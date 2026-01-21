  • Megjelenítés
Trump megszólalt Grönlandról, enyhül a nyomás a tőzsdéken
Trump megszólalt Grönlandról, enyhül a nyomás a tőzsdéken

Portfolio
Alaposan elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, tegnap az amerikai piacok október óta nem látott esést szenvedtek el, miután Donald Trump még a hétvégén vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek ellenzik, hogy az USA megszerezze Grönlandot. Európai vezetők elfogadhatatlannak nevezték az elnök fenyegetéseit, és válaszlépéseket ígértek. Donald Trump ma a Davosi Világgazdasági Fórumon beszélt, és kijelentette, hogy nem fog erőszakot alkalmazni Grönland megszerzésére. Az elnök kijelentései enyhítették némileg a nyomást a lejtmenetben lévő európai tőzsdéken, és az amerikai piacok is kisebb felpattanást mutatnak.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Trump borít mindent, a tőzsdéken is - Ezt az esést is meg kell venni?

Donald Trump újra vámokkal fenyeget, a sztori most Grönland megszerzése, de a menetrend nagyon hasonlít a korábbi vámbejelentésekhez, már van egyfajta ritmusa annak, hogy tárgyal az amerikai elnök, és az milyen hullámokat vet a tőkepiacokon. Mutatjuk, mik az eddigi Trump-sokkok tapasztalata, hogyan érdemes ilyenkor befektetőként gondolkodni!

Trump borít mindent, a tőzsdéken is - Ezt az esést is meg kell venni?
Emelkednek az amerikai tőzsdék

Emelkedéssel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,3 százalékot, az S&P 500 0,4 százalékot, a Nasdaq pedig 0,2 százalékot emelkedett.

Donald Trump a Világgazdasági Fórumon kijelentette, hogy nem fog erőszakot alkalmazni Grönland megszerzésére.

Trump arról beszélt, hogy szerinte az Egyesült Államok viseli a NATO pénzügyi és katonai terheit.

"Soha nem kértünk semmit, és soha nem kaptunk semmit. Valószínűleg nem fogunk semmit sem kapni, hacsak nem döntök úgy, hogy túlzott erőt és erőszakot alkalmazok, ami esetén őszintén szólva megállíthatatlanok lennénk. De nem fogom ezt tenni. Rendben? Most mindenki azt mondja: Ó, jó. Ez valószínűleg a legnagyobb kijelentésem volt, mert az emberek azt hitték, hogy erőszakot fogok alkalmazni. Nem kell erőszakot alkalmaznom. Nem akarok erőszakot alkalmazni. Nem fogok erőszakot alkalmazni.”

Kis felpattanás

Enyhült a nyomás a tőzsdéken, miután Donald Trump arról beszélt, hogy az USA nem fog erőszakot alkalmazni Grönland megszerzésére, ezzel enyhítve a befektetők aggodalmait.

Itt a fordulat Warren Buffett legnagyobb bukása ügyében

A Berkshire Hathaway bejegyeztette teljes Kraft Heinz-részesedését, ami megnyithatja az utat Warren Buffett egyik legnagyobb befektetési kudarcának lezárása előtt - írta a Cnbc.

Itt a fordulat Warren Buffett legnagyobb bukása ügyében
Három hónap alatt megduplázta értékét az "orvosok ChatGPT-je"

Az "orvosok ChatGPT-jeként" emlegetett OpenEvidence újabb befektetési kört zárt, így a cég értékelése már eléri a 12 milliárd dollárt - jelentette a Cnbc. Ez a duplája annak, mint amekkorára októberben értékelték.

Három hónap alatt megduplázta értékét az
Egyre lejjebb

A transzatlanti kereskedelemmel kapcsolatos aggodalmak továbbra is negatívan hatnak a tőzsdei hangulatra, a Stoxx 600 index már közel 0,7 százalékos mínuszban van, és a legtöbb nagy regionális tőzsde is a negatív tartományban mozog.

Kongatja a vészharangot a Wall Street veteránja, aki szerint valós időben omlik össze az OpenAI

George Noble, a Fidelity egykori alapkezelője "csillagászati" kockázatokra figyelmeztet az OpenAI-hoz kapcsolódó befektetéseknél. Bejegyzésére Michael Burry, a 2008-as amerikai ingatlanválságot előre jelző befektető is felfigyelt, aki úgy kommentálta: "Ez nem meglepő, és nem fog az OpenAI-jal véget érni." - tudósított a MarketWatch.

