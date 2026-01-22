Nagy bejelentést tett Elon Musk, ugrik a Tesla árfolyama

Musk az X-en azt írta:
Épp most indultak el az első Tesla-robotaxik Austinban, biztonsági felügyelő nélkül.
A cégvezér megosztott egy videót, amelyen egy felhasználó egyedül ül egy Tesla járműben.
Just started Tesla Robotaxi drives in Austin with no safety monitor in the car.Congrats to the @Tesla_AI team!If you’re interested in solving real-world AI, which is likely to lead to AGI imo, join Tesla AI. Solving real-world AI for Optimus will be 100X harder than cars. https://t.co/OnP8gredWD https://twitter.com/Tesla_AI?ref_src=twsrc%5Etfw— Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2026
A Tesla tavaly nyáron indította el személyszállító szolgáltatását Texas állam fővárosában, Austinban, valamint a San Francisco-öböl térségében. A vállalat már akkor is "robotaxi-hálózatként" hivatkozott a rendszerre, de mindegyik autóban ült egy Tesla-alkalmazott, aki vészhelyzetben átvehette az irányítást.
Musk korábban ambiciózus célt tűzött ki 2025 végére: addigra el akarta távolítani a biztonsági felügyelőket az austini autókból, és olyan szolgáltatást építeni, amely az amerikai lakosság felét lefedi. Bár ezeket a határidőket nem sikerült tartania, a mostani lépések azt jelzik, hogy van előrelépés.
Asok Elluszvami, a Tesla mesterségesintelligencia-programjának vezetője közölte, hogy "néhány" felügyelet nélküli járművet adnak az austini flottához. Egy közösségi nyomkövető szerint ez a flotta 51 elektromos autóra bővült a decemberi 32-ről.
A Tesla árfolyama mintegy 4 százalékot emelkedett Musk bejelentése után.
A cégvezér arról is beszélt korábban, hogy jövőre megkezdi az Optimus humanoid robot értékesítését. Közben az Uber és a Lyft részvényei 1,5, illetve 2 százalékkal estek; mindkét társaság a Teslával és az Alphabet által támogatott Waymóval versenyez a robotaxi-piacon.
A Tesla Austinon túl az Egyesült Államok más nagyvárosaiban is terjeszkedni szeretne. Musk tavaly legalább nyolc metropoliszt említett, ahol 2025 végéig elindítanák a szolgáltatást.
Szerintem az önvezető autók lényegében megoldott problémát jelentenek
– mondta Musk csütörtökön a davosi Világgazdasági Fórumon.
A Tesla már több városban elindította a robotaxi-szolgáltatást, és az év végéig nagyon széles körben elérhető lesz az Egyesült Államokban.
Áprilisban várhatóan megkezdődik a Cybercab modell sorozatgyártása. Musk a héten elismerte, hogy a termelés kezdetben "fájdalmasan lassú" lesz, de később fel fog gyorsulni.
A Tesla jövő szerdán teszi közzé negyedéves jelentését, amelytől a befektetők friss információkat várnak a mesterséges intelligenciával és a robotikával kapcsolatos tervekről. A Morgan Stanley egyik elemzője szerint a beszámoló kulcstémái közé tartozik az Optimus-gyártás felfuttatása, a mesterségesintelligencia-chipek fejlesztése és a robotaxi-hálózat bővítése.
