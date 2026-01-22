Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Pluszos zárás
Jó napot zártak az amerikai tőzsdék, a Dow és az S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig 0,9 százalékot emelkedett. A befektetők szemlátomást megnyugodtak azt követően, hogy Trump kijelentette: nem fog erőszakot alkalmazni Grönland megszerzése érdekében, és a korábbi vámfenyegetésektől is elállt.
Jászai Gellért a davosi Világgazdasági Fórumon egyeztetett
A davosi Világgazdasági Fórum utolsó napján Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója több magas szintű egyeztetést folytatott, amelyek középpontjában a nemzetközi együttműködések erősítése állt a a kritikus infrastruktúra, a védelmi képességek és a beruházások területén - derült a LinkedIn-en közzétett bejegyzésből.
Nagy bejelentést tett Elon Musk, ugrik a Tesla árfolyama
Megugrott a Tesla részvényeinek árfolyama csütörtökön, miután Elon Musk bejelentette, hogy a cég sofőr nélküli, korlátozott robotaxi-szolgáltatást indított - közölte a MarketWatch.
Közel a döntés az új jegybankelnökről, Trump megszólalása miatt nagyon megugrottak az egyik jelölt esélyei
Rick Rieder, a BlackRock kötvénypiaci üzletágának vezetője egyre komolyabb esélyesként kerül szóba a Federal Reserve elnöki posztjára, miután Donald Trump amerikai elnök elismerően nyilatkozott róla - írta a Cnbc.
Új kriptós cég ment tőzsdére, bombasiker lett a debütálás
A kriptovaluta-letétkezeléssel foglalkozó BitGo csütörtökön debütált a New York-i tőzsdén, és már a nyitónapján 2,59 milliárd dolláros piaci értékelést ért el, miután részvényei 22,43 dolláron nyitottak, 24,6 százalékkal az IPO 18 dolláros kibocsátási ára felett.
Folytatódik az emelkedés
Kitart a jó hangulat az amerikai tőzsdéken, a Dow 1,1 százalékos pluszban van, az S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 1,1 százalékkal került feljebb.
Itt az újabb fordulat a hollywoodi háborúban, ami az egész filmipart átrendezheti
A Paramount február 20-ig meghosszabbította a Warner Bros Discovery felvásárlására tett ajánlatának határidejét, hogy több időt nyerjen a befektetők meggyőzésére: szerinte ajánlata kedvezőbb, mint a Netflix rivális üzlete.
Elon Musk szerint már jövő hónapban engedélyezhetik Európában a Tesla önvezető szoftverét
Elon Musk szerint a Tesla már a jövő hónapban megszerezheti a Full Self-Driving (FSD) rendszer európai engedélyét, ami kulcsfontosságú lépés lenne az önvezető szoftver globális piacosítása felé.
Elon Musk történelmet ír: mindenidők legnagyobb tőzsdei bevezetése készül
Elon Musk űripari cége, a SpaceX négy nagy Wall Street-i befektetési bankot bízott meg tervezett tőzsdei bevezetésének előkészítésével, és a vállalat akár már az idén megjelenhet a parketten - írta meg a Financial Times.
Csúcsok dőltek a magyar tőzsdén, alaposan megtépték a Molt
A kedvezőre forduló nemzetközi hangulatban a magyar tőzsde kiemelkedően jól teljesített, a blue chipek kivétel nélkül raliztak, élükön a Mollal, amely közel 6 százalékot emelkedett. A BUX és az OTP is új csúcsot döntött.
Új csúcson az OTP, közel a 40 ezres álomhatár!
2,3 százalékos emelkedést követőne 38 890 forinton új történelmi csúcsot ért el az OTP is, ezzel pedig már csak kevesebb mint 3 százalékos emelkedésre van szükség a 40 000 forintos álomhatár eléréséhez!
3800 forinton a Mol!
5,6 százalékos emelkedést követően már 3800 forinton áll a Mol árfolyama, ezzel pedig 2007 júniusa óta nem látott szinteken mozog már az árfolyam.
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
80 százalékkal többet érhet ez a részvény - És most nagyon jó áron megveheted!
A grönlandi feszültségek okozta bizonytalanságból a szerdai bejelentéseket követően gyorsan magukhoz tértek a tőzsdék, ez pedig több izgalmas lehetőséget is teremt a befektetőknek. Mostani elemzésünkben egy olyan olcsó részvénnyel fogunk foglalkozni, melyben rendkívül magas, 80 százalékos hozampotenciál van.
Egyre fentebb a Mol
A Mol árfolyama már 5,5 százalékos pluszban van csütörtök délután, ezzel pedig egészen 2007 óta nem látott szinten vannak az olajcég papírjai.
Emelkedésben Amerika
A Nasdaq és a Dow Jones 1, az S&P 500 pedig 0,8 százalékos pluszban nyitott.
Aggasztó hírek jöttek a Tesla berlini gyárából
Belső vállalati dokumentumok szerint a Tesla berlini gyárában az elmúlt évben közel 1700 munkahely szűnt meg anélkül, hogy erről a nyilvánosságot tájékoztatták volna, miközben a gyár vezetése következetesen tagadta a létszámleépítés tényét. A Handelsblatt birtokába jutott iratok alapján a munkaerő-állomány mintegy 14 százalékkal csökkent, ami a vállalat gyengülő európai piaci pozíciójára utalhat - jelentette az e-cars.hu.
Ilyen nincs: brutálisabb az amerikai növekedés, mint hittük
4,3%-ról 4,4%-ra revideálták a haramdik negyedéves amerikai növekedést. Eközben a vállalati profitok is nagyon szép ütemben emelkednek. Egyelőre minden afelé mutat, hogy az amerikai gazdaság szépen újragyorsult, így a korábbi recessziós félelmek és ezzel együtt a kamatcsökkentések is alaptalannak bizonyulnak.
Equilor 2026-ról: Gyengülő forint, emelkedő részvénypiacok, erős arany és ezüst
Sajtótájékoztatót tartott ma az Equilor, ahol a befektetési szolgáltató szakemberei mondták el a 2026-os várakozásaikat a hazai és nemzetközi makrogazdasági trendekről, és adta állampapír-, részvény- és nyersanyagpiaci kitekintést. A sajtóesemény előadója volt Szécsényi Bálint, elnök-vezérigazgató, Aradványi Péter, vezető elemző, Buró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető és Takács András, részvényelemző.
Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás
Egy gyorsan növekvő, technológiai köntösbe csomagolt pénzügyi innováció ma már nemcsak a kriptovilág, hanem a globális kötvénypiacok, a bankrendszer és a jegybanki politika stabilitását is érintheti. A dollárhoz kötött stablecoinok mérete és összekapcsoltsága olyan szintet ér el, hogy már nem a „too big to fail” hamisbiztonságérzetében kell lennünk, hanem a „too connected to fail” kockázataira kell készülnünk. Egyetlen rossz döntés elég a makrosokkhoz.
Tépik a Molt!
Féltávnál már közel két százalékos pluszban van a magyar tőzsde. A blue chipek közül kiemelkedik a Mol, melynek árfolyama egészen 2007 óta nem látott szintre emelkedett.
Kilőtt a Mol
A Mol árfolyama már 4,1 százalékos pluszban van a kora délutáni órákban, ezzel az emelkedéssel egészen 2007 szeptember óta nem látott szintre emelkedett az árfolyam.
Szétverik az Ubisoftot
34 százalékos esést követően egészen 2012 óta nem látott szintre zuhant az Ubisoft árfolyama csütörtökön, miután cég jelentős szervezeti átalakítást jelentett be, amelynek részeként stúdiókat zár be és hat játék fejlesztését leállítja.
Lendületben Európa
A nyitást követően a francia CAC már 1,4, a német DAX 1,3, az angol FTSE pedig 0,7 százalékos pluszban van.
Hogyan reagál a magyar tőzsde Trump bejelentésére?
Erősen kezdi a csütörtöki kereskedést a magyar tőzsde, a blue chipek közül a Richter kezdi legjobban a napot.
Kilőttek az amerikai építőipari részvények az Trump davosi beszéde után
Emelkedtek az amerikai építőipari részvények Donald Trump elnök davosi beszéde után, amely végül kevés meglepetést hozott a lakhatási politikában - írja a Barron's cikke.
Úgy néz ki, egy 50 milliárd dolláros befektetőt akasztott le az OpenAI
Az OpenAI közel-keleti szuverén vagyonalapokkal tárgyal egy újabb, várhatóan mintegy 50 milliárd dollár értékű befektetési körről, amelynek részletei még nem véglegesek – erősítette meg a CNBC - írta meg a Cnbc.
Volatolitás a nemesfém piacon
A grönlandi feszültségek hatására nagyot ralizott az arany, szerdán pedig már az 5000 dolláros lélektani határ is elérhetőnek tűnt a nemesfém számára.
