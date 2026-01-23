  • Megjelenítés
Kőkemény lépés az európai fővárostól, betiltják a klímára veszélyes dolgok reklámját
Üzlet

Kőkemény lépés az európai fővárostól, betiltják a klímára veszélyes dolgok reklámját

MTI
A hollandiai nagyvárosok közül utolsóként Amszterdam vezetése is úgy döntött, hogy betiltja a húsipari termékek és a fosszilis tüzelő- és üzemanyagok, mint "a klímaválsághoz hozzájáruló termékek" kültéri reklámját.

Amszterdam tanácsának tagjai csütörtökön szavazták meg a helyi szabályzat megváltoztatását és a tilalom bevezetését, annak ellenére, hogy Melanie van der Horst, a tanács városi közterekért felelős tagja az érvényes reklámszerződések miatt lehetséges jogi következményekre figyelmeztetett.

A május elsejétől érvényes tilalom az utcákon elhelyezett óriásplakátokra, valamint a buszmegállókban és a buszokon kihelyezett reklámfelületekre vonatkozik.

Nem érinti a boltok kirakatait, ahol továbbra is megengedett lesz az érintett termékeket megjelenítő ábrázolás.

Amszterdamban a hústermékek reklámja az összes kültéri reklámfelület 0,1 százalékát, a fosszilis tüzelő- és üzemanyagok reklámja pedig 4,3 százalékát teszi ki - tájékoztattak.

Még több Üzlet

Nagyot esett a csúcsról a Mol

A világ legnagyobb PC-gyártója nagy bejelentést tett: beszállnak az AI-buliba

Példa nélküli tömeges elbocsátásra készül az Amazon

Hollandiában elsőként Haarlem, majd Hága, Utrecht, Delft, Leiden és Nijmegen is hasonló, a repülőutak, a benzines autók és a fosszilis üzemanyagok mellett a húsipari termékek reklámjára vonatkozó tilalmat vezetett be 2024-ben.

Kutatások szerint az élelmiszertermelés a globális felmelegedést okozó károsanyag-kibocsátás harmadáért felelős, ezen belül a hús előállítása kétszer annyi emisszióval jár, mint a növényi élelmiszereké.

Az Európai Unióban a jelenleg 82 kilogrammos fejenkénti húsfogyasztást 24 kilóra kellene csökkenteni ahhoz, hogy az EU elérje kitűzött célját és 2050-re karbonsemlegessé váljon. Hollandia, ahol egy főre számítva 75,8 kilogramm az éves átlagos húsfogyasztás, az EU fő húsexportőre.

Kapcsolódó cikkünk

Nagyot esett a csúcsról a Mol

Annyira megdrágult az egyik alapélelmiszer Magyarországon, hogy vizsgálat indult

Kína olyan lépésre készül, amivel jelentősen átírja a világ energiapiacát

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Usakov: Oroszország addig folytatja a háborút Ukrajna ellen, ameddig ez nem teljesül
Hirtelen megfordult Trump véleménye Zelenszkijről, Oroszország elmondta, meddig folytatódnak a harcok – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility