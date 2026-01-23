Korlátlan mobilnet és telefonálás: sokan ráfáznak, több tízezer forintot kukáznak

Egyre többen használnak korlátlan mobilszolgáltatásokat kínáló tarifacsomagot, de az érintett fogyasztók mintegy felének valamilyen fix adatkeretes előfizetés is elég lenne - állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss tanulmánya. A 2025-ben, több mint 1000 fő bevonásával készült online kutatás szerint a lakossági számlás mobilelőfizetők mintegy fele korlátlan belföldi hanghívást, egyharmaduk pedig korlátlan mobilnetet használ, sokan azonban nem mérik fel, valóban szükségük van-e limit nélküli adatcsomagra - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága pénteken az MTI-vel.

A kutatás szerint a fogyasztók első ránézésre észszerű döntést hoznak: a többet telefonálók nagyobb valószínűséggel választanak korlátlan hangcsomagot, míg a többet internetezők korlátlan mobilnetcsomagot.

A tanulmány arra is rámutat, hogy a gyakori online játék, valamint a rendszeres internetmegosztás igénye nagyban növeli annak esélyét, hogy valaki korlátlan internetcsomagra fizessen elő.

A használati szokások mellett a szolgáltatók kínálata és kedvezményei, például az új készülékvásárlással egybekötött kedvezmények is erős hatással lehetnek a választásra, ezt erősíti az is, hogy az újonnan szerződőknél nagyobb a valószínűsége annak, hogy korlátlan hang- és mobilinternet-szolgáltatást vesznek igénybe. Ez a limit nélküli tarifacsomagok arányának további növekedését vetíti előre - írták.

Az érintett válaszadók többsége úgy érzi, szüksége van a korlátlanságra: a limit nélküli hanghívást használók csupán 7 százaléka, a korlátlan mobilnetesek pedig mindössze 6 százaléka mondta azt, hogy nem használja ki a megvásárolt szolgáltatást.

Ezen válaszadók döntése mögött jellemzően a különféle szolgáltatói kedvezmények és a kiszámíthatóság áll: azért választottak korlátlan csomagot, mert készülékvásárlással vagy több szolgáltatást tartalmazó csomagban kedvezőbb feltételeket kaptak, illetve azért, mert fontos számukra a váratlan kiadások nélküli eszközhasználat.

A megkérdezettek válaszaiból az is kiderült, hogy a fogyasztók jelentős felárat fizetnek a korlátlanságért: míg a nem korlátlan csomagok előfizetői medián áron havonta csupán ötezer forintot, a korlátlan hanghívást és mobilinternetet is használók ennek csaknem háromszorosát, havi 13 ezer forintot fizetnek ki.

A kutatás rámutatott: a fogyasztók jelentős része nincs tisztában a saját mobilköltségeivel, és azzal sem, hogy hány perc hívást kezdeményeznek, illetve mennyi mobilinternetet forgalmaznak.

A számlás előfizetőknek mindössze 60 százaléka tudta fejből megmondani a havidíját, és ennél is kevesebben tudták kikeresni az elmúlt hónap hangforgalmát vagy adatforgalmát - fűzték hozzá.

Bár a felhasználók egy szűkebb csoportja ténylegesen kihasználja a limitmentes adatcsomagok nyújtotta szabadságot, a tanulmány szerint

sok korlátlan csomagos előfizetőnek elég lenne valamilyen fix adatkeretes díjcsomag is.

A becslések szerint a korlátlan mobilnetet választók felének jellemzően egy 10 gigabyte-os adatkeret is elég lenne, amivel az adatfelvétel idején akár havi ötezer forintot is megtakaríthattak volna - áll a kutatásban.

Címlapkép forrása: Shutterstock