  • Megjelenítés
Bejelentette Trump, amire mindenki várt - Mutatjuk a piaci reakciókat!
Üzlet

Bejelentette Trump, amire mindenki várt - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Portfolio
Tegnap Davosban Donald Trump elmondta, hogy nem fog erőszakot alkalmazni Grönland megszerzésére, este pedig már azt, hogy sikerült megállapodást kötnie és nem lesz újabb vámháború. A hírre világszerte ugranak a tőzsdék, Ázsia után Európában is nagyobb emelkedés várható.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Megosztás

Volatolitás a nemesfém piacon

A grönlandi feszültségek hatására nagyot ralizott az arany, szerdán pedig már az 5000 dolláros lélektani határ is elérhetőnek tűnt a nemesfém számára.

Az esti bejelentések hatására kisebb bejelentés alá került az árfolyam, csütörtök reggel azonban már ismét az emelkedésé a főszerep:

XAUUSD_2026-01-22_07-40-26
Megosztás

Jön az emelkedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,77 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,01 százalékot esett, míg a CSI 300 0,16 százalékos pluszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,51 százalékot emelkedhet, a CAC 1,29 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,62 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,02 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,14 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza az NGM publikálja a részletes decemberi államháztartási tájékoztatót. Nemzetközi fronton az USA-ban jön a harmadik negyedéves GDP végleges adatközlése, a friss munkanélküliségi segélykérelmek és a novemberi PCE-infláció, az euróövezetben pedig a januári fogyasztói bizalmi index.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,0 százalékos eséssel a FTSE MIB index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 22,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 12,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 077,23 1,2% -0,1% 2,0% 2,1% 11,5% 57,4%
S&P 500 6 875,62 1,2% -0,7% 0,6% 0,4% 13,7% 78,4%
Nasdaq 25 326,58 1,4% -0,5% -0,1% 0,3% 17,4% 88,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 774,64 -0,4% -2,9% 6,6% 4,8% 35,2% 83,5%
Hang Seng 26 585,06 0,4% -1,5% 3,5% 3,7% 32,2% -11,2%
CSI 300 4 723,07 0,1% -0,4% 3,4% 2,0% 23,2% -15,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 560,98 -0,6% -2,9% 1,1% 0,3% 16,7% 76,6%
CAC 8 069,17 0,1% -3,1% -1,0% -1,0% 3,8% 44,3%
FTSE 10 138,09 0,1% -0,5% 2,4% 2,1% 18,6% 51,0%
FTSE MIB 44 488,36 -0,5% -2,5% -0,6% -1,0% 23,4% 98,4%
IBEX 17 439,5 0,1% -1,4% 1,6% 0,8% 46,2% 114,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 121 308,4 0,0% 0,5% 9,9% 9,3% 42,7% 174,1%
ATX 5 410,16 0,7% -0,4% 3,4% 1,6% 42,3% 78,9%
PX 2 670,63 0,8% -2,4% 0,6% -0,6% 43,5% 152,2%
Magyar blue chipek              
OTP 38 010 0,4% -0,4% 7,7% 8,3% 59,3% 173,8%
Mol 3 598 0,2% 5,8% 27,4% 22,4% 24,9% 57,0%
Richter 10 150 -1,0% -1,5% 4,3% 2,9% -4,4% 25,2%
Magyar Telekom 1 900 -1,5% -0,8% 4,6% 6,0% 37,7% 372,0%
Nyersanyagok              
WTI 60,38 0,1% -2,4% 6,3% 5,4% -21,4% 13,8%
Brent 65,27 0,5% -2,0% 7,9% 7,3% -17,9% 16,1%
Arany 4 845,96 2,2% 4,9% 11,6% 12,1% 76,8% 159,9%
Devizák              
EURHUF 384,4 -0,2% -0,5% -0,7% 0,1% -6,6% 7,8%
USDHUF 328,4908 0,0% -0,9% -0,6% 0,5% -17,0% 11,9%
GBPHUF 441,5300 0,1% -0,9% -0,1% 0,2% -9,5% 9,6%
EURUSD 1,1702 -0,2% 0,4% -0,1% -0,4% 12,5% -3,7%
USDJPY 157,9250 0,0% -0,1% 0,3% 0,8% 1,7% 52,5%
GBPUSD 1,3428 -0,2% -0,2% 0,5% -0,2% 9,2% -2,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 89 374 1,2% -7,8% 1,5% 0,7% -15,8% 190,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,25 -0,9% 2,6% 3,0% 2,1% -6,7% 284,0%
10 éves német állampapírhozam 2,84 0,6% 1,9% -0,8% -0,9% 14,5% -636,3%
10 éves magyar állampapírhozam 6,8 -0,3% 0,9% -1,0% -1,0% -3,4% 182,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

330 alatt kezd a forint – Segíthet még a Brexit-káosz megoldása?

Pénzügyminiszteri figyelmeztetés: az amerikai kormány bármikor beavatkozhat a kötvénypiacon

Pénzügyi atomfegyvert élesített Európa: egyetlen lépéssel térdre kényszeríthetik a világ legerősebb gazdaságát

Címlapkép forrása: Â©2024 Wayne E Wilson

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Váratlan bejelentést tett Putyin: Oroszország hajlandó lenne egymilliárd dollárt befizetni Trump új klubjába
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Trump újra megszólalt Grönlandról, ugrottak a piacok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility