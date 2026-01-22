Figyelmeztetés érkezett: halálos csapda fenyegeti a cégeket, amelyek rosszul használják a mesterséges intelligenciát

Nincs megtérülés, ha nem vagyunk hajlandók újraírni a munkaköri leírásokat
– fogalmazott Teigland a Világgazdasági Fórum margóján, hozzátéve, hogy a vállalatoknak alapvetően át kell alakítaniuk folyamataikat, ha ki akarják aknázni az AI-ben rejlő előnyöket.
Az EY kutatásaira hivatkozva elmondta,
hogy az intenzív képzés egyértelműen összefügg a termelékenység javulásával.
Számításaik szerint munkavállalónként körülbelül 81 óra célzott tréning – a munkakörök újratervezésével együtt – nagyjából 14 százalékos heti termelékenységnövekedést eredményezhet.
Teigland szerint az AI munkaerőpiaci hatása "több generációs" lesz: átalakítja a belépő szintű pozíciókat és a rutinszerű szellemi munkát. A dolgozóknak a feladatok végrehajtásáról fokozatosan át kell térniük azok irányítására és felügyeletére.
A davosi üzleti vezetők idén jóval gyakorlatiasabban beszélnek az AI-ról, mint egy évvel ezelőtt. Teigland rámutatott: a cégek ráébredtek, hogy az AI nem azonnal működő, dobozból kivett megoldás. A megtérüléshez szervezeti átalakításra és kiterjedt képzésre van szükség; önmagában az eszközök bevezetése kevés. Sok vállalat már túljutott a Copilot bevezetésének és az új AI-eszközök megismerésének kezdeti szakaszán, és most azon dolgozik, miként lépjen tovább a kísérleti projektek szintjéről.
Teigland arra is figyelmeztetett, hogy ha egy cég túl sok pilotprojektnél ragad le, az "halálos csapdává" válhat, mert soha nem jut el a széles körű, érdemi alkalmazásig.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elérte Magyarországot a német ipari modell válsága és a közép-európai alkalmazkodás kényszere
A DUIHK évnyitó rendezvényén vontak számot a magyar–német kapcsolatokról és a gazdasági kilátásokról.
Új kriptós cég ment tőzsdére, bombasiker lett a debütálás
Közel 25 százalékot ralizott az árfolyam.
Eldőlt Grönland jövője: megtörte a csendet Dánia - Kiderült, mit gondolnak a Trump-alkuról
Megváltozott a retorika.
Két baleset is történt az M1-esen: elesett az autópálya, hatalmas torlódás alakult ki
Hat kilométeres sor áll a pályán.
Évtizedes tabu dőlt meg a skandináv országban, amely eddig ellenállt ennek az energiaforrásnak
A nap-, és szélenergia nem elég.
Támadásba lendült Donald Trump: 5 milliárd dolláros pert akaszt a JP Morgan nyakába
Kemény pert kap a nagybank.
Problémás zöldítés: a grandpuits-i olajfinomító esete
A francia TotalEnergies 2020-ban úgy döntött, hogy karbonsemlegessé teszi a Grandpuits-Gargenville olajfinomítót.
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább
Energiatároló pályázat: 5 gyakori kérdés válaszokkal
A Jedlik tároló pályázat (Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára - 2025/MA/TAROLO/01) kapcsán visszatérően ugyanazok a gyakorlati kérdések m
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.