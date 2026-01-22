A JP Morgan és a Morgan Stanley vezetőivel tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért megbeszélést folytatott Hristijan Mickoski észak-macedón miniszterelnökkel. A megbeszélések középpontjában a további regionális együttműködési lehetőségek álltak a távközlés, a digitális infrastruktúra, a védelmi ipar és az energetika területén. A 4iG múlt héten jelentette be, hogy a 4iG leányvállalata, a One Macedonia nyerte el Észak-Macedónia 5G frekvenciapályázatát.
A nap során Jászai Gellért tárgyalásokat folytatott a J.P. Morgan és a Morgan Stanley felső vezetésével. Az egyeztetések középpontjában a 4iG Csoport stratégiai fejlődésének további irányai álltak, különös tekintettel azokra a nemzetközi finanszírozási, tanácsadási és tőkepiaci megoldásokra, amelyek az űr- és védelmi ipar, valamint a nemzetközi digitális Infrastruktúra fejlesztését támogatják.
Ahogy arról korábban többször beszélt a 4iG, nemzetközi befektetők bevonása is az idei tervek között van, kötvény és equity oldalon is.
Stuart Holliday, a Lockheed Martin nemzetközi kormányzati kapcsolatokért felelős alelnöke részvételével folytatott egyeztetésen a felek a védelmi ipari együttműködés stratégiai keretrendszerét tekintették át, amelyben a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. stratégiai partnerként vesz részt. A felek közös célja olyan bővíthető, a közép-kelet európai régió igényeihez igazodó gyártási és integrációs kapacitások létrehozása, amelyek erősítik a védelmi ipar alkalmazkodóképességét és hosszú távú versenyképességét.
A nap zárásaként Jászai Gellért egyeztetést folytatott Andrea Orcel, a UniCredit Group vezérigazgatójával. A UniCredit stratégiai partnere a 4iG Nyrt.-nek, és a felek jelentős potenciált látnak a regionális együttműködés további elmélyítésében, a finanszírozási és tőkepiaci megoldásoktól a hosszú távú növekedést támogató projektekig.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
