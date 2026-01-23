Kína olyan lépésre készül, amivel jelentősen átírja a világ energiapiacát

Már a jövő hónapban elindulhatnak a kínai jüanban denominált LNG-határidős kontraktusok a Sanghaji Határidős Tőzsdén, amivel Kína csökkentené a nyugati kereskedői központoktól való függését. Kína immár nemcsak vevői pozícióban akar részt venni a világpiacon, hanem azt meghatározó szereplőként. Ehhez viszont arra van szüksége, hogy a dollár uralta energiapiacot átterelje a kínai devizára.

A sanghaji tőzsde hosszabb ideje azon dolgozik, hogy nemzetközileg is kereskedhető termékekkel növelje globális súlyát, és kihívja a külföldi árjegyző központok – például az amerikai Henry Hub, az európai TTF vagy a japán–koreai JKM – dominanciáját.

A világ legnagyobb LNG-importőrének számító Kína célja kettős:

egyrészt, hogy a kínai vállalatok szállítási szerződéseiket ne külföldi árakhoz kössék,

másrészt, hogy külföldi piaci szereplőket vonzzanak a sanghaji piacra.

Az időzítés sem véletlen. Az amerikai kereskedelempolitika okozta bizonytalanság közepette a helyi valutában, hazai szereplők között kialakuló árak érdemben erősíthetik Kína energiabiztonságát. Tavaly az amerikai vámok, a gyenge ipari kereslet és a bőséges hazai gázkínálat miatt visszaestek a kínai LNG-importok. Idén azonban a Rystad Energy elemzője szerint 12 százalékos növekedés várható, ami 76,5 millió tonnás behozatalt jelentene.

Kína a legtöbb nyersanyag legnagyobb vásárlója, az árképzés mégis más piacokon történik

– mutatott rá egy globális bank vezető munkatársa.

A jüanban elszámolt szerződések bevezetése illeszkedik ahhoz a folyamathoz, amelyről a Morgan Stanley is beszél:

a jelenlegi amerikai politika a multipoláris világot erősíti, ami fokozatosan gyengíti a dollár kereskedelmi szerepét.



Ráadásul az új határidős termékek köré önálló pénzügyi piac is épülhet: a bankok jüanalapú, LNG-hez kötött hiteleket, visszavásárlási megállapodásokat és eszközfedezetű értékpapírokat bocsáthatnak ki.

A kontraktusokban való részvételhez a külföldi cégeknek kínai kereskedési leányvállalatot kellene alapítaniuk. A szakértők szerint azonban a nemzetközi olajvállalatok, a nyugati kereskedők és a közel-keleti exportőrök – lényegében mindenki, akinek érdemi kínai kitettsége van – várhatóan kész lesz bekapcsolódni az új piacba.

Kínának olyan benchmarkra van szüksége, amely a saját keresletét és kínálatát tükrözi. A JKM erre nem alkalmas, mert elsősorban Japánra és Koreára szabott

– mondta egy állami gázkereskedő, aki részt vett a szerződésekről szóló egyeztetéseken.

