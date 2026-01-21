  • Megjelenítés
Tarol az influenza, betiltották a látogatást több magyar klinikán
Üzlet

Tarol az influenza, betiltották a látogatást több magyar klinikán

MTI
Látogatási tilalmat vezettek be az SZTE fekvőbeteg-ellátást nyújtó egységeiben az influenzás megbetegedések miatt.

Látogatási tilalmat vezettek be a járványküszöböt meghaladó influenzás megbetegedések miatt a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szervezeti egységében - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága szerdán az MTI-t.

A közlemény szerint a tilalom valamennyi szegedi, szentesi és deszki betegellátó szervezeti egységet érint.

Kapcsolódó cikkünk

Aggasztó számok érkeztek: tízezrek keresték fel az orvost az elmúlt héten ezzel a tünettel

Kimondta a magyar kutató: ez nem „szuperinfluenza”, csak egy újabb variáns!

Címlapkép forrása: Siqui Sanchez

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Dánia: ha ez megtörténik, háború lesz Európa és Amerika közt
Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Általános undor kezd kialakulni az amerikai eszközökkel szemben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility