7,2 százalékos béremelést kapnak a Tesco dolgozói

Megállapodott a szakszervezetekkel a Tesco az idei bérekről, az áruházlánc átlagosan 7,2 százalékkal emeli a munkatársak bérét - tájékoztatott a vállalat, valamint a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) és az Egyenlő.hu közös közleményben pénteken.

Az áruházi munkatársak 8 órás alapbére március 1-től bruttó 418 ezer forintra emelkedik a Tescónál, míg

az elérhető legmagasabb bruttó jövedelem 562 ezer forintra.

A cafeteria-csomag keretösszegét a vállalat az elmúlt két évben 25+25 százalékkal emelte, ami így jelenleg minden 8 órás munkavállalónál egységesen bruttó 301 ezer forint.

Az elmúlt években a Tesco által kialakított juttatási csomag összértéke a 2026/27-es pénzügyi évben már 5 milliárd forint. A csomag tartalmazza a 400 ezerről 450 ezer forintra nőtt kedvezménykerettel elérhető 15 százalékos dolgozói vásárlási kedvezményt, valamint a kilométerenként 30 forintról 40 forintra emelt munkába járási költségtámogatást.

Túróczi Norbert, a Tesco-Global Zrt. HR igazgatója ismertette: 2017 és 2026 között közel 40 milliárd forintos bérfejlesztést hajtottak végre, ebből csak 2022 és 2026 között 21,7 milliárd forintos ráfordítással 49 százalékkal emelték a fizetéseket. Emellett a törvényi előírásokon túlmutató rugalmas munkavégzési formákat, speciális szabadságtípusokat és egyéb széles körű támogatásokat biztosítanak.

A nyilvános cégadatok szerint a Tesco-Global Áruházak Zrt. a 2024. március 1. és 2025.február 28. közötti üzleti évben 750 milliárd forint nettó árbevételt és 10,5 milliárd forint veszteséget könyvelt el. Egy évvel korábban 721,6 milliárdos nettó árbevételt és 21,5 milliárdos veszteséget realizált.

