés adóbevételeit is - tette hozzá.
Pozitívumként értékelte, hogy az éttermeknél a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke 4 százalékról 2 százalékra csökken február 1-jétől. Ezek az intézkedések segíthetik leállítani az utóbbi időben felgyorsult üzletbezárási folyamatot. Az intézkedés, amely a felszolgálási díj adózási szabályait kiterjeszti az árbevétel 20 százalékának eléréséig, kézzelfogható segítséget jelenthet a munkaerőköltségek kezelésében, a bérkifizetések fehérítésében és a munkáltatói terhek mérséklésében egyaránt. Mint arra a friss szakmai tanulmányuk rámutatott, mindez a női munkavállalók adómentességével együtt nagyban hozzájárulhat a munkavállalók megtartásához és a bővülő foglakoztatáshoz - közölte Gál Pál Zoltán. Az érdekképviselet minden évben kiemelten kezeli az ágazati kkv-k átfogó tájékoztatását, amely idén a "Vendéglátó Kisokos" néven indulhat. Ennek elkészítéséhez felajánlotta segítségüket.
Felhívta a figyelmet néhány megoldásra váró kérdésre, melyek segíthetik a kisebb vendéglátóhelyek gazdálkodását: ezek az áfakulcsok egyszerűsítése és egységesítése a vendéglátásban, valamint az ágazati működést segítő adat-hozzáférési és adminisztrációcsökkentési lépések további bővítése.
"A VIMOSZ nyitott arra, hogy a következő időszakban is szakmai partnerként vegyen részt az intézkedések finomhangolásában, valamint egy olyan, adatokra és makrogazdasági hatásokra épülő közös gondolkodásban, amely hosszú távon is kiszámíthatóbb működési környezetet teremthet a turizmus és vendéglátás szereplői számára" - írták.
Az MVI is azt hangsúlyozta, hogy az 5+1-es intézkedéscsomag több ponton is érdemi adócsökkentést tartalmaz az éttermi szolgáltatók számára. Mindez összhangban van az MVI által az ágazat helyzetének javítása céljából tett javaslatokkal is. Az MVI különösen pozitívnak tartja a reprezentáció meghatározott mértékig való adómentességét, amely a tapasztalatok szerint az egyik legerősebb forgalomösztönző eszköz lehet. A vállalati költések kedvezőbb adózása jelentős keresletnövekedést hozhat, elsősorban a vidéki éttermeknél és a rendezvénypiacon - húzták alá.
Szintén komoly könnyebbséget jelent a szervezet szerint a turizmusfejlesztési hozzájárulás 4 százalékról 2 százalékra csökkentése, amely közvetlenül mérsékli a vállalkozások terheit és javítja működési feltételeiket.
Az ipartestület üdvözli továbbá azt az intézkedést, amely szerint az árbevétel 20 százalékáig a felszolgálási díjhoz hasonlóan kifizetett bér után nem kell személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót fizetni, csupán a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot. Ez az intézkedés egyszerre segíti a bérkifizetéseket, csökkenti a munkáltatói terheket és hozzájárul az ágazat további fehérítéséhez. Megjegyezték, hogy a közeljövőben megjelenő Vendéglátó Kisokos várhatóan olyan gyakorlati útmutató lesz, amely mankót nyújt a vállalkozásoknak a jogszabálykövető működéshez, segítséget ad a cégalapításhoz és összefoglalja, hogy a hatósági ellenőrzések során milyen követelményeknek kell megfelelni.
A Magyar Vendéglátók Ipartestülete bízik abban, hogy
az akcióterv intézkedései érdemben támogatják a vendéglátás fellendülését és a munkahelyek megőrzését Magyarországon
- közölték.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
