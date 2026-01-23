  • Megjelenítés
A világ legnagyobb PC-gyártója nagy bejelentést tett: beszállnak az AI-buliba
A világ legnagyobb PC-gyártója nagy bejelentést tett: beszállnak az AI-buliba

Portfolio
A Lenovo világszerte több nagy nyelvi modellt fejlesztő technológiai céggel keres partnerséget, hogy mesterséges intelligenciával lássa el készülékeit – közölte a vállalat pénzügyi igazgatója a davosi Világgazdasági Fórumon. Hasonló témákról szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!
A világ legnagyobb személyiszámítógép-gyártója széles termékpalettáját – a PC-ktől az okostelefonokon át a viselhető eszközökig – tervezi mesterséges intelligenciával felszerelni. A cég a hónap elején mutatta be Qira nevű, eszközök közötti intelligens rendszerét, amely a partnerek nyelvi modelljeit integrálja.

Winston Cheng pénzügyi igazgató hangsúlyozta:

Az Apple mellett mi vagyunk az egyetlen cég, amely egyszerre jelentős piaci részesedéssel rendelkezik a PC-k és a mobilok piacán, ráadásul a nyílt Android- és Windows-ökoszisztémában.

Hozzátette, hogy az Apple-lel ellentétben – amely jelenleg csak az OpenAI-jal és a Google Gemini megoldásával működik együtt – a Lenovo jóval több fejlesztővel kíván megállapodást kötni.

A potenciális partnerek között szerepel a szaúd-arábiai Humain, az európai Mistral AI, valamint a kínai Alibaba és DeepSeek.

Cheng elmondása szerint a Lenovo "koordinátori" szerepet vállal: nem fejleszt saját nyelvi modellt, hanem partnerségekre épít. Ebben szerepet játszik az is, hogy az egyes országokban eltérő szabályozási környezet vonatkozik a mesterséges intelligenciára.

A pénzügyi vezető arról is beszélt, hogy a memóriachipek árának emelkedését a vállalat várhatóan a vásárlókra hárítja majd át.

A szervereket is gyártó technológiai vállalat januárban az Nvidiával kötött partnerséget. Ennek keretében folyadékhűtéses, hibrid AI-infrastruktúrával segítik a felhőszolgáltatókat adatközpontjaik gyors üzembe helyezésében. A két cég a megoldás széles körű bevezetésére készül, és helyi gyártást tervez; az első piacok között ázsiai és közel-keleti országok is szóba kerülhetnek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: ctp