Kongatja a vészharangot a Wall Street veteránja, aki szerint valós időben omlik össze az OpenAI
Csengettek a tőzsdén: nagy mérföldkövet lépett át a régiós sztárbefektetés

A 100 millió eurós értékhatár átlépését ünnepelhette a közép-európai részvényekre fókuszáló OTP CETOP UCITS ETF, az esemény apropóján csöngött a Budapesti Értéktőzsde csengője szerda délelőtt. A tőzsdei befektetési alap ebben a szegmensben abszolút vezető pozíciót biztosít Magyarországnak a régiós tőkepiacon, és abban is nagy szerepet játszhat, hogy mind nemzetközi, mind hazai befektetők könnyedén, diverzifikáltan és költséghatékonyan hozzáférjenek a közép-európai részvénybefektetésekhez. Az eseményen elhangzott: a közép-európai részvények ma is kifejezetten kedvező árazáson forognak, a BÉT vezérigazgatója szerint pedig ma jobbak a befektetési kilátások, mint valaha.

Csengettek a tőzsdén: nagy mérföldkövet lépett át a régiós sztárbefektetés
Negatív hangulat

Továbbra is negatív a hangulat a tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékos mínuszban van, a CAC 0,1 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig stagnál.

Itthon is esik a tőzsde, a BUX 0,7 százalékkal került lejjebb, a blue chipek pedig kivétel nélkül 0,5-0,9 százalék közötti mínuszban vannak.

Szokatlan jelenség alakult ki a tőzsdén: hiába a jó számok, csúnyán büntetik a részvényeket a befektetők

Az S&P 500 vállalatainak mintegy 81 százaléka felülmúlta a negyedéves profitvárakozásokat, a befektetők reakciója mégis mélyponton van. A Bloomberg adatai szerint az eredményeket közzétevő cégek részvényei átlagosan 1,1 százalékponttal teljesítettek rosszabbul a referenciaindexnél – ilyen gyenge relatív teljesítményre 2017 óta nem volt példa.

Szokatlan jelenség alakult ki a tőzsdén: hiába a jó számok, csúnyán büntetik a részvényeket a befektetők
45 százalékot ralizott a spéci befektetési alap, és még mindig van benne kakaó

A Bridgewater Associates továbbra is optimista a kínai részvénypiac kilátásaival kapcsolatban, miután kínai hedge fundja 2025-ben 45 százalékos hozamot ért el, ami az elmúlt öt év legjobb eredményének tekinthető – számolt be a Bloomberg.

45 százalékot ralizott a spéci befektetési alap, és még mindig van benne kakaó
Ukrajnának fog drónokat gyártani az egyik legnagyobb európai autógyártó

A Renault megállapodást kötött a francia Turgis Gaillard védelmi vállalattal drónok ukrajnai szállításáról, a projektet a francia védelmi minisztérium támogatja - írta a Financial Times.

Ukrajnának fog drónokat gyártani az egyik legnagyobb európai autógyártó
Visszaestek a Volkswagen eladásai, nagy gondok vannak a világ legnagyobb autópiacán

A Volkswagen Csoport 8,984 millió járművet adott el 2025-ben, 0,5 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál - áll a cég honlapján.

Visszaestek a Volkswagen eladásai, nagy gondok vannak a világ legnagyobb autópiacán
Kis esés Európában

Enyha negatív elmozdulások látszanak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,4 százalékot esett, míg a CAC és a FTSE 100 stagnál. Az olasz tőzsde 0,3 százalékkal, a spanyol piac pedig 0,4 százalékkal került lejjebb. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,2 százalékos mínuszban kezdte a napot.

Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde

Folytatódik az esés a tőzsdéken, a magyar piac is kis mínuszban nyitott.

Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde
Bejelentés érkezett a Netflix jövőjéről: ilyen változások jönnek 2026-ban

A Netflix kedden közzétett negyedéves jelentése felülmúlta a Wall Street bevételi és profitvárakozásait, a részvényárfolyam mégis több mint 5 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben, miközben a vállalat a Warner Bros Discovery felvásárlásáért folytatott küzdelemre összpontosít.

Bejelentés érkezett a Netflix jövőjéről: ilyen változások jönnek 2026-ban
Davosban tárgyal Jászai Gellért

A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) 2026-os éves találkozóján Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet számos magas szintű egyeztetésen vett részt. A tárgyalások középpontjában a digitális infrastruktúra és a konnektivitás jövője, a védelmi technológiák stratégiai szerepe, valamint a nemzetközi együttműködések további erősítésének lehetőségei álltak - számolt be LinkedIn-posztjában Jászai Gellért.

