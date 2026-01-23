Kőkemény lépés az európai fővárostól, betiltják a klímára veszélyes dolgok reklámját

Amszterdam tanácsának tagjai csütörtökön szavazták meg a helyi szabályzat megváltoztatását és a tilalom bevezetését, annak ellenére, hogy Melanie van der Horst, a tanács városi közterekért felelős tagja az érvényes reklámszerződések miatt lehetséges jogi következményekre figyelmeztetett.
A május elsejétől érvényes tilalom az utcákon elhelyezett óriásplakátokra, valamint a buszmegállókban és a buszokon kihelyezett reklámfelületekre vonatkozik.
Nem érinti a boltok kirakatait, ahol továbbra is megengedett lesz az érintett termékeket megjelenítő ábrázolás.
Amszterdamban a hústermékek reklámja az összes kültéri reklámfelület 0,1 százalékát, a fosszilis tüzelő- és üzemanyagok reklámja pedig 4,3 százalékát teszi ki - tájékoztattak.
Hollandiában elsőként Haarlem, majd Hága, Utrecht, Delft, Leiden és Nijmegen is hasonló, a repülőutak, a benzines autók és a fosszilis üzemanyagok mellett a húsipari termékek reklámjára vonatkozó tilalmat vezetett be 2024-ben.
Kutatások szerint az élelmiszertermelés a globális felmelegedést okozó károsanyag-kibocsátás harmadáért felelős, ezen belül a hús előállítása kétszer annyi emisszióval jár, mint a növényi élelmiszereké.
Az Európai Unióban a jelenleg 82 kilogrammos fejenkénti húsfogyasztást 24 kilóra kellene csökkenteni ahhoz, hogy az EU elérje kitűzött célját és 2050-re karbonsemlegessé váljon. Hollandia, ahol egy főre számítva 75,8 kilogramm az éves átlagos húsfogyasztás, az EU fő húsexportőre.
