Bejelentette Trump, amire mindenki várt - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Volatolitás a nemesfém piacon
A grönlandi feszültségek hatására nagyot ralizott az arany, szerdán pedig már az 5000 dolláros lélektani határ is elérhetőnek tűnt a nemesfém számára.
Az esti bejelentések hatására kisebb bejelentés alá került az árfolyam, csütörtök reggel azonban már ismét az emelkedésé a főszerep:
Jön az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,77 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,01 százalékot esett, míg a CSI 300 0,16 százalékos pluszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,51 százalékot emelkedhet, a CAC 1,29 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,62 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,02 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,14 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza az NGM publikálja a részletes decemberi államháztartási tájékoztatót. Nemzetközi fronton az USA-ban jön a harmadik negyedéves GDP végleges adatközlése, a friss munkanélküliségi segélykérelmek és a novemberi PCE-infláció, az euróövezetben pedig a januári fogyasztói bizalmi index.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,0 százalékos eséssel a FTSE MIB index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 22,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 12,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 077,23
|1,2%
|-0,1%
|2,0%
|2,1%
|11,5%
|57,4%
|S&P 500
|6 875,62
|1,2%
|-0,7%
|0,6%
|0,4%
|13,7%
|78,4%
|Nasdaq
|25 326,58
|1,4%
|-0,5%
|-0,1%
|0,3%
|17,4%
|88,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|52 774,64
|-0,4%
|-2,9%
|6,6%
|4,8%
|35,2%
|83,5%
|Hang Seng
|26 585,06
|0,4%
|-1,5%
|3,5%
|3,7%
|32,2%
|-11,2%
|CSI 300
|4 723,07
|0,1%
|-0,4%
|3,4%
|2,0%
|23,2%
|-15,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 560,98
|-0,6%
|-2,9%
|1,1%
|0,3%
|16,7%
|76,6%
|CAC
|8 069,17
|0,1%
|-3,1%
|-1,0%
|-1,0%
|3,8%
|44,3%
|FTSE
|10 138,09
|0,1%
|-0,5%
|2,4%
|2,1%
|18,6%
|51,0%
|FTSE MIB
|44 488,36
|-0,5%
|-2,5%
|-0,6%
|-1,0%
|23,4%
|98,4%
|IBEX
|17 439,5
|0,1%
|-1,4%
|1,6%
|0,8%
|46,2%
|114,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|121 308,4
|0,0%
|0,5%
|9,9%
|9,3%
|42,7%
|174,1%
|ATX
|5 410,16
|0,7%
|-0,4%
|3,4%
|1,6%
|42,3%
|78,9%
|PX
|2 670,63
|0,8%
|-2,4%
|0,6%
|-0,6%
|43,5%
|152,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 010
|0,4%
|-0,4%
|7,7%
|8,3%
|59,3%
|173,8%
|Mol
|3 598
|0,2%
|5,8%
|27,4%
|22,4%
|24,9%
|57,0%
|Richter
|10 150
|-1,0%
|-1,5%
|4,3%
|2,9%
|-4,4%
|25,2%
|Magyar Telekom
|1 900
|-1,5%
|-0,8%
|4,6%
|6,0%
|37,7%
|372,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,38
|0,1%
|-2,4%
|6,3%
|5,4%
|-21,4%
|13,8%
|Brent
|65,27
|0,5%
|-2,0%
|7,9%
|7,3%
|-17,9%
|16,1%
|Arany
|4 845,96
|2,2%
|4,9%
|11,6%
|12,1%
|76,8%
|159,9%
|Devizák
|EURHUF
|384,4
|-0,2%
|-0,5%
|-0,7%
|0,1%
|-6,6%
|7,8%
|USDHUF
|328,4908
|0,0%
|-0,9%
|-0,6%
|0,5%
|-17,0%
|11,9%
|GBPHUF
|441,5300
|0,1%
|-0,9%
|-0,1%
|0,2%
|-9,5%
|9,6%
|EURUSD
|1,1702
|-0,2%
|0,4%
|-0,1%
|-0,4%
|12,5%
|-3,7%
|USDJPY
|157,9250
|0,0%
|-0,1%
|0,3%
|0,8%
|1,7%
|52,5%
|GBPUSD
|1,3428
|-0,2%
|-0,2%
|0,5%
|-0,2%
|9,2%
|-2,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|89 374
|1,2%
|-7,8%
|1,5%
|0,7%
|-15,8%
|190,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|-0,9%
|2,6%
|3,0%
|2,1%
|-6,7%
|284,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,84
|0,6%
|1,9%
|-0,8%
|-0,9%
|14,5%
|-636,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,8
|-0,3%
|0,9%
|-1,0%
|-1,0%
|-3,4%
|182,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