Davosban tárgyal Jászai Gellért
Menedéket keresnek a befektetők, új csúcsra szárnyalt az arany

Az arany ára szerdán újabb történelmi csúcsra emelkedett, átlépte a 4800 dolláros szintet. A meredek emelkedés hátterében a Fehér Ház vámfenyegetései és a globális kereskedelmi háború rémének erősödése áll, ami a befektetőket egyre inkább a biztonságos menedékeszközök felé tereli - közölte a Cnbc.

Menedéket keresnek a befektetők, új csúcsra szárnyalt az arany
Korrekció jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,8 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 2,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 2,1 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,46 százalékot esett, a Hang Seng 0,05 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,27 százalékot emelkedhet, a CAC 0,33 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,14 százalék mínuszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,17 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,32 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,34 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma az Egyesült Államokból a friss jelzáloghitel-igénylési adatok érkeznek, amelyek a lakáspiac és a kamatkörnyezet kapcsolatáról adhatnak jelzést.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 22,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 9,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 488,59 -1,8% -1,4% 0,7% 0,9% 11,5% 55,5%
S&P 500 6 796,86 -2,1% -2,4% -0,6% -0,7% 13,3% 76,5%
Nasdaq 24 987,57 -2,1% -2,9% -1,4% -1,0% 16,5% 87,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 991,1 -1,1% -1,0% 7,0% 5,3% 36,2% 85,8%
Hang Seng 26 487,51 -0,3% -1,3% 3,1% 3,3% 32,9% -11,6%
CSI 300 4 718,88 -0,3% -0,9% 3,3% 1,9% 23,2% -13,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 703,12 -1,0% -2,8% 1,7% 0,9% 17,7% 77,4%
CAC 8 062,58 -0,6% -3,4% -1,1% -1,1% 4,3% 43,2%
FTSE 10 126,78 -0,7% -0,1% 2,3% 2,0% 18,9% 50,2%
FTSE MIB 44 713,46 -1,1% -1,8% -0,1% -0,5% 23,7% 97,4%
IBEX 17 429,1 -1,3% -1,5% 1,5% 0,7% 45,9% 112,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 121 282,7 -0,7% 2,0% 9,9% 9,2% 41,2% 175,0%
ATX 5 370,85 -1,3% -0,7% 2,6% 0,8% 41,3% 77,5%
PX 2 650,35 -2,9% -3,4% -0,1% -1,3% 42,5% 146,6%
Magyar blue chipek              
OTP 37 870 -1,2% -0,1% 7,3% 7,9% 57,5% 171,7%
Mol 3 592 1,3% 10,5% 27,2% 22,2% 23,4% 56,0%
Richter 10 250 -2,4% -0,4% 5,3% 3,9% -5,4% 29,4%
Magyar Telekom 1 928 0,9% 4,2% 6,2% 7,6% 37,9% 380,8%
Nyersanyagok              
WTI 60,3 1,5% -0,9% 6,2% 5,3% -23,2% 13,4%
Brent 64,94 1,2% -0,9% 7,3% 6,7% -18,6% 15,6%
Arany 4 741,59 1,5% 2,8% 9,2% 9,6% 75,2% 154,2%
Devizák              
EURHUF 385,1250 -0,1% -0,3% -0,5% 0,3% -6,4% 7,8%
USDHUF 328,3809 -0,8% -1,0% -0,6% 0,4% -17,0% 11,3%
GBPHUF 441,2700 -0,7% -0,9% -0,1% 0,1% -9,3% 9,5%
EURUSD 1,1728 0,8% 0,7% 0,2% -0,1% 12,8% -3,1%
USDJPY 158,0650 0,0% -0,5% 0,4% 0,8% 1,5% 52,5%
GBPUSD 1,3458 0,3% 0,2% 0,7% 0,1% 9,5% -1,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 88 316 -4,6% -7,4% 0,3% -0,5% -13,5% 148,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,29 1,5% 2,8% 3,9% 3,1% -6,9% 293,5%
10 éves német állampapírhozam 2,82 0,7% 0,2% -1,4% -1,5% 13,0% -606,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,82 -0,3% 1,3% -0,7% -0,7% -3,5% 181,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

A kínai vezetés megmenti a részvénypiacot, már megint

Távozik a Tesco vezérigazgatója

Mindenki ráugrott erre a forró piaci sztorira – de könnyen nagy bukás lehet a vége

Címlapkép forrása: thianchai sitthikongsak

Konferencia ajánló

