Korlátlan mobilnet és telefonálás: sokan ráfáznak, több tízezer forintot kukáznak

A kutatás szerint a fogyasztók első ránézésre észszerű döntést hoznak: a többet telefonálók nagyobb valószínűséggel választanak korlátlan hangcsomagot, míg a többet internetezők korlátlan mobilnetcsomagot.
A tanulmány arra is rámutat, hogy a gyakori online játék, valamint a rendszeres internetmegosztás igénye nagyban növeli annak esélyét, hogy valaki korlátlan internetcsomagra fizessen elő.
A használati szokások mellett a szolgáltatók kínálata és kedvezményei, például az új készülékvásárlással egybekötött kedvezmények is erős hatással lehetnek a választásra, ezt erősíti az is, hogy az újonnan szerződőknél nagyobb a valószínűsége annak, hogy korlátlan hang- és mobilinternet-szolgáltatást vesznek igénybe. Ez a limit nélküli tarifacsomagok arányának további növekedését vetíti előre - írták.
Az érintett válaszadók többsége úgy érzi, szüksége van a korlátlanságra: a limit nélküli hanghívást használók csupán 7 százaléka, a korlátlan mobilnetesek pedig mindössze 6 százaléka mondta azt, hogy nem használja ki a megvásárolt szolgáltatást.
Ezen válaszadók döntése mögött jellemzően a különféle szolgáltatói kedvezmények és a kiszámíthatóság áll: azért választottak korlátlan csomagot, mert készülékvásárlással vagy több szolgáltatást tartalmazó csomagban kedvezőbb feltételeket kaptak, illetve azért, mert fontos számukra a váratlan kiadások nélküli eszközhasználat.
A megkérdezettek válaszaiból az is kiderült, hogy a fogyasztók jelentős felárat fizetnek a korlátlanságért: míg a nem korlátlan csomagok előfizetői medián áron havonta csupán ötezer forintot, a korlátlan hanghívást és mobilinternetet is használók ennek csaknem háromszorosát, havi 13 ezer forintot fizetnek ki.
A kutatás rámutatott: a fogyasztók jelentős része nincs tisztában a saját mobilköltségeivel, és azzal sem, hogy hány perc hívást kezdeményeznek, illetve mennyi mobilinternetet forgalmaznak.
A számlás előfizetőknek mindössze 60 százaléka tudta fejből megmondani a havidíját, és ennél is kevesebben tudták kikeresni az elmúlt hónap hangforgalmát vagy adatforgalmát - fűzték hozzá.
Bár a felhasználók egy szűkebb csoportja ténylegesen kihasználja a limitmentes adatcsomagok nyújtotta szabadságot, a tanulmány szerint
sok korlátlan csomagos előfizetőnek elég lenne valamilyen fix adatkeretes díjcsomag is.
A becslések szerint a korlátlan mobilnetet választók felének jellemzően egy 10 gigabyte-os adatkeret is elég lenne, amivel az adatfelvétel idején akár havi ötezer forintot is megtakaríthattak volna - áll a kutatásban.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Meglepő AI-rangsor: Magyarország a világ húsz legfejlettebb országa között szerepel
Globális felmérés készült az AI-adaptációról.
A csészén túl: miért vált a kávézás üzemeltetési kérdéssé?
Szabolcsi Lajost, a Dallmayr Magyarország ügyvezetőjét kérdeztük.
Alkotmánybírósághoz fordul az ingatlanfejlesztő, amely megelégelte a kormány új szabályait
Az otthon startos kiemelést kapott fejlesztő Szegeden tervez lakóparkot.
Szembemennek Brüsszellel az autógyártók: nem kérnek az új szabályokból
Repedések az EU iparvédelmi tervén.
Láthatatlan gyilkos tizedeli Európa legerősebb gazdaságát
Minden vállalatot érint.
Úszik a pénzben a Volkswagen, közben az egyik gyárat autóbontásra állítják át
Masszív átalakulások zajlanak a német cégnél.
Palkovics László szerint már idén megjelenhetnek az önvezető taxik Budapesten
Kísérleti teszt gyanánt.
Pillanatok alatt zuhant be a dolgozók száma Magyarországon
De a munkanélküliséggel nincs baj.
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) használata, sokan az ipari forradalomhoz hasonlítják a mostani helyzetet, akko
Használtpiac: vajon racionális választás?
A használt eszközök vásárlása sokunk számára magától értetődő, másoknak pedig egyáltalán nem opció. Általában a költségelőny miatt jön szóba egyáltalán, de sokan vannak, akiknek a
Problémás zöldítés: a grandpuits-i olajfinomító esete
A francia TotalEnergies 2020-ban úgy döntött, hogy karbonsemlegessé teszi a Grandpuits-Gargenville olajfinomítót.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább
Energiatároló pályázat: 5 gyakori kérdés válaszokkal
A Jedlik tároló pályázat (Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára - 2025/MA/TAROLO/01) kapcsán visszatérően ugyanazok a gyakorlati kérdések m
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.