A JP Morgan és a Morgan Stanley vezetőivel tárgyalt Jászai Gellért
A JP Morgan és a Morgan Stanley vezetőivel tárgyalt Jászai Gellért

A davosi Világgazdasági Fórum második napján Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke több magas szintű tárgyaláson vett részt, amelyek a kormányzati együttműködéstől a távközlésen és a digitális infrastruktúrán át a védelmi iparig és a nemzetközi pénzügyekig terjedtek - derül ki Jászai Gellért LinkedIn-posztjából.

Jászai Gellért megbeszélést folytatott Hristijan Mickoski észak-macedón miniszterelnökkel. A megbeszélések középpontjában a további regionális együttműködési lehetőségek álltak a távközlés, a digitális infrastruktúra, a védelmi ipar és az energetika területén. A 4iG múlt héten jelentette be, hogy a 4iG leányvállalata, a One Macedonia nyerte el Észak-Macedónia 5G frekvenciapályázatát.

A nap során Jászai Gellért tárgyalásokat folytatott a J.P. Morgan és a Morgan Stanley felső vezetésével. Az egyeztetések középpontjában a 4iG Csoport stratégiai fejlődésének további irányai álltak, különös tekintettel azokra a nemzetközi finanszírozási, tanácsadási és tőkepiaci megoldásokra, amelyek az űr- és védelmi ipar, valamint a nemzetközi digitális Infrastruktúra fejlesztését támogatják.

Ahogy arról korábban többször beszélt a 4iG, nemzetközi befektetők bevonása is az idei tervek között van, kötvény és equity oldalon is.

Stuart Holliday, a Lockheed Martin nemzetközi kormányzati kapcsolatokért felelős alelnöke részvételével folytatott egyeztetésen a felek a védelmi ipari együttműködés stratégiai keretrendszerét tekintették át, amelyben a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. stratégiai partnerként vesz részt. A felek közös célja olyan bővíthető, a közép-kelet európai régió igényeihez igazodó gyártási és integrációs kapacitások létrehozása, amelyek erősítik a védelmi ipar alkalmazkodóképességét és hosszú távú versenyképességét.

A nap zárásaként Jászai Gellért egyeztetést folytatott Andrea Orcel, a UniCredit Group vezérigazgatójával. A UniCredit stratégiai partnere a 4iG Nyrt.-nek, és a felek jelentős potenciált látnak a regionális együttműködés további elmélyítésében, a finanszírozási és tőkepiaci megoldásoktól a hosszú távú növekedést támogató projektekig.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