Az esti bejelentések hatására kisebb bejelentés alá került az árfolyam, csütörtök reggel azonban már ismét az emelkedésé a főszerep:
Jön az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,77 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,01 százalékot esett, míg a CSI 300 0,16 százalékos pluszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,51 százalékot emelkedhet, a CAC 1,29 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,62 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,02 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,14 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza az NGM publikálja a részletes decemberi államháztartási tájékoztatót. Nemzetközi fronton az USA-ban jön a harmadik negyedéves GDP végleges adatközlése, a friss munkanélküliségi segélykérelmek és a novemberi PCE-infláció, az euróövezetben pedig a januári fogyasztói bizalmi index.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,0 százalékos eséssel a FTSE MIB index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 22,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 12,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 077,23
|1,2%
|-0,1%
|2,0%
|2,1%
|11,5%
|57,4%
|S&P 500
|6 875,62
|1,2%
|-0,7%
|0,6%
|0,4%
|13,7%
|78,4%
|Nasdaq
|25 326,58
|1,4%
|-0,5%
|-0,1%
|0,3%
|17,4%
|88,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|52 774,64
|-0,4%
|-2,9%
|6,6%
|4,8%
|35,2%
|83,5%
|Hang Seng
|26 585,06
|0,4%
|-1,5%
|3,5%
|3,7%
|32,2%
|-11,2%
|CSI 300
|4 723,07
|0,1%
|-0,4%
|3,4%
|2,0%
|23,2%
|-15,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 560,98
|-0,6%
|-2,9%
|1,1%
|0,3%
|16,7%
|76,6%
|CAC
|8 069,17
|0,1%
|-3,1%
|-1,0%
|-1,0%
|3,8%
|44,3%
|FTSE
|10 138,09
|0,1%
|-0,5%
|2,4%
|2,1%
|18,6%
|51,0%
|FTSE MIB
|44 488,36
|-0,5%
|-2,5%
|-0,6%
|-1,0%
|23,4%
|98,4%
|IBEX
|17 439,5
|0,1%
|-1,4%
|1,6%
|0,8%
|46,2%
|114,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|121 308,4
|0,0%
|0,5%
|9,9%
|9,3%
|42,7%
|174,1%
|ATX
|5 410,16
|0,7%
|-0,4%
|3,4%
|1,6%
|42,3%
|78,9%
|PX
|2 670,63
|0,8%
|-2,4%
|0,6%
|-0,6%
|43,5%
|152,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 010
|0,4%
|-0,4%
|7,7%
|8,3%
|59,3%
|173,8%
|Mol
|3 598
|0,2%
|5,8%
|27,4%
|22,4%
|24,9%
|57,0%
|Richter
|10 150
|-1,0%
|-1,5%
|4,3%
|2,9%
|-4,4%
|25,2%
|Magyar Telekom
|1 900
|-1,5%
|-0,8%
|4,6%
|6,0%
|37,7%
|372,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,38
|0,1%
|-2,4%
|6,3%
|5,4%
|-21,4%
|13,8%
|Brent
|65,27
|0,5%
|-2,0%
|7,9%
|7,3%
|-17,9%
|16,1%
|Arany
|4 845,96
|2,2%
|4,9%
|11,6%
|12,1%
|76,8%
|159,9%
|Devizák
|EURHUF
|384,4
|-0,2%
|-0,5%
|-0,7%
|0,1%
|-6,6%
|7,8%
|USDHUF
|328,4908
|0,0%
|-0,9%
|-0,6%
|0,5%
|-17,0%
|11,9%
|GBPHUF
|441,5300
|0,1%
|-0,9%
|-0,1%
|0,2%
|-9,5%
|9,6%
|EURUSD
|1,1702
|-0,2%
|0,4%
|-0,1%
|-0,4%
|12,5%
|-3,7%
|USDJPY
|157,9250
|0,0%
|-0,1%
|0,3%
|0,8%
|1,7%
|52,5%
|GBPUSD
|1,3428
|-0,2%
|-0,2%
|0,5%
|-0,2%
|9,2%
|-2,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|89 374
|1,2%
|-7,8%
|1,5%
|0,7%
|-15,8%
|190,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|-0,9%
|2,6%
|3,0%
|2,1%
|-6,7%
|284,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,84
|0,6%
|1,9%
|-0,8%
|-0,9%
|14,5%
|-636,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,8
|-0,3%
|0,9%
|-1,0%
|-1,0%
|-3,4%
|182,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
