Figyelmeztetés érkezett: halálos csapda fenyegeti a cégeket, amelyek rosszul használják a mesterséges intelligenciát

A vállalatok csak akkor tudják valóban kihasználni a mesterséges intelligencia előnyeit, ha az emberekbe fektetnek, és alapjaiban alakítják át a munkavégzés módját – mondta Julie Teigland, az EY globális alelnöke csütörtökön a Reutersnek.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Nincs megtérülés, ha nem vagyunk hajlandók újraírni a munkaköri leírásokat

– fogalmazott Teigland a Világgazdasági Fórum margóján, hozzátéve, hogy a vállalatoknak alapvetően át kell alakítaniuk folyamataikat, ha ki akarják aknázni az AI-ben rejlő előnyöket.

Az EY kutatásaira hivatkozva elmondta,

hogy az intenzív képzés egyértelműen összefügg a termelékenység javulásával.

Számításaik szerint munkavállalónként körülbelül 81 óra célzott tréning – a munkakörök újratervezésével együtt – nagyjából 14 százalékos heti termelékenységnövekedést eredményezhet.

Teigland szerint az AI munkaerőpiaci hatása "több generációs" lesz: átalakítja a belépő szintű pozíciókat és a rutinszerű szellemi munkát. A dolgozóknak a feladatok végrehajtásáról fokozatosan át kell térniük azok irányítására és felügyeletére.

A davosi üzleti vezetők idén jóval gyakorlatiasabban beszélnek az AI-ról, mint egy évvel ezelőtt. Teigland rámutatott: a cégek ráébredtek, hogy az AI nem azonnal működő, dobozból kivett megoldás. A megtérüléshez szervezeti átalakításra és kiterjedt képzésre van szükség; önmagában az eszközök bevezetése kevés. Sok vállalat már túljutott a Copilot bevezetésének és az új AI-eszközök megismerésének kezdeti szakaszán, és most azon dolgozik, miként lépjen tovább a kísérleti projektek szintjéről.

Teigland arra is figyelmeztetett, hogy ha egy cég túl sok pilotprojektnél ragad le, az "halálos csapdává" válhat, mert soha nem jut el a széles körű, érdemi alkalmazásig.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images