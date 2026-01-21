Veszélyes termékek lepték el a népszerű webshopokat: minden ötödik rendelésnél baj van

A népszerű piactereken egyre gyakrabban találkozhatunk hamisított vagy rossz minőségű termékekkel, amelyek egyes esetekben komoly egészségügyi vagy biztonsági kockázatot is jelenthetnek a fogyasztók számára. A tanulmány szerint a vásárlók jelentős része ezekkel nincs tisztában, míg mások az alacsony ár miatt vállalják a bizonytalanságot.
A szakértők átfogó nemzetközi másodelemzéssel és
200 próbavásárlással vizsgálták az online piacterek megbízhatóságát, és az esetek mintegy ötödénél, összesen 37 esetben találtak valamilyen visszásságot.
A 200 próbavásárlás alapján a rendelési folyamat a legtöbb platformon gördülékeny, a termékek többsége időben meg is érkezik, és általában azt kapja a vásárló, amit megrendelt. A problémák akkor kezdődnek, amikor a hirdetéshez képest gyengébb minőségű vagy teljesen más termék érkezik, és elindul a reklamációs folyamat. A minőségi kifogások leggyakrabban olyan kategóriákban jelennek meg, mint az elektronikai cikkek, szerszámok, kozmetikai termékek és ruházati áruk. A vásárlók gyakran számolnak be félrevezető fotókról, hiányos termékleírásokról vagy olyan utánzatokról, amelyek csak csomagolásukban emlékeztetnek az eredetire.
A kutatás szerint az online piactereken a panaszkezelés minősége a legkritikusabb pont. A visszaküldési folyamat sok felületen bonyolult, rejtett feltételekhez kötött vagy aránytalan költségekkel jár. Előfordultak elveszett csomagok, eltűnő eladók, működésképtelen csomagkövetési linkek, illetve olyan esetek is, ahol a vásárló csak kuponos jóváírást kaphatott készpénz vagy visszautalás helyett. Az elemzés rámutat, hogy az ehhez hasonló tapasztalatok bizalomvesztést okoznak a fogyasztóban, sokan pedig ezek után feladják a reklamációt.
A tanulmány ugyanakkor pozitív példákat is azonosított: ahol az online piactér gyorsan, átláthatóan és empatikusan kezeli a felmerülő problémákat, ott a vásárlói elégedettség akkor is magas marad, ha a rendelés során hiba történt. A vásárlók hosszú távú bizalma ugyanis a kutatás szerint elsősorban a problémás esetek korrekt megoldásából épül fel. A veszélyes termékek kiszűrése mellett ugyanolyan fontos a világos kommunikáció, az elérhető ügyfélszolgálat és a korrekt visszaküldési folyamat.
A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy amennyiben online vásárlás során kár ér minket, az első és legfontosabb lépés a teljes körű dokumentáció: készítsünk fotókat a termékről, a csomagolásról, és feltétlenül őrizzük meg a számlát vagy bizonylatot. Elsőként próbáljuk meg közvetlenül az eladóval rendezni a vitát, ha pedig nem járunk sikerrel, vegyük igénybe a piactér saját bejelentő felületét, illetve esetleges vevővédelmi programját.
Ha a platformon belüli ügyintézés sikertelen, a magyar fogyasztók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi panasszal, a békéltető testületekhez a vita peren kívüli rendezése érdekében, vagy az Európai Fogyasztói Központhoz, ha a panasz egy másik uniós tagállamban bejegyzett eladóval szemben merül fel. Komolyabb csalások, hamisítási ügyek vagy adathalászat esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendőrség jogosult eljárni.
A hazai online piacterek DSA (a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet) szerinti szabályszerű működését digitális szolgáltatási koordinátorként az NMHH felügyeli. A jogszabály szerint az online piactereknek késedelem nélkül intézkedniük kell, ha tudomásukra jut, hogy a felületükön illegális termék vagy tartalom jelent meg. A nem mikro- és kisvállalkozások által üzemeltetett online piactereknek speciális kötelezettségeket is be kell tartaniuk: el kell végezniük a platformjukon megjelenő eladók azonosítását, biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók hozzáférjenek ezen eladók adataihoz, valamint kötelesek értesíteni a vásárlókat, ha korábban veszélyes vagy illegális terméket vásároltak.
A károk megelőzése érdekében kiemelten fontos a fogyasztói tudatosság: gyanakodjunk, ha egy terméket irreálisan alacsony áron kínálnak, ha rossz minőségű vagy illusztrációs fotókkal hirdetik, de intő jel lehet a magyartalan hirdetésszöveg is. Vásárlás előtt mindig ellenőrizzük az eladó értékeléseit, múltját és fizikai elérhetőségét, fizetési adatainkat pedig ne mentsük el a platformokon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
