Kína olyan lépésre készül, amivel jelentősen átírja a világ energiapiacát

A sanghaji tőzsde hosszabb ideje azon dolgozik, hogy nemzetközileg is kereskedhető termékekkel növelje globális súlyát, és kihívja a külföldi árjegyző központok – például az amerikai Henry Hub, az európai TTF vagy a japán–koreai JKM – dominanciáját.
A világ legnagyobb LNG-importőrének számító Kína célja kettős:
egyrészt, hogy a kínai vállalatok szállítási szerződéseiket ne külföldi árakhoz kössék,
másrészt, hogy külföldi piaci szereplőket vonzzanak a sanghaji piacra.
Az időzítés sem véletlen. Az amerikai kereskedelempolitika okozta bizonytalanság közepette a helyi valutában, hazai szereplők között kialakuló árak érdemben erősíthetik Kína energiabiztonságát. Tavaly az amerikai vámok, a gyenge ipari kereslet és a bőséges hazai gázkínálat miatt visszaestek a kínai LNG-importok. Idén azonban a Rystad Energy elemzője szerint 12 százalékos növekedés várható, ami 76,5 millió tonnás behozatalt jelentene.
Kína a legtöbb nyersanyag legnagyobb vásárlója, az árképzés mégis más piacokon történik
– mutatott rá egy globális bank vezető munkatársa.
A jüanban elszámolt szerződések bevezetése illeszkedik ahhoz a folyamathoz, amelyről a Morgan Stanley is beszél:
a jelenlegi amerikai politika a multipoláris világot erősíti, ami fokozatosan gyengíti a dollár kereskedelmi szerepét.
Ráadásul az új határidős termékek köré önálló pénzügyi piac is épülhet: a bankok jüanalapú, LNG-hez kötött hiteleket, visszavásárlási megállapodásokat és eszközfedezetű értékpapírokat bocsáthatnak ki.
A kontraktusokban való részvételhez a külföldi cégeknek kínai kereskedési leányvállalatot kellene alapítaniuk. A szakértők szerint azonban a nemzetközi olajvállalatok, a nyugati kereskedők és a közel-keleti exportőrök – lényegében mindenki, akinek érdemi kínai kitettsége van – várhatóan kész lesz bekapcsolódni az új piacba.
Kínának olyan benchmarkra van szüksége, amely a saját keresletét és kínálatát tükrözi. A JKM erre nem alkalmas, mert elsősorban Japánra és Koreára szabott
– mondta egy állami gázkereskedő, aki részt vett a szerződésekről szóló egyeztetéseken.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Meglepő AI-rangsor: Magyarország a világ húsz legfejlettebb országa között szerepel
Globális felmérés készült az AI-adaptációról.
A csészén túl: miért vált a kávézás üzemeltetési kérdéssé?
Szabolcsi Lajost, a Dallmayr Magyarország ügyvezetőjét kérdeztük.
Alkotmánybírósághoz fordul az ingatlanfejlesztő, amely megelégelte a kormány új szabályait
Az otthon startos kiemelést kapott fejlesztő Szegeden tervez lakóparkot.
Szembemennek Brüsszellel az autógyártók: nem kérnek az új szabályokból
Repedések az EU iparvédelmi tervén.
Láthatatlan gyilkos tizedeli Európa legerősebb gazdaságát
Minden vállalatot érint.
Úszik a pénzben a Volkswagen, közben az egyik gyárat autóbontásra állítják át
Masszív átalakulások zajlanak a német cégnél.
Palkovics László szerint már idén megjelenhetnek az önvezető taxik Budapesten
Kísérleti teszt gyanánt.
Pillanatok alatt zuhant be a dolgozók száma Magyarországon
De a munkanélküliséggel nincs baj.
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) használata, sokan az ipari forradalomhoz hasonlítják a mostani helyzetet, akko
Használtpiac: vajon racionális választás?
A használt eszközök vásárlása sokunk számára magától értetődő, másoknak pedig egyáltalán nem opció. Általában a költségelőny miatt jön szóba egyáltalán, de sokan vannak, akiknek a
Problémás zöldítés: a grandpuits-i olajfinomító esete
A francia TotalEnergies 2020-ban úgy döntött, hogy karbonsemlegessé teszi a Grandpuits-Gargenville olajfinomítót.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább
Energiatároló pályázat: 5 gyakori kérdés válaszokkal
A Jedlik tároló pályázat (Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára - 2025/MA/TAROLO/01) kapcsán visszatérően ugyanazok a gyakorlati kérdések m
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!