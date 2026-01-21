Trump megszólalt Grönlandról, enyhül a nyomás a tőzsdéken

Továbbra is negatív a hangulat a tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékos mínuszban van, a CAC 0,1 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig stagnál.

Itthon is esik a tőzsde, a BUX 0,7 százalékkal került lejjebb, a blue chipek pedig kivétel nélkül 0,5-0,9 százalék közötti mínuszban vannak.