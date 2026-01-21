Tarol az influenza, betiltották a látogatást több magyar klinikán

Látogatási tilalmat vezettek be az SZTE fekvőbeteg-ellátást nyújtó egységeiben az influenzás megbetegedések miatt.

Látogatási tilalmat vezettek be a járványküszöböt meghaladó influenzás megbetegedések miatt a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szervezeti egységében - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága szerdán az MTI-t.

A közlemény szerint a tilalom valamennyi szegedi, szentesi és deszki betegellátó szervezeti egységet érint.

